Terbiyeli ciğer çorbası

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6 kişilik -

Malzemeler

350 gr kuzu ciğeri (küp doğranmış)

6 su bardağı su

2 yumurta sarısı

50 ml sirke

100 gr tereyağı

Yarım demet taze nane

Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber

Tuz



Hazırlanışı:

Kuzu ciğerlerini 1 saat boyunca soğuk suda bekletin. Yıkayıp suyu süzün ve tencereye alın. üzerine et suyunu ekleyip bir taşım kaynatın. Ocağı kısıp 10 dakika pişirin. Tuz ile tatlandırın. Yumurta sarılarını sirkeyle bir kaseye alıp çırpın. Bir kepçe dolusu kaynar et suyunu terbiyeye yavaşça ekleyip terbiyeyi ılındırın. çorbayı sürekli karıştırarak terbiyeyi çorbaya ilave edin. çorba koyulaşıp yumurta kokusu gidinceye kadar pişirin ve çorbayı ocaktan alın. Tereyağını tavada kızdırın ve pul biberi ekleyin. çorbanın üzerine gezdirin. Nane yapraklarını serpip servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.