Terbiyeli kuzu geran çorbası

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kuzu gerdanı

1 soğan

1 defne yaprağı

5-6 tane karabiber

2 litre su

2 havuç

2 patates

1 yumurta sarısı

1 limonun suyu

½ demet kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Kuzu gerdanı yıkayıp tencereye alın. Kabuğu soyulmuş bütün soğan, defne yaprağı ve tane karabiberleri ekleyin. Suyu ilave edip 2 saat boyunca kısık ateşte pişirin. Gerdanın etini kemiklerinden ayırıp didikleyin. Patatesleri ve havuçları küçük küpler şeklinde doğrayın. Gerdanı haşladığınız suyu süzün. Suyu tencereye alıp tekrar ısıtın. Küp küp doğranmış havuç ve patatesi ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp 20 dakika pişirin. Yumurta sarısını limon suyuyla bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık ekleyip karışımı ılındırın. Tencereye azar azar ve sürekli karıştırarak tekrar ilave edin. Gerdan eti ve kıyılmış maydanozu ekleyip servis yapın.