Terbiyeli kuzu geran çorbası
6 kişilik
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Malzemeler
1 kuzu gerdanı
1 soğan
1 defne yaprağı
5-6 tane karabiber
2 litre su
2 havuç
2 patates
1 yumurta sarısı
1 limonun suyu
½ demet kıyılmış maydanoz
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Kuzu gerdanı yıkayıp tencereye alın.
Kabuğu soyulmuş bütün soğan, defne
yaprağı ve tane karabiberleri ekleyin.
Suyu ilave edip 2 saat boyunca kısık
ateşte pişirin. Gerdanın etini kemiklerinden
ayırıp didikleyin. Patatesleri ve havuçları
küçük küpler şeklinde doğrayın. Gerdanı
haşladığınız suyu süzün. Suyu tencereye
alıp tekrar ısıtın. Küp küp doğranmış havuç
ve patatesi ekleyin. Tuz ve karabiberle
tatlandırıp 20 dakika pişirin. Yumurta
sarısını limon suyuyla bir kasede çırpın.
Çorbanın suyundan birkaç kaşık ekleyip
karışımı ılındırın. Tencereye azar azar ve
sürekli karıştırarak tekrar ilave edin.
Gerdan eti ve kıyılmış maydanozu ekleyip
servis yapın.