Terbiyeli kuzu gerdan

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5 kişilik -

Malzemeler

1 kg gerdan

1 kg patates

300 gr havuç

300 gr arpacık soğan

8-10 diş sarımsak

Tuz

Sos için:

300 gr yoğurt

1 yumurta

1 limonun suyu



Hazırlanışı:

Yuvarlak dilimler halinde kestiğiniz gerdan etlerini soğuk suda 1 saat bekletin. İyice yıkayıp derin bir tencereye alın. üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın. Patateslerin kabuğunu soyup irice doğrayın. Arpacık soğanları soyun. Havuçları temizleyip iri doğrayın. Tüm sebzeleri ete ilave edip kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuzla tatlandırın. Sos için gerekli malzemeleri iyice çırpıp kaynayan yemeğe yavaşça karıştırarak ilave edin. 5-6 dakika pişirip sıcak servis yapın.