Terbiyeli patates çorbası

Malzemeler

500 gr patates

5 su bardağı et suyu

250 gr köftelik kıyma

Yarım limonun suyu

Taze çekilmiş karabiber

120 gr tereyağı

50 ml domates suyu

2 yumurta

Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber

Yarım çay kaşığı tarçın

Tuz



Hazırlanışı:

Patatesleri bir tencereye alıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyin ve iyice yumuşayana kadar haşlayın. Kıymayı, tuz ve karabiber ile yoğurup küçük köfteler hazırlayın. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin ve köfteleri kızartın. Patateslerin kabuğunu soyup et suyuyla birlikte tencereye alın. Blender’la ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Tuzu ekleyip karıştırın ve ocağa alın. Köfteleri yağıyla birlikte tencereye aktarın ve birkaç dakika pişirip ocaktan alın. Terbiye için, limon suyu ve domates suyunu büyük bir kaseye alın. Yumurtaları ekleyip çırpıcıyla çırpın. Terbiyeyi sıcak et suyu ile ılındırın. çorbayı sürekli karıştırarak terbiyeyi yavaşça ekleyin. Birkaç dakika pişirip ocağı kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp dinlenmeye bırakın. Kalan tereyağını tavada ısıtın. Pul biberi ekleyip çorbanın üzerine gezdirin. Tarçın serpip servis yapın.