Tereyağlı ve sarımsaklı karides güveç
Malzemeler:
400 g çimçim karides
2 diş sarımsak
2 çarliston biber
8 çeri domates
2 domates
1 soğan
80 ml domates suyu
150 g taze kaşar peyniri (rendelenmiş)
20 g tereyağı
4 defne yaprağı
4 dal taze kekik
1 limon
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Soğan, sarımsak, biber ve domatesi küçük küp doğrayın. Kızgın bir tavada sırasıyla soteleyin ve karidesleri ekleyin. Defne yaprağı, domates suyu (isteğe göre limon suyu), limon kabuğu ve taze kekiği ilave edin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Güveç kabına alın (dilerseniz 4 ufak güveç de kullanabilirsiniz). Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve tereyağını koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.