Tereyağlı ve sarımsaklı karides güveç

Malzemeler:

400 g çimçim karides

2 diş sarımsak

2 çarliston biber

8 çeri domates

2 domates

1 soğan

80 ml domates suyu

150 g taze kaşar peyniri (rendelenmiş)

20 g tereyağı

4 defne yaprağı

4 dal taze kekik

1 limon

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Soğan, sarımsak, biber ve domatesi küçük küp doğrayın. Kızgın bir tavada sırasıyla soteleyin ve karidesleri ekleyin. Defne yaprağı, domates suyu (isteğe göre limon suyu), limon kabuğu ve taze kekiği ilave edin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Güveç kabına alın (dilerseniz 4 ufak güveç de kullanabilirsiniz). Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve tereyağını koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.