Un çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
8 su bardağı tavuk suyu
2 kahve fincanı un
30 gr tereyağı
Üzeri için: 1 salçalık kırmızıbiber
1 çorba kaşığı mısırözü yağı
1 kase ufalanmış lor peyniri
Hazırlanışı
Tereyağını tencerede eritip unu kavurun. Tavuk suyunu azar azar ilave ederek çırpma teli yardımıyla sürekli çırparak bir taşım kaynatın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika daha kaynatın. Üzeri için yağı sos tenceresinde ısıtıp zar şeklinde doğranmış salçalık biberi kavurun. Ocaktan alıp lor peynirini ilave edin. Çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine peynirli karışımı yayın. Afiyet olsun.
*Lezzet dergsinden alınmıştır.