Un çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

8 su bardağı tavuk suyu

2 kahve fincanı un

30 gr tereyağı

Üzeri için: 1 salçalık kırmızıbiber

1 çorba kaşığı mısırözü yağı

1 kase ufalanmış lor peyniri

Hazırlanışı

Tereyağını tencerede eritip unu kavurun. Tavuk suyunu azar azar ilave ederek çırpma teli yardımıyla sürekli çırparak bir taşım kaynatın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika daha kaynatın. Üzeri için yağı sos tenceresinde ısıtıp zar şeklinde doğranmış salçalık biberi kavurun. Ocaktan alıp lor peynirini ilave edin. Çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine peynirli karışımı yayın. Afiyet olsun.

*Lezzet dergsinden alınmıştır.

