Üsküp köfte
3-4 kişilik
Malzemeler
½ kg kıyma
1 adet soğan
Tuz
Karabiber
3 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi
2- 3 diş sarımsak
4 adet patlıcan
Süslemek için
Domates, biber
Domates sosu için
3-4 adet domates
1 yemek kaşığı salça
2 diş sarımsak
Tuz
Hazırlanışı
Alacalı soyduğunuz patlıcanları
uzunlamasına 3 mm’lik şeritler halinde
kesin. Tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin.
Patlıcanlar suda beklerken, büyük bir kaba
aldığınız kıymanın üzerine rendelenmiş
soğan ve sarımsağı, tuzu, karabiberi ve
galeta ununu ekleyin, güzelce yoğurun.
Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde
parçalar alın, elinizle silindir şekli verin.
Şekillendirdiğiniz köfteleri yağlı kağıt serilmiş
fırın tepsisine dizin, önceden ısıtılmış
200 dereceli fırında pişirin. Suda
beklettiğiniz patlıcanları süzün ve sıvı yağda
kızartın. Kızaranları havlu kağıt serilmiş bir
tabağa alın ve yağlarını süzdürün. Domates
sos için de domateslerin kabuklarını
soyup rendeleyin. Az miktarda sıvı yağ
koyduğunuz tencerede bir müddet kavurun,
içine salçayı ve tuzu ekleyip güzelce
kaynatın. Kızaran köftelerden her birini,
şerit halindeki patlıcanlarla sarın. Sardığınız
patlıcanları küçük güveçlere dizin.
Patlıcanların üzerine domates sosundan
gezdirin, kenarlarını domates ve biberle
süsleyin. Yemeği 200 derecede pişirin.