Üsküp köfte

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3-4 kişilik

Malzemeler

½ kg kıyma

1 adet soğan

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi

2- 3 diş sarımsak

4 adet patlıcan



Süslemek için

Domates, biber



Domates sosu için

3-4 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

Tuz



Hazırlanışı

Alacalı soyduğunuz patlıcanları uzunlamasına 3 mm’lik şeritler halinde kesin. Tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin. Patlıcanlar suda beklerken, büyük bir kaba aldığınız kıymanın üzerine rendelenmiş soğan ve sarımsağı, tuzu, karabiberi ve galeta ununu ekleyin, güzelce yoğurun. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, elinizle silindir şekli verin. Şekillendirdiğiniz köfteleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin, önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişirin. Suda beklettiğiniz patlıcanları süzün ve sıvı yağda kızartın. Kızaranları havlu kağıt serilmiş bir tabağa alın ve yağlarını süzdürün. Domates sos için de domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Az miktarda sıvı yağ koyduğunuz tencerede bir müddet kavurun, içine salçayı ve tuzu ekleyip güzelce kaynatın. Kızaran köftelerden her birini, şerit halindeki patlıcanlarla sarın. Sardığınız patlıcanları küçük güveçlere dizin. Patlıcanların üzerine domates sosundan gezdirin, kenarlarını domates ve biberle süsleyin. Yemeği 200 derecede pişirin.