Üzüm reçeli

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Üzüm reçeli tarifi

- kişilik

Malzemeler

500 g çekirdeksiz beyaz üzüm

3 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su

2 yıldız anason



Hazırlanışı:

Yıkayıp saplarını ayıkladığınız üzümleri geniş bir kaseye alın. Toz şeker ilave ederek üzüm tanelerini ezmeden karıştırın. 1 gece oda sıcaklığında bekletin. Ertesi gün geniş bir tencereye alarak üzerine yarım çay bardağı su ilave edin ve 30 dakika kısık ateşte pişirin. Pişirirken tencereyi ara ara sallayın. Karışıma yıldız anason ilave ederek 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Reçelin kıvamını kontrol etmek için buzlukta bekletilmiş bir tabağa bir miktar dökerek soğutun. Yoğun bir kıvamdaysa reçeliniz olmuş demektir. Reçeli saklayacağınız kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun. Kavanozlar ve reçel sıcakken kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Serin bir yerde saklayın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.