Üzüm ve arpacık soğanlı tavuk but

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Tavuk but lezzeti!

4 kişilik 60 dakika

Malzemeler

• 4 adet derisiz tavuk but

• 50-60 adet tercih edilen renklerde üzüm

• 20-30 adet arpacık soğan

• isteğe bağlı olarak 3-4 adet kumkuat

• 2 dal biberiye

• 2 çay kaşığı tuz

• 1-2 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 adet günlük yufka

Hazırlanışı

Tavuk butlarının üzerlerine bıçakla 2-3 çizik yapın. 1 kaşık tereyağı ve 1 kaşık zeytinyağında her iki tarafı renk alacak şekilde butları 5-6 dakika kızartın. Daha sonra fırın kabına alın ve 190 derece ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin. Bu sırada üzümleri kısmen ikiye kesilmiş, kısmen bütün olarak, az yağ ilave edilmiş tavada 1-2 dakika soteleyin. Üzerlerine biraz tuz ve karabiber serpin. Üzümleri kenara alın, az yağ ilave ettikten sonra arpacık soğanları 5 dakika kadar, tavada, az tuz ve karabiber ile soteleyin. Fırın kabını hafif yağlayın, yufkayı serin, ortaya tavuk butları, etraflarına üzüm ve arpacık soğan karışımını yerleştirin. Kumkuat, biberiye ilave edin, kalan tuz ve karabiberi serpin. Yufkanın görünen bölümlerini yağlayın. Üzerini folyo ile kapatarak 15-20 dakika daha pişirerek servis yapın.