Yaban mersinli ve kivili salata

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- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı yaban mersini

250 gr baby ıspanak

2 kivi

Yarım su bardağı Antep fıstığı içi

100 gr tulum peyniri

¼ su bardağı frambuaz sos

2 yemek kaşığı bal

¼ su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke



Hazırlanışı:

Ispanakları yıkayıp kurutun. Kivinin kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Antep fıstıklarını çok az zeytinyağı ile bir tavada hafifçe kavurun. Tüm malzemeleri bir salata tabağında harmanlayın. Tulum peyniri parçalarını üzerine serpiştirin. Frambuaz sosu, bal, sirke ve zeytinyağı ile bir sos hazırlayıp salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.

