Yaban mersinli ve kivili salata
- kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı yaban mersini
250 gr baby ıspanak
2 kivi
Yarım su bardağı Antep fıstığı içi
100 gr tulum peyniri
¼ su bardağı frambuaz sos
2 yemek kaşığı bal
¼ su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sirke
Hazırlanışı:
Ispanakları yıkayıp kurutun. Kivinin kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Antep fıstıklarını çok az zeytinyağı ile bir tavada hafifçe kavurun. Tüm malzemeleri bir salata tabağında harmanlayın. Tulum peyniri parçalarını üzerine serpiştirin. Frambuaz sosu, bal, sirke ve zeytinyağı ile bir sos hazırlayıp salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.