Yeşil pilav
Hem renkli hem sağlıklı
8 kişilik
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Malzemeler
250 gr ıspanak
100 gr tereyağı
3 soğan
1/4 demet taze nane
1/4 demet maydanoz
1/4 demet dereotu
1 çay bardağı Antep fıstığı
1 çay kaşığı karabiber
1.5 su bardağı su
1 su bardağı ıspanak suyu
2 su bardağı baldo pirinç
Hazırlanışı
Pirinci ılık suda bekletin ve sonra iyice yıkayarak süzün. Ispanak yapraklarını ve soğanları ince doğrayın. Tereyağından 1 tatlı kaşığı kadar ayırıp kalanını bir tencerede eritin. Soğanları ve ıspanak yapraklarını ekleyerek 1-2 kez karıştırın. Ispanak suyu, 1.5 su bardağı su, karabiber ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve kaynatın. Su kaynayınca içine yıkadığınız pirinçleri ekleyerek karıştırın. Pirinç suyunu çekene kadar hızlı ateşte 3-4 dakika, sonrasında ise ocağı kısarak 10-15 dakika pişirin. Pilavı ocaktan alıp otları ekleyerek harmanlayın. Kalan tereyağını küçük bir tavada eritin ve fıstıkları hafifçe kavurun. Pilavı servis tabağına aldıktan sonra üzerine fıstıkları ekleyip servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.