Yeşil salata
- kişilik
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Malzemeler:
2 tane Yedikule marulu
8 yaprak marul
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı kıyılmış Frenk soğanı
50 gr haşlanmış brokoli
Portakal dilimleri
40 gr haşlanmış Brüksel lahanası
40 gr gorgonzola peyniri
Avokado dilimleri
2 yemek kaşığı kavrulmuş ekmek kırıntısı
1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri
Sosu için
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı yenibahar
Yarım çay kaşığı sumak
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı soya sos
Yarım çay kaşığı acı sos
Yarım çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Marulları yıkayıp kurulayın ve irice doğrayın. Maydanoz, Frenk soğanı, brokoli ve Brüksel lahanasını ekleyin. Dilimlenmiş gorgonzola peyniri, parmesan ve ekmek kırıntısını ilave edip harmanlayın. Portakal ve avokado dilimlerini ilave edin. Sos için, tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.