Yeşil salata

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- kişilik -

Malzemeler:

2 tane Yedikule marulu

8 yaprak marul

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı kıyılmış Frenk soğanı

50 gr haşlanmış brokoli

Portakal dilimleri

40 gr haşlanmış Brüksel lahanası

40 gr gorgonzola peyniri

Avokado dilimleri

2 yemek kaşığı kavrulmuş ekmek kırıntısı

1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

Sosu için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı sumak

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı soya sos

Yarım çay kaşığı acı sos

Yarım çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Marulları yıkayıp kurulayın ve irice doğrayın. Maydanoz, Frenk soğanı, brokoli ve Brüksel lahanasını ekleyin. Dilimlenmiş gorgonzola peyniri, parmesan ve ekmek kırıntısını ilave edip harmanlayın. Portakal ve avokado dilimlerini ilave edin. Sos için, tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.