Yeşil salata

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- kişilik -

Malzemeler

2 kabak

2 çarliston biber

1 taze soğan

4 yaprak göbek marul

1 sivri biber

1 salatalık

Yarım demet dereotu

Ceviz içi

Sos için

1 yemek kaşığı hardal sos

1 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Marul yapraklarını yıkayıp ince doğrayın. Kabakların kabuğunu temizleyip incecik dilimleyin. Tabanı geniş bir kevgire dizip üzerini bir kapakla kapatın. Kevgiri içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine yerleştirip kabak dilimlerini buharda 15 dakika pişirin. Sos için, hardal sos, mayonez ve limon suyunu bir kaseye alıp karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ekleyip ara vermeden çırpın. Tuzla tatlandırın. Biberlerin sap kısımlarını kesip çekirdeklerini temizleyin. İnce halkalar şeklinde kesin. Taze soğanları temizleyip yuvarlak parçalar şeklinde doğrayın. Salatalığı yıkayıp kurulayın. Kabuğunu soymadan ince dilimleyin. Dereotunu temizleyip küçük dallar şeklinde koparın. Salata malzemelerini salata kasesine alın. Sosu ekleyip harmanlayın. Dereotu dalları ve ceviz içleriyle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.