Yoğurt

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- kişilik -

Malzemeler

1 litre süt

1 yemek kaşığı yoğurt



Hazırlanışı

Sütü çelik bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynatma sırasında 5-10 dakika karıştırarak sütü havalandırın. Süt kaynadıktan sonra ocağı kısın ve 15-20 dakika kısık ateşte, kaynamadan sıcaklığını koruyarak pişirmeye devam edin. Kaynattığınız sütü mayalamak istediğiniz kaba aktarın. Kaynatıp ılınmaya bıraktığınız sütü mayalama ısısı için sık sık kontrol edin. Süte parmağınızı batırıp yediye kadar saydığınızda eliniz sütün ısısına dayanıyorsa maya için uygun sıcaklık demektir. Bir kasede birkaç yemek kaşığı ılık sütle oda ısısındaki yoğurdu karıştırıp süte ekleyin. Mayalanan sütün üzerini bir süzgeçle kapatın. Mayaladığınız sütün sıcaklığını koruması için kalın bir örtü ile etrafını ve üzerini iyice sarın. 5-6 saat sonra açın ve ağzı açık olarak buzdolabına kaldırın. Buzdolabında en az 5-6 saat mümkünse bir gün dinlendirdikten sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.