Yoğurt soslu biber kavurma tarifi
Malzemeler:
300 g çarliston biber
200 g sivri biber
5 kapya biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Sosu için
250 g süzme yoğurt
2 diş sarımsak
Yarım demet taze nane
1 çay kaşığı kuru kekik
Tuz
Hazırlanışı:
Biberleri boyuna ikiye kesip çekirdeklerini temizleyin. Yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerlerine tuzu serpin, yağı gezdirin. 200 dereceye ayarlı fırında iyice kızartın. Sosu için tüm malzemeyi karıştırın. Kızarttığınız biberleri düzgün bir şekilde servis tabağına üst üste yerleştirin. En son sosunu döküp servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.