Yoğurt soslu biber kavurma tarifi

Malzemeler:

300 g çarliston biber

200 g sivri biber

5 kapya biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Sosu için

250 g süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım demet taze nane

1 çay kaşığı kuru kekik

Tuz



Hazırlanışı:

Biberleri boyuna ikiye kesip çekirdeklerini temizleyin. Yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerlerine tuzu serpin, yağı gezdirin. 200 dereceye ayarlı fırında iyice kızartın. Sosu için tüm malzemeyi karıştırın. Kızarttığınız biberleri düzgün bir şekilde servis tabağına üst üste yerleştirin. En son sosunu döküp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.