menu

close

menu

close

menu

close

Yoğurt soslu biber kavurma

Yoğurt soslu biber kavurma tarifi

Malzemeler:
300 g çarliston biber
200 g sivri biber
5 kapya biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Sosu için
250 g süzme yoğurt
2 diş sarımsak
Yarım demet taze nane
1 çay kaşığı kuru kekik
Tuz

Hazırlanışı:
Biberleri boyuna ikiye kesip çekirdeklerini temizleyin. Yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerlerine tuzu serpin, yağı gezdirin. 200 dereceye ayarlı fırında iyice kızartın. Sosu için tüm malzemeyi karıştırın. Kızarttığınız biberleri düzgün bir şekilde servis tabağına üst üste yerleştirin. En son sosunu döküp servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli mantarlı patlıcan
Salatalıklı ayran çorbası
Fırında pastırmalı ıspanak mücveri
Fırında yer elması
Fırında otlu mantar güveç
Domates soslu tagliatelle
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli mantarlı patlıcan
Salatalıklı ayran çorbası
Fırında pastırmalı ıspanak mücveri
Fırında yer elması
Fırında otlu mantar güveç
Domates soslu tagliatelle

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.