Yoğurtlu kebap
- kişilik
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Malzemeler
500 gr kıyma
2-3 yemek kaşığı galeta unu
2 tatlı kaşığı biber salçası
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kimyon
Sunum için
2 bazlama
60 gr tereyağı
600 gr yoğurt
1-2 diş sarımsak
Sos için
3 yemek kaşığı zeytinyağı
40 gr tereyağı
Tuz
Karabiber
1.5 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
2/3 çay bardağı su
Hazırlanışı:
Sarımsağı rendeleyip kıyma ile karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon, biber salçası ve galeta ununu ekleyip iyice yoğurun. Kıymadan parçalar alıp yassı şekilde çöp şişe yerleştirin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra ızgarada kızarıncaya kadar pişirin. Sos için, zeytinyağı ve salçaları tavada birkaç dakika pişirin. Tereyağı ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Su ilave ederek 4-5 dakika kaynatın. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Bazlamaları iri küp şeklinde doğrayın. Tavada tereyağını eritip bazlamaları kızarıncaya kadar birkaç dakika pişirin ve servis tabağına yayın. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Köfteleri yerleştirip sos dökerek servis yapın.