Yoğurtlu kebap

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- kişilik -

Malzemeler

500 gr kıyma

2-3 yemek kaşığı galeta unu

2 tatlı kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sunum için

2 bazlama

60 gr tereyağı

600 gr yoğurt

1-2 diş sarımsak

Sos için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

40 gr tereyağı

Tuz

Karabiber

1.5 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

2/3 çay bardağı su



Hazırlanışı:

Sarımsağı rendeleyip kıyma ile karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon, biber salçası ve galeta ununu ekleyip iyice yoğurun. Kıymadan parçalar alıp yassı şekilde çöp şişe yerleştirin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra ızgarada kızarıncaya kadar pişirin. Sos için, zeytinyağı ve salçaları tavada birkaç dakika pişirin. Tereyağı ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Su ilave ederek 4-5 dakika kaynatın. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Bazlamaları iri küp şeklinde doğrayın. Tavada tereyağını eritip bazlamaları kızarıncaya kadar birkaç dakika pişirin ve servis tabağına yayın. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Köfteleri yerleştirip sos dökerek servis yapın.