Yoğurtlu köfte

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- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı köftelik bulgur

1 soğan

1 yumurta

2 haşlanmış patates

100 gr kıyma

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Dolgusu için

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kıyılmış taze nane

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

Tuz

Kırmızı pul biber

Süslemek için

Kiraz domates

Maydanoz



Hazırlanışı

Bulguru 1 su bardağı sıcak su ile ıslatıp üzerine bir kapak kapatın ve 30 dakika bekletin. Rendelenmiş soğan ve patates, kıyma, yumurta, tuz ve baharatları ekleyerek iyice yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp elinizi ıslatarak yassı yuvarlak köfteler hazırlayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sarımsağı rendeleyip yoğurda karıştırın. Nane, dereotu, tuz, pul biber ekleyin. Yoğurdu köftelerin yarısının üzerine paylaştırın. Kalan köfteleri üzerine kapatın. maydanoz ve kiraz domatesler ile süsleyerek servis yapın.