Soslu bulgur köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı esmer ince bulgur

1.5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

6 su bardağı su

Üzeri için

300 g yoğurt

3 diş sarımsak

50 ml sızma zeytinyağı

5 yemek kaşığı rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Nane



Hazırlanışı:

Bulguru geniş bir kaseye alın. Sıcak su ilave edip üzerini kapatın ve şişmesi için yaklaşık 20 dakika dinlendirin. Şişen bulgura un, yumurta, tuz ve baharatları ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Parmaklarınızı suya batırarak harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve parmak uçlarınızla sıkarak şekil verin. Suyu geniş bir tencerede ısıtın ve hazırladığınız köfteleri ilave edip haşlayın. Haşlanan köfteleri bir kevgir yardımıyla sudan çıkartıp bir servis tabağına alın. üzeri için yoğurdu geniş bir kasede çırpın. Ezdiğiniz sarımsakları ilave edip karıştırın. Sızma zeytinyağını bir sos tenceresinde ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve biber salçasını ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Bulgur köftelerinin üzerine sırasıyla sarımsaklı yoğurt ve salçalı sostan gezdirin. Nane serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

