Zencefilli bal kabağı köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

600 g bal kabağı

1 soğan

6 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı toz zencefil

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Taze tarhun



Hazırlanışı:

Bal kabağı ve soğanı rendenin iri tarafı ile rendeleyip geniş bir kaseye alın. Galeta unu, yumurta, kabartma tozu, toz zencefil, tuz ve baharatları ilave edip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle yuvarlayarak top köfteler yapın. Ayçiçek yağını bir tavada ısıtın ve bal kabağı köftelerini kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Yağını çektirdiğiniz köfteleri bir servis tabağına alın. Taze tarhun yaprakları ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

