Zencefilli ve zerdeçallı tavuk tanduri tarifi

Malzemeler

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 tatlı kaşığı zerdeçal

Zeytinyağı

4 parça tavuk göğüs eti

1 soğan

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı file badem

1 portakalın suyu

10 g taze zencefil

Tuz

Karnabaharlı pilav

1 su bardağı küçük doğranmış karnabahar

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

4 dal yeşil soğan



Hazırlanışı

Yoğurt, zerdeçal ve zeytinyağını yayvan bir kapta karıştırın. Tavuk göğüs etlerini ilave edin. Kabın üzerini streç filme sarıp buzdolabında iki saat dinlendirin. İnce doğradığınız soğan, ezdiğiniz sarımsak ve file bademi zeytinyağında kavurun. Bademlerin rengi dönmeye başlayınca dinlenen tavuk göğüs etleri, portakal suyu, rendelediğiniz zencefil ve tuzu ilave edin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte 40-45 dakika pişirin. Karnabaharlı pilav için, iri doğradığınız karnabahar ve yıkayıp süzdüğünüz pirinci tereyağında soteleyin. Karnabaharlar hafif yumuşamaya başladığında üzerine sıcak su ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Karnabaharlar iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika kapağı kapalı olarak pişirin. İnce kıydığınız yeşil soğanı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Üzerini kağıt havlu ile kapatarak 20 dakika dinlendirin. Tavuk tandurinizi yanında karnabaharlı pilav ile birlikte sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





