Zerdeçallı enginar

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4 kişilik -

Malzemeler

4 dondurulmuş enginar

1 orta boy soğan

1 çorba kasesi iç bakla

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

3 tatlı toz şeker

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Yarım limonun suyu

1 havuç



Hazırlanışı:

İç baklaları bir gün öncesinden suda bekletip kaynar suda 5 dakika haşlayın. Geniş bir tencerenin dibine kıyılmış soğanları yayın. üzerine sırasıyla önce baklaları, çok ince dilimlenmiş (sebze soyacağı ile soyabilirsiniz) sonra da doğranmış enginarları serpin. Enginarların üzerine limon suyunu ekleyin. Zeytinyağı, tuz, şeker ve zerdeçalı küçük bir kapta karıştırdıktan sonra bu karışımı tencereye ilave edin. Sıcak suyu da ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.