Zeytin ve domates soslu tavuk tarifi

Malzemeler:

4 tavuk but (kemikli)

100 g çekirdeksiz siyah zeytin

15 adet çeri domates

100 ml tavuk suyu

8 arpacık soğan (kabaca doğranmış)

4 diş sarımsak (ince doğranmış)

4 dal taze biberiye

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Tavuk butlarını bir fırın kabı içerisine yerleştirin. Üzerine siyah zeytin, çeri domates, arpacık soğan, sarımsak, tavuk suyu, taze biberiye, tuz ve karabiber koyun. Üzerini alüminyum folyoyla kaplayın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında alt-üst fan modunda üzeri kapalı şekilde 45-50 dakika pişirin. Pişirme süresinin son 15 dakikasında alüminyum folyoyu kaldırın ve tavukların kızarmasını sağlayın.