Zeytinyağlı barbunya fasulye

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Her baklagilde olduğu gibi barbunyada da bol miktarda protein bulunuyor!

6 kişilik -

Malzemeler

1 kg taze barbunya fasulye

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 orta boy soğan

8 diş sarımsak

1 orta boy havuç

2 orta boy domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 orta boy sivri biber

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 limonun suyu

Üzeri için

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Taze barbunya fasulyelerin kabuğunu soyun. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Kıyılmış soğanları ve kabukları soyulup ikiye bölünmüş sarımsakları ekleyin. Orta ateşte 2-3 dakika kavurun. Küp doğranmış havuç, rendelenmiş domates veya salçayı ilave edin. 3 dakika süreyle karıştırarak kavurun. Sivri biberlerin saplarını kesip tohumlarını temizleyin ve ince halkalar şeklinde doğrayın. Doğranmış biberleri ve barbunyaları tencereye ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Toz şeker ve tuzu ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte barbunya fasulyeleri iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Limon suyunu ekleyerek ocaktan alın. Maydanoz serpip ılık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.