Zeytinyağlı kabak tarifi
Malzemeler:
3 kabak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 soğan
10 bebek havuç
1 kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı toz şeker
Tuz
Bir su bardağı sıcak su
Hazırlanışı:
Yaz mevsimi bitmeden yapacağınız kabaklı tariflerle siz de sofralarınızda fark yaratın. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ilave edip 1 dakika daha kavurun. Şerit halinde doğranmış kabakları, kırmızıbiberi ve havuçları ilave edin. Tuz, şeker, sıcak su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilınınca servis yapın.