Zeytinyağlı kabak tarifi

Malzemeler:

3 kabak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

10 bebek havuç

1 kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Bir su bardağı sıcak su



Hazırlanışı:

Yaz mevsimi bitmeden yapacağınız kabaklı tariflerle siz de sofralarınızda fark yaratın. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ilave edip 1 dakika daha kavurun. Şerit halinde doğranmış kabakları, kırmızıbiberi ve havuçları ilave edin. Tuz, şeker, sıcak su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilınınca servis yapın.