Zeytinyağlı patlıcan

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Zeytinyağlı patlıcan tarifi

- kişilik -

Malzemeler

1 kg patlıcan

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 domates

3 çarliston biber

Tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Üzeri için

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Patlıcanların saplarını kesin ve alacalı soyun. Kalın çubuklar şeklinde doğrayıp tuzlu suda bekletin. Zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurup sarımsakları ekleyin ve 1-2 kez karıştırın. Salçayı sarımsakların üzerine ilave edin ve iyice kavurun. Suyunu sıktığınız patlıcanları ekleyin ve 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Patlıcanların üzerine iri doğradığınız biber ve yemeklik doğradığınız domatesleri ilave ederek karıştırın. Tuz, toz şeker ve suyunu ilave ederek kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini kıyılmış maydanozla süsleyin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

