Zeytinyağlı taze bakla
6 kişilik
-
Malzemeler
1 kg taze bakla
2 soğan
2-3 su bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
½ tatlı kaşığı tuz
½ demet dereotu
Tam yağlı taze yoğurt
Hazırlanışı
Baklaların başlarını alın, varsa kılçıklarını
ayıklayın, bol suda yıkayın, ikiye bölün.
Kararmamaları için1 yemek kaşığı un ve
½ limon suyu kattığınız suya atın. Soğanları
piyazlık doğrayın, zeytinyağının yarısını
kullanarak, ağır ateşte şeffaflaşıncaya
kadar pişirin. Baklaları, toz şekeri ve
tuzu ilave edin, üstlerini kapatacak kadar
sıcak su katın. Sıcak su baklanın rengini
koruyacaktır. Ortadan az ateşte
20-25 dakika pişirin. Baklanın cinsine
yenik düşmemek için, siz yine de kontrol
edin. Gerekiyorsa biraz daha kaynar su
ilave edip, pişirmeye devam edebilirsiniz.
Pişme süreci tamamlanıp, baklalar
soğumaya başladığında zeytinyağının geri
kalanını dökün. Tamamen soğumadan
önce tencereden almayın. Sunuma yakın
ince doğranmış dereotunu serpin. Çok taze
tam yağlı yoğurtla servis yapın.