Zeytinyağlı taze bakla

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kg taze bakla

2 soğan

2-3 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

½ tatlı kaşığı tuz

½ demet dereotu

Tam yağlı taze yoğurt



Hazırlanışı

Baklaların başlarını alın, varsa kılçıklarını ayıklayın, bol suda yıkayın, ikiye bölün. Kararmamaları için1 yemek kaşığı un ve ½ limon suyu kattığınız suya atın. Soğanları piyazlık doğrayın, zeytinyağının yarısını kullanarak, ağır ateşte şeffaflaşıncaya kadar pişirin. Baklaları, toz şekeri ve tuzu ilave edin, üstlerini kapatacak kadar sıcak su katın. Sıcak su baklanın rengini koruyacaktır. Ortadan az ateşte 20-25 dakika pişirin. Baklanın cinsine yenik düşmemek için, siz yine de kontrol edin. Gerekiyorsa biraz daha kaynar su ilave edip, pişirmeye devam edebilirsiniz. Pişme süreci tamamlanıp, baklalar soğumaya başladığında zeytinyağının geri kalanını dökün. Tamamen soğumadan önce tencereden almayın. Sunuma yakın ince doğranmış dereotunu serpin. Çok taze tam yağlı yoğurtla servis yapın.