Zeytinyağlı taze bakla

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Zeytinyağlı taze bakla tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

1 kg bakla

1 limon suyu

3 soğan

1 dal taze sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tozşeker

1.5 su bardağı sıcak su

Tuz

Üzeri için

5-6 dal dereotu



Hazırlanışı

Baklaları yıkayıp ayıklayın. Kararmaması için yarım limon suyu ilave edilmiş suda bekletin. Soğan ve taze sarımsağı temizleyip ince doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp piyazlık doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave ederek kavurmaya devam edin. Baklayı süzüp ekleyin. Taze sarımsağı ilave edip karıştırın. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika pişirin.T ozşeker, tuz, sıcak su ve kalan yarım limonun suyunu ilave edip baklalar yumuşayana kadar pişirin. Dereotunu temizleyip kıyın. Servis tabağına aldığınız baklanın üzerine serpin. Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.