Zeytinyağlı ve nohutlu patlıcan

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6 kişilik -

Malzemeler

3 patlıcan

2 havuç

1 domates

1 soğan

1 baş sarımsak

Sıcak su

1 çay bardağı haşlanmış nohut

Kızartmak için

2 su bardağı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup boyuna dörde kesin. Bolca tuzlayın ve buzdolabında bekletin. Bol suyla yıkayıp kurulayın. Patlıcanları zeytinyağında kızartın. Domatesi iri doğrayın. Soğanı halka, havuçları jülyen kesin. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada ısıtın. Soğanı ekleyip kavurun. Diğer sebzeleri ve nohudu ekleyin. Patlıcanların üzerini tamamen kapatacak şekilde sebzelerin üzerine dizin. Ters çevirdiğiniz bir tabağı patlıcanların üzerine yerleştirin. Patlıcanların hizasına gelecek kadar sıcak su ekleyin. 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.