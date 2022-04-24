25 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji özellikle koronavirüs pandemisiyle birlikte daha da fazla ilgi çeken bir alan. Peki, 25 Nisan 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Nisan Pazartesi için günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından burçların özellikleri sayfamıza da bakabilirsiniz)



25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya biraz dış dünyadan çekilme ve içinize dönme enerjisiyle başlayabilirsiniz. Ancak bu enerjiyi yaratıcı alana yöneltebilirsiniz. İlham kanallarınız oldukça açık olabilir. Daha yaratıcı düşünebilir, sezgisel olabilirsiniz.

BOĞA BURCU -25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken sosyal yaşamınız hareketli olabilir. İşinizle ilgili etkinliklere katılabilir veya arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri konuşmalarınızla ya da fikirlerinizle ikna edebilir, etkileyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Neptün ile pozitif etkileşim yapacak. İşinizle ilgili yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz. İkna gücünüz yüksek olacak, önemli toplantı ya da sunumlar için günü değerlendirin.

YENGEÇ BURCU - 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dönük yeni hedefler belirleyebilirsiniz; ilham kanallarınız açık olacak. Sezgilerinizi dinleyin. Kendinizi daha huzurlu hissetmeye başlayacaksınız. Yurt dışı bağlantılı işleriniz de rahat bir akışta olabilir.

ASLAN BURCU -25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal alanda rahat bir akıştasınız. Özellikle ortak kazançlar, miras, krediler ve borçlar gibi konularda halletmeniz gereken şeyler varsa farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir, sorunları çözebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Neptün ile pozitif etkileşim yapacak. Partnerinizle iyi bir iletişim kurabilir, duygularınızı paylaşabilir, romantik bir gün geçirebilirsiniz. Yalnızsanız hayatınıza yeni giren biriyle duygusal bir yakınlaşmanız olabilir.

TERAZİ BURCU - 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken günlük yaşamınız hareketli olabilir. İş akışınızı rahatlatmak için yeni pratik fikirler bulabilir, yaratıcı organizasyonlar yapabilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri konuşmalarınızla ya da fikirlerinizle ikna edebilir, etkileyebilirsiniz.

AKREP BURCU - 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Empati gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Partnerinizle daha derinlikli, duygusal paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Rahat bir iletişim akışınız olabilir. Konuşmak istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için uygun zaman.

YAY BURCU - 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz veya evinizle ilgili konular ön planda olacak. Aile bireyleriyle ya da aynı evi paylaştığınız kişilerle konuşmak istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için en uygun zaman. Karşılıklı anlayış ve empati yoğun olabilir.

OĞLAK BURCU - 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelmek için program yapabilirsiniz. Kısa seyahat gündemleriniz oluşabilir. Bir yakınınız ya da kardeşinizle iletişim kurmak, bazı konuları konuşmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU - 25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular ön planda olabilir. Gökyüzü desteği aldığınız bir gündesiniz; yeni kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir, rahat bir akışa geçebilirsiniz. Mantığınızla birlikte iç sesinizi de dinleyin.

BALIK BURCU -25 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinde Ay burcunuza geçiş yapıyor. Yöneticiniz Neptün ile Merkür arasında pozitif etkileşim var. Amaçlarınız ve hedeflerinizle ilgili daha idealist olabilir ve sezgilerinizi çok net duyabilirsiniz. Yaratıcılığınız da oldukça yüksek.

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