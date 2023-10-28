28 Ekim 2023 parçalı ay tutulması: Burçları nasıl etkileyecek? 4 şanslı burç...

Etkisinin 2024 yılının Eylül ayına kadar devam edeceği parçalı ay tutulması bazı burçlara şanslı gelirken bazılarını da sert etkileyecek. İşte 28 Ekim parçalı ay tutulması ve detayları...

28 EKİM PARÇALI AY TUTULMASI VE ETKİLERİ

Ülkemiz açısından ise bu ay tutulmasının etkisi önemlidir. 29 Ekim ve 100. yılımızla birlikte Türkiye’nin kaderinde değişiklikler olacak ve hukuk alanında uluslararası başarılar elde edilebilir. Anayasa değişiklikleri gerçekleşebilir. Ancak, borsada ve gelirlerde sorunlar yaşanabilir, fakat zamanla toparlanma olasılığı yüksek. Eğitimde ve tarımda önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Devletin ikincil yöneticileri güçlenecek, ancak tartışmalar artacak. Önümüzdeki 20 yıl boyunca toprak bütünlüğü korunacak ve hatta büyüyecek. Ancak bu süreç uzun vadeli olacak ve halkın daha güçlü olduğu, dünyada da güçlü bir ülke olmasını sağlayacak. Bu dönemde özgürlük, refahın arttığı bir ülke olma yolunda ilerleyeceğiz. Salgın hastalıklara karşı önlem almanızı tavsiye ediyorum.

Kolektif alanda;

Tutulma Danjon ölçeğinde L1 segmentinde olacak. Bu biraz tehlike içeriyor demek. Bu ay tutulması sırasında kişiler kendilerini rahatsız ve mutsuz hissedebilirler. Toprak hareketleri, depremler, tarımda bereketsizlik, seller, sel baskınları, kuraklık gibi sorunlara yol açabilir ve kanser gibi hastalıkların artmasına neden olabilir.

Sheratan adlı yıldız, Boğa burcunun 5 derecesinde bulunuyor ve bu yıldız yangın, yıkım, savaş, patlama ve depremlere yol açabilir. Ayrıca, bademcik sorunları, geniz eti sorunları ve benzeri sağlık sorunları ile ilişkilendirilebilir.

İş hayatı, iş adamları, kariyer ve kadersel döngülerde sert olaylar bekleniyor. Ayrıca, aile, toprak bütünlüğü ve sağlık sorunlarına dikkat etmek önemlidir. Jüpiter’in etkisi tutulmayı büyütebilir, bu da olumlu veya olumsuz olayların artabileceği anlamına gelir.

Herkese hayırlar, güzellikler getirsin.

TUTULMANIN BURÇLARA GENEL ETKİLERİ

BOĞA, AKREP, ASLAN KOVA burçları sert etki alıyor, dikkatli olmalılar.

burçları sert etki alıyor, dikkatli olmalılar. BAŞAK OĞLAK YENGEÇ BALIK burçları şanslı olanlar.

burçları şanslı olanlar. YAY, TERAZİ KOÇ İKİZLER burçları ise sağlık veya para ile ilgili ani olaylar içinde olabilirler.

28 EKİM PARÇALI AY TUTULMASI VE BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ BURCU VEYA YÜKSELEN KOÇ:

Para, kazançlar, maddi gelirler ve finansal yapılanmanızla ilgili beklenmedik ani gelişen olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda önemli değişim ve dönüşümler gerçekleşebilir. Çalışmalarınızın karşılığını bir şekilde alacaksınız ve kişisel gelişim konularına yönelebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz önemlidir.

BOĞA BURCU VEYA YÜKSELEN BOĞA:

Fiziksel beden, imaj, vizyonunuzla ilgili değişimler meydana gelebilir. Ancak hastane, psikolojik sorunlar veya gizli düşmanlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Partner veya çevrenizdeki kişilerle tartışma ve gerginlikler artabilir. Bu dönemde kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz, ancak bazı konulardan vazgeçmeniz gerekebilir.

İKİZLER BURCU VEYA YÜKSELEN İKİZLER:

Sosyal çevre, topluluklar, dernekler veya gizli düşmanlar, hastane, psikolojik konular gündeme gelebilir. Aile, ev, gayrimenkul konularında güzel gelişmeler yaşanabilir. Sosyal çevrenizde tartışmalar ve değişiklikler olabilir. Sağlık sorunları ve enfeksiyonlar gibi durumlar meydana gelebilir. Bu dönemde kararlı olmak ve mantıklı hareket etmek önemlidir.

YENGEÇ BURCU VEYA YÜKSELEN YENGEÇ:

İş, kariyer, sosyal çevre ile ilgili bir dönem sona eriyor ve daha iyisi geliyor diyebilirim. Ancak bu dönüşüm sizi zorlayabilir. Bu dönemde eğitim, seyahat, aşk, ve kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ancak, tartışmalara dikkat etmek önemlidir.

ASLAN BURCU VEYA YÜKSELEN ASLAN:

İş, kariyer, evlilik, yurt dışı, hukuk ve eğitim konularında değişim ve dönüşümler sizi bekliyor. Sarsıcı gelişmeler olabilir ve bu dönemde sabitlik yerine değişime uyum sağlamanız önerilir. Maddi konularda ise şans sizinle olacak. Ev değişikliği veya iş değişikliği gibi konular gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmek önemlidir.

BAŞAK BURCU VEYA YÜKSELEN BAŞAK:

Yurt dışı, eğitim, seyahat, finans, miras, vergi, ödemeler veya sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Bu dönemde tartışmalar artabilir ve harcamalarınız artabilir. Dengede kalmak önemlidir. Aynı zamanda çocuklar, hobiler ve sanatla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Sağlık sorunları olsa bile korunuyorsunuz. Gizli ilişkilere de dikkat edilmelidir.

AKREP BURCU VEYA YÜKSELEN AKREP:

Evlilik, ortaklık veya çalışma hayatı, sağlık gibi konularda krizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde sert söylemler ve dil kullanımına dikkat etmek önemlidir. Ancak çocuklar, aşk ve hobilerle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevre ve topluluklarda şans sizinle olacak. Sağlığınıza özellikle dikkat etmeniz gerekebilir ve kaza ve tartışmalara karşı açık olabilirsiniz.

YAY BURCU VEYA YÜKSELEN YAY:

Aşk, çocuk, hobi veya sağlık ve iş hayatınızda değişiklikler ve kalıcı durumlar gündeme gelebilir. Seyahat, eğitim ve iletişim bu dönemde önemli olacak. Yakın çevrenizdeki otoritelerden destek göreceksiniz. Maddi olarak dikkatli olmanız gerekebilir ve tartışmalar ve gerginliklere karşı dikkatli olmanız önemlidir.

OĞLAK BURCU VEYA YÜKSELEN OĞLAK:

Aşk, çocuk, sanat veya ev-aile konularında değişiklikler ve sonlanmalar yaşanabilir. Evinizi değiştirebilir, kariyer hayatınızda değişiklikler olabilir. Gücünüzü doğru kullanmak sizi krizleri aşmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca sosyal çevre ve topluluklarda tartışmalar gündeme gelebilir. Eğitim, yurt dışı ve seyahatlerle ilgili ve aşkla ilgili şans sizinle olacak.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA:

Ev, aile, seyahat, eğitim ve kardeşlerle ilgili bazı krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde daha yumuşak ve esnek olmanız olayları yönetebilmenize yardımcı olacaktır. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz önerilir. Tartışmalar ve değişiklikler yaşanabilir. Finansal açıdan ise şans sizinle olacak.

BALIK BURCU VEYA YÜKSELEN BALIK:

Para, kazançlar, seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili değişiklikler ve sonlanmalar yaşanabilir. Ancak siz şanslısınız ve kalıcı, uzun vadeli güzel gelişmeler yaşanabilir. 6 ay boyunca bol bol seyahat edebilirsiniz ve hatta yer değişikliği bile gündeme gelebilir. Aşk ve evlilik açısından da şans sizinle olacak.