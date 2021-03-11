Burcunuz bugün ne söylüyor? İşte 11 Mart günlük burç yorumları

11 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 11 MART 2021

Akşamüstü 18.00e kadar sosyal çevreniz, arkadaşlarla beraber yapılacaklar önemli olacak. Ancak biraz dağınık bir enerjidesiniz, istediğiniz gibi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Sonrasında akışa bırakıp, daha kendi keyfinize odaklanmak isteyeceksiniz.

BOĞA BURCU - 11 MART 2021

Sabah saatlerinde aile, büyükler, kariyer temaları ön planda. Yapılacak işler çok ancak bir yere bağlamakta zorlanabilirsiniz. Akşamüstü itibariyle arkadaşlıklar, sohbetler, beraber akışta planlar daha keyifli olacak.

İKİZLER BURCU - 11 MART 2021

Gün içinde eğitim, ticaret, yazma okuma gibi bakış açınızı genişletecek, vizyonunuzu büyütecek konulara odaklısınız. Akşamüstü 18.00 sonrasında aileler, kariyer adımları daha fazla gündeminizde olacak. Kararsızlıklarınız olabilir.

YENGEÇ BURCU - 11 MART 2021

Gün içinde ortak kararlar daha önemli olacak, rasyonel davranmak isteyeceksiniz. Yine de öğleden sonra hayallerinize odaklanıp, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 11 MART 2021

Sabah saatlerinde ortaklaşa kararlar, beraber hareket etmek, partner ilişkileri daha önemli olacak. Ciddi konuşmaları sonuca bağlamak zor olabilir. Akşamüstü itibariyle biraz daha melankolik hissedebilirsiniz. Parasal konular gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU - 11 MART 2021

Gün boyunca iş ortamı ve çalışma temposu, buradaki arkadaşlıklarınız sizin için daha önemli olacak. Akşama doğru ilişkiler, romantizm, paylaşımı daha çok önemseyeceksiniz. Bazılarınız içsel bitirişler, tamamlamalar, dönüm noktaları hissedebilir.

TERAZİ BURCU - 11 MART 2021

Önce kendinize odaklı olduğunuz bir gün. İş ortamında yapılması gerekenler var, bazı kararlar almanız gerekiyor. Mantıklı davransanız da belirsizlik sizi yoruyor olabilir.

AKREP BURCU - 11 MART 2021

Evin içindeki düzen, aile bireyleri / büyüklerinin daha önemli olduğu, beraber vakit geçirmeyi tercih edebilleceğiniz bir gün. Akşamüstü saatleri ile daha rahat ve akışta olmaya başlayacaksınız.

YAY BURCU - 11 MART 2021

Kısa yolculuklar, çokça lonuşma trafiği ile güne başlıyorsunuz. Resmi kararlar için pek uygun bir gün değil. Akşamüstü itibariyle evde güzel bir düzen kurmak her şeyden önemli olacak.

OĞLAK BURCU -11 MART 2021

Finansal koşullara dair kararlar aldığınız, çokça konuşmanın olduğu bir enerji ile güne başlıyorsunuz. Bazı konuşmaları sonuçlandırmak pek mümkün olmayabilir. Akşamüstü itibariyle yakınlarınızla iletişim içinde olmak, kitap okumak, müzik dinlemek gibi sizi mutlu edecek konulara odaklanmak iyi gelecek.

KOVA BURCU -11 MART 2021

Güne kendinize ve ilişkilerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Bazı şeyleri aklınızda netleştirmeniz pek mümkün olmayabilir. Akşamüstü itibariyle finansal koşullar çok daha fazla gündeminizde olacak.

BALIK BURCU - 11 MART 2021

Sabah saatlerinde aklınızın içinde onlarca düşünce, kendi kendinizle konuşurken bulabilirsiniz. Endişeleriniz biraz daha fazla olabilir. Akşamüstü itibariyle sanki size iyi gelmeyen fazlalıklardan kurtulup, detokstan geçiyorsunuz. Burcunuzdaki Yeni Ay öncesinde arınma dönemi gibi düşünün.

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