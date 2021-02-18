18 Şubat 2021 Günlük Burç Yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı, Çin astrolojisi, 18-21 Şubat haftalık burç yorumlarını bulabilirsiniz. İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 18 Şubat günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Güneş Balık burcuna geçiyor, 20 Mart'a kadar gökyüzü biraz yumuşayacak. Siz de doğum günü sezonunuz gelmeden hemen önce odağınızı kendi içinize çevirmek ve geçtiğimiz bir yılı değerlendirmek isteyeceksiniz. Enerjiniz normalden biraz daha düşük olabilir, geçmişin defterleriyle hesaplaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca hedeflerinize odaklanmak isteyecek ama biraz dalgın olacaksınız. En iyisi arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırmak. Ortak bir amaç uğruna bir araya geldiğiniz sosyal çevreler belirlemek.

İKİZLER BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca kariyerinize odaklanacak, yükselmek isteyeceksiniz. Kararsızlıklarınız, ikili seçenekler arasından rotayı bulmak istemeleriniz olacak. Mart ile beraber enerjiniz artıyor, biraz daha sabır.

YENGEÇ BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca odağınız gelecek hayalleriniz, seyahatler, yeni planlar ve maneviyatınızda olacak. Biraz daha akışta kalmak, huzuru yakalamak isteyeceksiniz.

ASLAN BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca ortak finansal kaynakları doğru yönetmek önemli olacak. Harcamalarda ipin ucu kaçabilir. Biraz daha rüyalarınıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Dönem dönem melankoli hisleri tırmanabilir.

BAŞAK BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca odağınız partneriniz, ilişkiler, ikinizin geleceğini doğru yönetmek üzerine olacaktır. Beraber karar almak, ortaklaşa hareket etmek, birlik içinde olmak önemli olacak.

TERAZİ BURCU -18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca iş ortamında halletmeniz gereken bir çok konu olacak. Çalışma söz konusu olduğunda kendinizi kaptırıp gidebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek isteyeceksiniz.

AKREP BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca odağınız aşk ve flörtler ile çocuklar olacak. Romantik rüzgarlar esebilir. Sizi mutlu edecek hobilerinize odaklanmak isteyeceksiniz.

YAY BURCU -18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca ev, yuva alanına odaklanmak, kendi içinize dönmek ve geçmişinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Ebeveynlerle kurduğunuz ilişkiler önemli olacak. Evin dekorasyonunu değiştirmek isteyebilir, renklerle uğraşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Kısa vadeli bir çok karar almanız gerekebilir, seyahatlere çıkabilirsiniz. Öte yandan fikirleriniz değişken olacaktır ve biraz da yakınlarınızın etkisi altında kalabilirsiniz.

KOVA BURCU - 18 ŞUBAT 2021

20 Mart'a kadar parasal konulara, ürettiklerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Yeni fikirler aklınıza gelecektir ancak uygulamaya geçirmek biraz daha zaman alabilir.

BALIK BURCU - 18 ŞUBAT 2021

Mutlu yıllar sevgili Balık burçları! Bugünden itibaren bir aylık süreçte isteklerinizi çok daha rahat ortaya koyacak ve hayatınızı yönlendirebileceksiniz. Neler istediğiniz, ilişkileriniz daha çok gündemde olacak.

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