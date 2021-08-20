22 Ağustos Kova Burcunda Dolunay Yükselen Burçları Nasıl Etkileyecek?

22 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova Dolunayı neler getiriyor? Kova dolunayı yükselen buçraları nasıl etkileyecek? @venus.edebiyati yazdı...

22 AĞUSTOS KOVA DOLUNAYI VE ETKİLERİ

Bazı hayaller geleceğe o kadar tutunmuşlardır ki, geride bırakılsalar bile şans verilecekleri günü pusuda beklemekten vazgeçmezler. Şans, fırsat, bolluk gezegeni jüpiterle kavuşan dolunay; hayallerimizi ve aslında ruhumuzun isteklerini bizlere yüksek sesle ve kalın harflerle hatırlatmaya geliyor!

Kova burcu aykırılıklar, haklar, özgürlükler, toplumsal menfaat, uzay, zihnin dehası, icatlar, gelecek; bireysel anlamda ise paylaşımcılık ve dostlukla ilgilidir. Dolunayda bu konularla ilgili meselelerin önümüze gelmesini bekleyebiliriz.

Dolunayı jüpiterin kovaya gerileyen retro konumundan dolayı, kaçan fırsatları değerlendirme ve taptaze başlangıçlara kucak açma zamanı olarak değerlendiriyorum. Ne yaşanıyorsa abartılı, görünür olma ihtimali artacaktır.

Neden yeni başlangıçlar? Çünkü ay dolunaydan sonra kısa süre içinde balık burcuna geçip, karşıt burcu başaktaki mars ve merkür süper ikilisini tetikleyecek.

“Bu daha önce niye aklıma gelmedi?”

Başak'taki merkür&mars faydalı ve gerekli olanı ince eleyip, en az efor ve sıfır riskle elde etmeyi anlatır. Fazla detaycı ve eleştirelliğin dozunu abartmış bu enerjiye, boğadaki uranüs dokunuşu; sıra dışı bir bilgi akışı, mucitçe fikirler, zihnin aydınlanması temalarını getiriyor.

“Haydi, hemen harekete geçelim!”

Yüksek frekanslı bu göksel olay sayesinde, yeni anlaşmalar, projeler, başlangıçlar fişekleniyor.

Hava elementi baskınlığı ve jüpiter etkisi ile; fikirler, bilgi aktarımı, keşfetmek, eğitim, seyahatler, inançlar, ticari&hukuki girişimler, yurtdışı bağlantıları ve göçler çok konuşulacağa benziyor.

Kraliyet yıldızı Regulusla birlelen Güneşin jüpiter karşıtlığı; kibir, gurur, patavatsızlık tuzaklarına düşülmezse hak edişlerin kayda değer olabileceğini anlatmakta.

Aşk, heyecan&keyif veren şeyler, çocuklar, riskli yatırımlar, sanat, sahnede olduğumuz konularla ilgili tamamlanma ve yenilenmeler yaşanabilir.

“İlişkiler odakta!”

Terazi'deki venüs ahenkli ve romantik ilişki isteklerini vurguluyor. Dahil olduğu hava üçgeni, ilişkilere kadersel bir boyut katarak gelecek vadeden başlangıçlar için ışık yakıyor. Mevcut ilişkilerde ise keyifli yapılanmalar görülebilir. Otoritenin sevgisini kazanma, değer duygusunun artması ve maddi kazançların yüz güldürmesi de ihtimaller arasında. İşin içinde terazideki venüs olduğundan, bu süreçte güzelliğe kalıcı yatırımlar yapma fırsatları da bulunabilir.



Kova dolunayı yükselen burçları ne bekliyor?

Yükselen Koç: Arkadaşlıklar, gruplar, büyük hayat planları, işten elde edilen gelirlerle ilgili şanslı hareketlenmeler olabilir. Aşkta gurura yer yok. İş ortamı ve maddi konularla ilgili desteklenebilirsiniz.

Yükselen Boğa: Kariyer, toplum önündeki konum, medeni durum, ebeveyn olma gibi konularda şanslı hareketlenmeler olabilir. Ev ortamında otoriter hareket etmek bu süreçte kaybettirir. Aşk, çocuklar ve hobiler konusunda desteklenebilirsiniz.

Yükselen İkizler: Seyahat, eğitim, yurtdışı, ticaret, hukuki konular ve inançlar konusunda şanslı hareketlenmeler görülebilir. Yakın çevreyle iletişimde kibirli tavırlara dikkat. İçsel bir yenilenme, taşınma, yer değiştirme konularında desteklenebilirsiniz.

Yükselen Yengeç: Ortaklaşa paralar, eşin parası, miras, krediler konusunda şanslı yapılanmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem lüks harcamalara dikkat. İletişim, kardeşler, kısa seyahatler ve yeni girişimler konusunda desteklenebilirsiniz.

Yükselen Aslan: Partner, ikili ilişkiler, ortaklar konusunda şanslı hareketlenmeler bekleyebilirsiniz. Kendinize aşırı güvenme ve böbürlenme konularına dikkat. Maddi kazançlar, kariyer, iş değişikliği konularında ani ve güzel gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Başak: Sağlık, ev ve iş ortamı, günlük rutinler, spor diyet beslenme konularında şanslı değişimler yaşayabilirsiniz. İnzivayı abartmamaya dikkat. İdealler, yeni bir vizyon, yurtışına taşınma, seyahatler, ticaret, hukuki konularda hızlı destekler alabilirsiniz.

Yükselen Terazi: Aşk, heyecan, flörtler, çocuklar, hobiler, riskli yatırımlar konusunda şanslı hareketlenmeler olabilir. Arkadaşlarla inatlaşma ve yersiz gurura dikkat. Ortaklaşa kaynaklar, krizler, sizin için zor konular, ameliyatlar, bilinçaltı konularında beklenmedik çözümlerle karşılaşabilir, rehabilite olabilirsiniz.

Yükselen Akrep: Ev, aile, gayrimenkul konularında şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Patronlarla çatışmaya dikkat. Gelecek hayalleri için eşten, ortaktan gelen destekle keyiflenebilir. İşten gelen kazancı artırabilirsiniz.

Yükselen Yay: İletişim, yakın çevre, kardeşler, sözleşmeler, kısa seyahatler konularında şanslı hareketlenmeler olabilir. İnançlarınızı ve dünya görüşünüzü çevrenizdekilere dayatmamaya dikkat. İş, kariyer, çalışma ortamı konularında hızlı ve radikal çözümler yüzünüzü güldürebilir.

Yükselen Oğlak: Maddi kazançlarınız, özdeğer duygunuz konusunda bazı şanslı gelişmeler görülebilir. Borç ve kredilere bu dönem pek yaklaşmayın. Taşınma, eğitim, seyahat konularında keyifli destekler alabileceğiniz; aşk ve çocuklar konusunda hızlı ve hoş gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreç.

Yükselen Kova: Hayata bakışınız, imajınız, sağlığınız, medeni durumunuz kısacası sizle ilgili olan önemli her şeyde şanslı hareketlenmeler ve yenilikler yaşayabilirsiniz. Eşle, ortakla inatlaşmalara dikkat. Kredi, borç, ameliyat, krizler konularına ev ortamı ve ailenizden destek gelebilir.

Yükselen Balık: Hastalıklar, gizli düşmanlıklar, bilinçaltı, iç dünyanız konusunda radikal değişimlere gidebilirsiniz. Günlük rutinde abartılı hareketler bu dönem size iyi gelmez. Evlilik, ortaklık kurma, eğer bunlar varsa mevcut iletişimde hoş hareketlenmeler olması ya da yeni anlaşma sözleşme, seyahatler gündeme gelebilir.

En güzel ihtimaller sizlerle olsun!

('Yükselenim ne?' diyorsanız Yükselen Burç Hesaplama Modülüne bakabilirsiniz...)