Pera Palace Hotel Jumeriah, her ay düzenli
bir şekilde sürdürdüğü “Perşembe Buluşmaları” kapsamında, “2016 Maymun Yılı’nın
Yaşamıza Etkileri” söyleşisini gerçekleştirmek üzere, 21 Ocak günü saat
15:00’te Orient Bar’da Feng Shui dünyası danışmanlarından Ferda Ünsal ve Işıl
Alfar’ı ağırlayacak.
11 yıl
Malezya’da yaşayıp kendi hayatına olumlu etkilerini gördükten sonra Feng Shui
öğretisini bir yaşam tarzı haline getiren Ünsal, 2016 maymun yılının yaşamımıza
etkilerini, Orient Bar’da konuklarıyla paylaşacak.
1992
yılında Feng Shui Center of Excellence’da dünyaca ünlü Master Yap Cheng Hai’Den
eğitimler, yazarlar ve fikir önderleriyle çeşitli sohbet toplantılarının yanı
sıra okuma ve panellerle İstanbulluların sanat ve kültürel aktivitelerle ile
kuçaklaşmasını sağlayan Pera Palace, Ünsal ve Alfar ile astroloji dünyasının
gizemli sayfalarını aralayacak.
Adres: Pera Palace Hotel Jumeirah/ Asmalı Mescit Mh. Meşrutiyet Caddesi No: 52 Beyoğlu, Taksim