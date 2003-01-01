Pera Palace Hotel Jumeriah “Perşembe Buluşmaları” kapsamında, Feng Shui dünyası danışmanlarından Ferda Ünsal ve Işıl Alfar’ı ağırlayacak.

Pera Palace Hotel Jumeriah, her ay düzenli bir şekilde sürdürdüğü “Perşembe Buluşmaları” kapsamında, “2016 Maymun Yılı’nın Yaşamıza Etkileri” söyleşisini gerçekleştirmek üzere, 21 Ocak günü saat 15:00’te Orient Bar’da Feng Shui dünyası danışmanlarından Ferda Ünsal ve Işıl Alfar’ı ağırlayacak.

11 yıl Malezya’da yaşayıp kendi hayatına olumlu etkilerini gördükten sonra Feng Shui öğretisini bir yaşam tarzı haline getiren Ünsal, 2016 maymun yılının yaşamımıza etkilerini, Orient Bar’da konuklarıyla paylaşacak.



1992 yılında Feng Shui Center of Excellence’da dünyaca ünlü Master Yap Cheng Hai’Den eğitimler, yazarlar ve fikir önderleriyle çeşitli sohbet toplantılarının yanı sıra okuma ve panellerle İstanbulluların sanat ve kültürel aktivitelerle ile kuçaklaşmasını sağlayan Pera Palace, Ünsal ve Alfar ile astroloji dünyasının gizemli sayfalarını aralayacak.



Adres: Pera Palace Hotel Jumeirah/ Asmalı Mescit Mh. Meşrutiyet Caddesi No: 52 Beyoğlu, Taksim



