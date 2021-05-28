Başak erkeğini etkilemenin yolları:27 öneri

Başak burcu erkeğini etkilemenin yolları neler? Gelin Elele arşivine ve lovedevani.com'un önerilerine bakalım... İşte başak burcu erkeğini etkileminin 27 yolu:

BAŞAK BURCU ERKEĞİ NASILDIR?

Peki, başak erkeği nasıldır? Öncelikle Elele arşivinde (2016) Başak burcu erkeğini etkileme yolları için şu öneriler verilmiş:

İlişkide en çok özen gösterdiği nokta dürüstlüktür. Yalandan hiç mi hiç hoşlanmaz!

Evcimendir ve onu evinden çıkartmak için fazlaca çaba harcamanız gerekebilir.

İlk tanıştığınızda onu utangaç bulabilirsiniz ama tanıdıkça ne kadar komik ve duyarlı olduğunu fark edersiniz.

Basit gibi görünen ama ince düşünülmüş jestler mutlaka dikkatini çekecektir.

Sorun anlarında yanında olmanız ve empati kurmaya çalışmanız sizin için artı puan olacaktır.

Kendisi acımasızca eleştirse bile sizin onu eleştirmenizden hiç hoşlanmaz.

Özgürlüğüne düşkündür ve kısıtlanmaktan hiç hoşlanmaz.



BAŞAK BURCU ERKEĞİNİ AŞIK ETMENİN 27 YOLU

lovedevani.com'a göre ise Başak burcu erkekleri konu aşk olunca biraz kendilerine has adeta eşsizlerdir çünkü onlar duygularıyla korunurlar. Haber şöyle: "Söylediğiniz kişi olmanız onlar için önemlidir, duygularınızın gerçek olduğundan emin olmak isterler. Eğer sizinki duyguları hakkında konuşmaktan hoşlanıyorsa şanslısınız ama birçok erkek reddedilme korkusu yüzünden bu konuda tereddütlü. Bir Başak, olmadığı biri gibi davranan birini sevmek istemez. Ona duyguların konusunda gerçekçi olduğunu gösterirsen sana aşık olur. Başak erkeği 'aşk’ duygusunu hafife almaz. Sana aşık olduğunu söylediğinde ona geri söylemeden önce gerçekten öyle hissettiğinden kesinlikle emin olmalısın"

Peki, başak burcu erkekleri nasıldır? Cosmopolitan’a göre başak burcu erkekleri diğerlerinden farklı olarak adanmış ve çalışkan kişilerdir. Reddedilme korkuları sebebiyle genellikle duyguları konusunda çekingen davranmaktadırlar. Onları, sizinle ve duygularıyla rahat hissedecekleri yöne çekmeniz gerekmektedir.

Başaklar oldukça sadıktır; Hayatlarının önemli bir parçası olduğunuzda, yağmurda veya güneşte her koşulda sizin için orada olacaklarına dair bahse girebilirsiniz. Güven duygusunu sarsarsanız duygularınızın samimiyeti konusunda şüpheye düşen ve bir başak erkeğiyle yakılmış köprüleri geri almak çok zordur!

Bir başak erkeği çok zeki ve mantıklıdır; yaptığınız şeylerin sebebini öğrenmek ister. Çok düşüncelidirler ve hayatlarındaki kişiyi her zaman ilk sıraya koyarlar. Aşırı sosyal değillerdir, bu yüzden sıcak bir randevu teklif ettiğinde, elinden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olun. Genellikle randevularda bir Başak sizi başkalarına göstermek ister; sonuçta, kazandığı güzellikle gurur duyuyor!

Mükemmeliyetçi oldukları için, bunun onlar için zor olacağını bilmelisiniz bu sebeple de geçmiş meselelerini kurcalamanızın hiç lüzumu yok. Zaten bu konularda kendilerini hırpalıyorlar! Bir Başak erkeğine tanıştığınızda ne kadar seksi göründüğünüzü veya yabancılara ne kadar nazik davrandığınızı hatırlatın.



BAŞAK BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI VE 27 ÖNERİ

1- Ona Açılın

Bir başak erkeğini kendinize bağlamanın en etkili yollarından biri, size duygularını açmasını sağlamanızdır. Bunu anca siz duygularınızı onunla paylaşırsanız rahatça yapacaktır. Eski usül "Doğruluk mu Cesaret mi" oyununu oynamayı deneyin. Samimi ayrıntıları ortaya çıkarın ve ona hassas yönünüzü gösterin.

2- İyi Vakit Geçirin

Bir başak erkeğinin sizden etkilenmesi için en önemli yollardan biri de etrafta adeta neşe kelebeği gibi eğlenceli bir insan olmaktır. Espri anlayışınız olmalı ve ona küçük şeyler ile ilgili komik olabileceğinizi gösterin. Ve tabii ki bol gülümseme!

3- Kim Olduğunuzla İlgili Dürüst ve Samimi Olun

Bir başak erkeği sizi dürüstlüğünüz ve doğruluğunuzla sonsuza kadar sevebilir! Bir Başak erkeği için sahtekarlık veya yalan en kötüsüdür. Başak erkekleri, kazanamayacakları anlamına gelse bile eksilerini göstermekten korkmayan kadınları ister. Kim olduğunuz konusunda gerçekçi olun bir başak adamı, kusurlarınızı açmanızdan hoşlanır. Asla bilemezsiniz; belki de bu kusurlar size daha çok bağlanmasını sağlayabilir!

4- Ona Sadık Olun

Yeni başladığınız bir başak erkeği ile olan ilişkinizde sadakatinizi kanıtlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz fakat geçmiş deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz. Kendinizle veya geçmişte yaptıklarınızla övünmek zorunda değilsiniz ama Başak erkeğinin size aşık olmasını sağlamak için biraz savunmasız olmanız ve taahhütte bulunabileceğinizi göstermeniz gerekir.

5- Eleştirel veya Olumsuz Olmayın

Başaklar kendi üstlerine çok giderler, mükemmeliyetçi olma eğilimindedirler. Yaptıkları hiçbir şey kendileriyle ilgili beklentilerini karşılamaz bu sebeple eleştiriyi azaltmanızda fayda var.

6- İçindeki En İyiyi Çıkartın

Başak erkeğinizi, kendisinin en iyi versiyonu olmaya teşvik edin. Bunu başarabilirseniz başak erkeğini artık avcunuzun içinde sayabilirsiniz. Ona aşık olma sebeplerinizi ve onun sahip olduğu harika nitelikleri ona sık sık hatırlatın.

7- Pasaklı Olmayın

Bir başak erkeği organize ve düzenli bir bireydir. Düzensizlik, dağınıklık ve kir görmek istemez bu yüzden mekanınızı sürekli düzenli tutmalısınız.

8- Sizin İçin Yaptığı Şeyleri Takdir Edin

Başak erkekleri kız arkadaşlarına veya eşlerine yardım etmeyi severler. İhtiyacınız olduğunda yanınızda olmayı isterler. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda aradığınız adam olmayı beklerler. Peki bu adamın karşılığında beklediği şey ne? Birincisi, o size güzel bir şey yaptığında ona karşı sevgiyle yaklaşın. Onu yaptığı şey için takdir edin. Başak erkeği, çabalarının sizin için bir anlam ifade ettiğini bilmek ister. İkincisi, zaten tüm burçlar için elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. Çözümü onun elinde olmayan basit şeyleri dert olarak ortaya koymanıza gerek yok. Son olarak, minnettar olun. Yardım ve destekleri için duyduğunuz minneti söylemekten çekinmeyin ve ona da her zaman yanında olacağınızı belirtin.

9- Tembel Olmayın

Başaklar harcayacak çok fazla enerjiyle birlikte çok gergin olma eğilimindedirler. Onları etkilemek için onlarla beraber ‘koşabileceğinizi’ kanıtlamanız gerekmektedir. Enerji seviyenizi yüksek tutun ve beraber geçirdiğiniz zamanlardan zevk alın.

10- Gurur Duyduğunuzu Söyleyin

Bu yöntemle her erkeği etkileyebilirsiniz! Gelişimini ne kadar takdir ettiğinizi söyleyin. Verdiğiniz destekle ömür boyu size bağlı kalacaktır.

11- Zekanızı Küçümsemeyin

Başak erkeği, zeki kadınlar arar. Sonuçta zeki bir adam, entelektüel konuşmalar yapabileceği bir kadınla birlikte olmak ister. Bu adamla beraberken aptal sarışını oynamanıza gerek yok! Kafanızın içindekileri görmek ister.

12- Anlaşılabilir Olun, Tartışmacı Olmaktan Kaçının

Bir başak erkeği genellikle inatçı ve dediğim dediktir. Ona karşı değil, onunla birlikte çalışmalısınız. Küçük ayrıntıları bile tartışan biri olmak yerine, ortak payda arayan hoş biri olmaya çalışın.

13- Bırakacağınız Zamanı Bilin

Başaklar küçük şeyleri boşvermeyi bilmeyen kadınları sevmezler. Geçmişe sıkışıp kalmayın!

14- Sürekli Gezmeye Zorlamayın

Başak erkekleri hayatlarındaki kişiyle yalnız zaman geçirmekten hoşlanırlar, sürekli sosyallik içeren aktiviteler planlayan kadınlardan hoşlanmazlar. Evde zaman geçirmek ve baş başa olmak onlar için çok önemlidir.

15- Hedefleri Konusunda Cesaretlendirin

Bir erkeği kendine aşık etmek istiyorsan, yapabileceğin en iyi şey onun tam kapasitesine ulaşması için onu cesaretlendirmektir. Yaptığı işleri tutkuyla yapan başak erkeği için ise bu kilit konudur. Sana olan hislerinin tutkulu bir aşka dönüşmesi için, kariyeri ve hobileri konusunda onu cesaretlendir!

16- Hakkında Dedikodu Yapma

Başak erkeği mahremiyet bekler yani arkadaşlarına veya ortak çevrenize onunla ilgili dedikodular yapmamalısınız. Eğer yaptığınızı duyarsa inşa ettiğiniz güven duvarları bir anda çöker!

17- Sizin İçin Önemli Olduğunu Gösterin

Başak erkekleri, onların hayatınızın ışığı olduklarını bilmek isterler bu yüzden sizin için ne kadar önemli olduklarını gösterin. Ona kek yapabilir ya da sebepsiz bir şekilde onlara sarılabilirsiniz böylece onlara ne kadar sevdiğinizi göstermiş olursunuz.

18- Onu Alt Etmeye Çalışmayın

O bir dahi, bu yüzden ondan üstün olmayı düşünmeyin. Bir başak erkeğinin sana aşık olması için odadaki en zeki kişi olmana gerek yok. Bırak o olsun!

19- Ses Tonunuzda Dikkatli Olun

Bu adamlayken alaycı olmamaya dikkat edin. Bir erkeği kendinize aşık etmek istiyorsanız, size açıldıklarında duyarlı olmalısınız.

20- İlişkide Kendisini Güvende Hissetmesini Sağlayın

Bu adamı aşık ederken kendinizden emin olun. Siz de kendinizi ona açarsanız eğer onun size açılma ihtimali daha yüksek olacaktır. Bir Başak erkeğinin gerçekten sevgiyi hissetmesi için sizin de savunmasız olduğunuzu bilmesi gerekir. Taş kalpli gibi davranırsanız eğer size yumuşak tarafını göstermeyecektir. Farklı deneyimler hakkında gerçekten ne hissettiğiniz konusunda açık ve dürüst olun.

21- Düşünceli Olun

Başak erkeği ile mutlu bir ilişki istiyorsanız geçmişlerini karıştırmayan kadınlardan hoşlandığını bilmelisiniz. Bunun yerine ona odaklanarak şimdiye bakın! Bunu, başak erkeğinizle yaşadığınız geçmiş sorunlara bakmak yerine şu anın tadını çıkararak yapabilirsiniz. Hatalarının sürekli olarak hatırlatılmasına gerek yoktur.

22- Dışarı Çıkarken Güzel Görünün

Size dışarı çıkmayı teklif ettiklerinde mutlaka en iyi görünümünüzle gidin. Çünkü sizi ‘göstermek’ istiyorlar!

23- Uyumlu ve Kolay Birisi Olun

Eğer anlaşılması kolay biriyseniz, her erkeği kendinize aşık edebilirsiniz. Akışa ayak uydurmayı ve eğlenmeyi deneyin! Tabi dürüst olun. Kandırmanın başak erkeği için zehirli olduğunu unutmayın, her zaman kim olduğunuz konusunda dürüst olun.

24- Özel Olduğunuzu Gösterin

Özel ve tek olduğunuzu gösterirseniz başak erkeği size tapacaktır. Kendinizle ilgili olumlu yönlerinizi vurgulayın.

25- Sizde Neyi Çekici Bulduğunu Ona Hatırlatın

En başta aranızda neden bir çekim olduğunu tüm ayrıntıları ile düşünün ve bu özelliklerinizi vurgulayın.

26- Çok Muhtaç Olmayın

Bir adamı kendinize aşık etmenin, nasıl davrandığınız ile çok alakası vardır. Bakıma muhtaç biri gibi görünmeyin!

27- Güvenilmez Biri Olmayın

Yaşadığınız deneyimler ve geçmişinizle ilgili dürüst olun. Emin olun başak erkeğini dürüstlüğünüzle kendinize aşık etme şansınız çok yüksektir.

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