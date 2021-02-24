Başak burcunun en ünlü isimleri

Başak burcu ünlüleri kimler? Önce başak burcunun genel özelliklerine ardından başak burcu ünlüleri listesine bakalım...

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Başaklar daima işe yaramak, başkalarına ve kendilerine faydalı ve iyileştirici olmak isterler. Çoğu zaman yüksek sorumluluk duyguları, titizlikleri ve mükemmeliyetçilikleri de bu işe yarama duygusuyla ortaya çıkar. Detay odaklı, rutinine sadık ve organize olmalarıyla ön plana çıkan başaklar, işlerini yaparken ne kadar dikkatli ve özenliyse bazen günlerce yerde biriken çamaşırlara dokunmayacak kadar ev işlerine özensiz de olabilirler. Sağlığına dikkat eden, duyarlı, cömert ve analitik olmalarının yanında kurnaz ve iş bitirici de olurlar. Bir yandan etrafındakiler için bir bilgi kaynağı olurken kimi zaman da ihtiyaç duyulduğunda ağlanacak bir omzu ilk sunan kişi de olabilirler. Sınıfın en çalışkanı olmak için doğmuş başaklar, bazen bu özellikleri nedeniyle kendilerinin en büyük eleştirmeni olabilirler ve bu da onları aşırı düşünmeye ve aşırı analiz etmeye iter. Bu da strese sebep olur. Anksiyeteye yatkın olmaları da bu yüzdendir. Bu nedenle kendilerine karşı daha hoşgörülü olmaları ve tıpkı sevdiklerine yaklaştıkları gibi kendilerine karşı da sevecen olmaları gerektiğini unutmamaları gerekir.

BAŞAK BURCU OLAN ÜNLÜLER

Beyonce

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Şov dünyasının tartışmasız en başarılı isimlerinden biri olan Beyonce, ABD’nin resmi olmayan kraliçesi gibi görülüyor. Sahne şovları, dansları, şarkıları ve klipleriyle mükemmeli hedefleyen ve çoğu zaman da amacına ulaşan müzisyenin ne kadar çalışkan ve titiz olduğu herkes tarafından biliniyor.

Keanu Reeves

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Kibirden uzak hallerini her zaman farklı şekillerde gördüğümüz Keanu Reeves, sadece işiyle gündeme gelmesi ve özel hayatına dair hiçbir bilgi vermemesine rağmen Hollywood’un en sevilen ve en saygı duyulan isimlerinden biri.

Cüneyt Arkın

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Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, oldukça zor bir dönemler geçirmiş ve askerliğinin ardından doktorluk yaparak hayatına devam ederken, oyuncu olma isteğine karşı koyamamış ve pes etmeden çalışmaya devam etmiş. Klasik bir başak!

Blake Lively

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Blake Lively’nin anne olduktan sonra kariyerini askıya alıp kendini tamamen çocuklarına adaması Hollywood’da sık görülen bir karar değil. Ama onun bir başak kadını olduğunu düşününce her şeyi titizlikle kontrol altında tutmak istemesi kesinlikle tesadüf değil.

Aras Bulut İynemli

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Aslında oyuncu olmak gibi bir planı olmasa da hayatın ona açtığı kapıdan girip işin içinden oldukça başarılı bir şekilde çıkan Ara Bulut İynemli, ekranda canlandırdığı asi karakterlerin aksine daha uyumlu ve kesinlikle profesyonel biri.

Bergüzar Korel

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Özel hayatını en samimi şekilde paylaşan ve fikirlerini söylemekten hiçbir zaman çekinmeyen Bergüzar Korel, mükemmeliyetçi, mantıklı ve sevdiklerine karşı korumacı tavrıyla gerçek bir başak annesi olduğunu her fırsatta gösteriyor.

Zendaya

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Son dönemin yükselen yıldızı Zendaya, çocukluğunda başladığı kariyerini en doğru yönlendiren oyunculardan biri oldu. Sık sık açıklamalarıyla Hollywood’daki güzellik standartlarını ve siyahlara olan bakış açısını eleştiren oyuncu, her zaman çalışkanlığı ve titiziliğiyle de gündeme geliyor.

Salma Hayek

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Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını sinemaya aktarmak için yıllarca pes etmeden çalışması ve tüm zorluklara göğüs gererek ortaya harika bir film çıkarmış olması Salma Hayek’in ne kadar güçlü bir başak kadını göstermeye yetiyor.

George R. R. Martin

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Game of Thrones serisiyle milyonlara ulaşan, romanların uyarlaması olan diziyle tüm dünyada tanınan Martin, her ne kadar seriyi henüz bitirecek kadar çalışkanlık gösterememiş olsa da biz bunu mükemmeliyetçi ve titiz olmasına bağlamak istiyoruz.

Stephen King

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Korku edebiyatı Stephen King olmazsa eksik olurdu. Sırf bu bile hala üretmeye devam eden yazarın önemini, çalışkanlığını ve mükemmel eserler ortaya çıkarmasının değerini ortaya çıkarıyor. Bizi korkutmayı her seferinde başaran Stephen King de bir başak burcu!

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