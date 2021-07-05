Haftalık burç yorumları (05 Haziran-11 Temmuz 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 05 Haziran 2021- 11 Temmuz 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



05 HAZİRAN -11 TEMMUZ 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Hafta başında mali konular gündemde, para akışınız rahatlıyor. Yakın çevrenizdeki kişilerle iletişiminize dikkat edin. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Hafta ortasında yöneticiniz Mars ile Ay arasındaki olumlu etkileşim harekete geçme isteğinizi arttıracak. Bazı ailevi konularla ilgili üzeri örtülmüş sorunlar aniden ortaya çıkabilir. Cuma gecesi gerçekleşecek olan Yeni Ay, sorunları çözüp yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.

Salı günü Ay İkizler’e geçiş yapıyor ve gündeminize mali konuları taşıyor. Abartılı harcamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında yöneticiniz Venüs’ün Ay ile olumlu etkileşimi aşk konularında güzel gelişmelere işaret ediyor ancak hemen arkasından Satürn’le olumsuz etkileşime girmesi ilişkinizin geleceğini sorgulamanıza neden olabilir. Salı günü Güneş ile Sirius kavuşumunun kadersel etkileri var, kalbinize gerçekte ne istediğinizi sorun.

Salı günü Ay sizin burcunuza geçiyor ve gündeminize yeni planlar, projeler getiriyor. Cuma gecesi gerçekleşecek olan Yeni Ay’da yeni niyetlerin tohumlarını ekebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür hafta sonunda Yengeç’e geçiyor ve mantığınızla birlikte duygularınızı da devreye sokmanıza neden oluyor. İlişkilerde bağlanmaya eğilimli olmayan doğanız biraz sarsılabilir. Bugünlerde başlayacağınız bir aşk ilişkisi kalıcı olabilir.

Haftanın zorlayıcı gökyüzü enerjisini en yoğun hisseden siz olabilirsiniz. Hassasiyetinizin artacağı bugünlerde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte geçmişi her zamankinden sık düşünebilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş-Sirius kavuşumunun kadersel etkileri var. Geçmişi bırakmaya niyet edip, hafta sonu gerçekleşecek Yeni Ay’da yeni niyetlerinizin tohumlarını ekebilirsiniz.

Haftaya başlarken kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler söz konusu. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz, ancak ait olduğunuz gruplara gerçekten ait hissedip hissetmediğinizi sorgulamanız mümkün. Bazı çevrelerden uzaklaşmak ya da bazı kişilere mesafe koymak isteyebilirsiniz.Haftanın son günü Ay sizin burcunuza geçiyor, yeni plan ve projeler gündeminizde. Yeni Ay ile birlikte yeni başlangıçlar söz konusu olabilir.

Haftayı işinize odaklanmış olarak geçirebilirsiniz. Ancak yöneticiniz Merkür’ün Neptün’le olumsuz etkileşimi bazı hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Bu süreçte kariyer hedeflerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu değerlendirmeniz faydalı olabilir. Salı günü Güneş-Sirius kavuşumunun kadersel etkilerinden yararlanmak için yeni niyetler koyabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Yeni Ay ise yeni başlangıçlar getirebilir.

Yurt dışı bağlantılı bir iş ya da seyahat gündeminize gelebilir. Merkür ile Neptün arasındaki olumsuz etkileşim uyanık olmanızı söylüyor. Seyahat edecekseniz bilet ve belgelerinizi iyi takip edin. Yurt dışı işleriniz varsa iletişim konusunda dikkatli olun. Gökyüzündeki bu enerji dikkatsizlik, dalgınlık, hatta dolandırılma getirebilir. Cumartesi sabaha karşı gerçekleşecek olan Yeni Ay kariyerinizde değişim rüzgarı getiriyor. Yeni bir başlangıca hazır olun.

İlişkiniz şifalanmak için sizden çaba istiyor. Ay’ın Kuzey Ay Düğümü ile olumlu etkileşiminin güzel yansımaları olabilir ancak bastırdığınız korkulardan arınmanız ve savunma mekanizmalarınızı fark etmeniz gerekiyor. İlişkilerde zaman içinde oluşabilecek değişimlere direnmeyi bırakın. Salı günü Güneş ile Sirius yıldızı arasındaki olumlu etkileşim önümüzdeki yılın kaderini belirleyecek güçte, kalbinizi açık tutun.

Ay İkizler’e geçtiğinde evlilik konularını gündeminize taşıyor. Yöneticiniz Jüpiter ile olumsuz etkileşimi bazı konuları fazla büyütmenize neden olabilir. Hafta ortasında Venüs ile Satürn arasındaki olumsuz etkileşimle birlikte gitmekle kalmak arasında kalabilirsiniz. Kısıtlanmaya gelmeyen doğanız kaçmak isterken, kalıp kendinizle yüzleşmeyi de seçebilirsiniz. Bu da Yeni Ay’la birlikte yeni bir başlangıç getirebilir.

Haftanın ilk günlerinde rutin görev ve sorumluluklarınıza vakit ayırabilirsiniz. Haftanın son günü evlilik ya da ortaklık konuları gündeminize geliyor. Venüs ile Uranüs arasındaki olumsuz etkileşim evliliğinize yansıyabilir ve düzgün gittiğini zannettiğiniz bazı şeylerin öyle olmadığını fark edebilirsiniz. Yeni Ay ilişkinizi bir yandan zorlanırken bir yandan yeni başlangıçlar getirebilir. İstikrara önem veren doğanızla sorunları çözebilirsiniz.

Hafta genelinde ikili ilişkileriniz odak noktanız olacak. Fazla önem verdiğiniz bazı kişilerle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Perşembe günü Venüs ile Uranüs arasındaki olumsuz etkileşim ani bitişler getirebilir. Kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz ilişkilerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Ancak kendinizle yüzleşmeniz ve yaşanan sorunlarda kendi payınızı görmeniz gerekiyor. Pazar günü evlilik veya ortaklık konuları gündeminizde.

Hafta boyu ailevi meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Taşınmayı planlıyorsanız ve ev arıyorsanız seçenekleri değerlendirmek için pek uygun bir hafta değil. Gökyüzünde kandırılma, aldatılma enerjisi var. Hafta sonu Yeni Ay’la birlikte yakın ilişkileriniz için yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeni biriyle tanışabilir, flört etmek isteyebilirsiniz. Merkür Yengeç’e geçiyor ve iletişime tam da sevdiğiniz gibi tatlı bir ton getiriyor.

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