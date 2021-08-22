Bu hafta burçları neler bekliyor? (23 - 29 Ağustos 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 23 - 29 Ağustos 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



23 - 29 AĞUSTOS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya ödemeleriniz, borç-alacak, krediler gibi konularla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. İşlerin ilerlemediği durumlar, hafif blokajlar söz konusu olabilir ama üstesinden gelebilirsiniz. Salı akşamından itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve önümüzdeki sürece dair planlarınıza odaklanıyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gökyüzünde hem belirsizlik yaratabilecek bir enerji var, hem de doğru kararlar almanız durumunda işlerinizi yapılandırabilirsiniz.

Yöneticiniz Venüs’ün Satürn ile yaptığı olumlu açı, haftaya başlarken ilişkilerinizi güçlendirmeniz için size fırsat veriyor. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde bağlar güçlenebilir, yeni girdiğiniz sosyal ortamlarda kendinize yer edinebilirsiniz. İlerleyen günlerde ödemeler, borç-alacak, krediler gibi konularla ilgili belirsizlikler, imza atılacak konularla ilgili sürüncemeler gündeme geliyor. Bir karar almanız gerekiyorsa Perşembe gününün enerjisi daha iyi.

Haftaya başlarken gündeminizde mali konular var. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim oluşacak. Kararsızlıklar, belirsizlikler söz konusu olabileceği gibi sosyal ortamlarda da çatışmalar ortaya çıkabilir. Perşembe günü ise Merkür, Plüton ile olumlu etkileşimde. Bu iki enerjinin arka arkaya gelmesiyle nasıl iletişim kurmayı seçtiğiniz önem kazanacak. İletişim dilinize göre kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz.

Haftaya başlarken eğitim ya da yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Karar alıp harekete geçmekte biraz zorlanabilirsiniz. İlerleyen günlerde kariyerinizle bağlantılı konularda gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonu ise sosyal etkinliklere katılabilir, yoğun iş gündeminizi geride bırakabilirsiniz. Gökyüzünde güzel enerjiler var. Sosyal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Bir süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

Hafta başında ikili ve sosyal ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler olabilir. İlerleyen günlerde yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim konuları gündeme geliyor. Bazı kararlar alabilir, almak istediğiniz bir eğitim varsa kayıt yaptırabilirsiniz. Kendinizi hedeflerinize ilerleme yönünde güçlü hissediyorsunuz. Özellikle Perşembe günü destekleyici enerjiler var. Haftanın son günlerinde ise kazancınızı arttıracak bazı ek iş fırsatları söz konusu olabilir.

Haftaya başlarken ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları gündeminizde. Özellikle Pazartesi günü ilişkileri destekleyen çok güzel enerjiler var. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim olacak. Resmi kurumlardaki evrak işleri, ödeme konuları sürüncemede kalabilir. Perşembe günü ise Merkür, Plüton ile olumlu etkileşimde. Bu iki enerjinin arka arkaya gelmesiyle bugünlerde aldığınız kararlar geleceğinizi belirleyebilir. Seçimlerinizi doğru yapmanız önem kazanıyor.

Haftaya başlarken iş gündeminiz yoğun. Yapılacak işler listenizi güncellemeniz ve görevlerinizi öncelik sırasına koymanız işinizi kolaylaştırabilir. Bazı sağlık kontrollerinizi yaptırmak için uygun günler, kendinizi ihmal etmeyin. Pazartesi günü yöneticiniz Venüs’ün Satürn’le olumlu etkileşimi ilişkilerdeki problemleri düzeltme, bağları sağlamlaştırma şansını arttırıyor. Ancak iletişim kurma tarzınız büyük önem taşıyor. Perşembe günü bunun için güzel enerjiler var.

Haftaya başlarken ikili ilişkiler gündeminizde olabilir. Pazartesi günü gökyüzünde ilişkileri güçlendirebilecek, geleceğe taşıyabilecek enerjiler var. ilerleyen günlerde günlük görev ve sorumluluklarınızın yükü sizi biraz yorabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Perşembe günü yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Karar almanız, imza atmanız gereken işler varsa değerlendirebilirsiniz, olumlu sonuçlanabilir.

Haftaya başlarken aileniz, aile büyüklerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Taşınma, ev-arsa alım satım gibi işleriniz varsa herhangi bir karar almak veya imza atmak için Perşembe’yi bekleyin. İlişkiler ise, güç savaşlarına girmediğiniz takdirde güçlenebilir. Diğer taraftan adı konmamış bir süreçteyseniz beklentileriniz sizi hayal kırıklıklarına uğratabilir. Haftanın son günlerinde rutin işleriniz ve günlük akışınıza odaklanıyorsunuz.

Haftanın ilk günü yöneticiniz Satürn’ün Venüs’le olumlu açı yaparak sizi desteklemesiyle ilişkilerde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hem yakın arkadaşlıklarınız hem de ikili ilişkiler anlamında sizi mutlu edecek bir süreç. İlerleyen günlerde aile içinde çıkabilecek bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. Fikirlerinize danışılabilir. Haftanın son günlerinde hobilerinizle ilgilenebilir, ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

Pazartesi ve Salı günleri mali konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Uranüs’ün desteğini alıyorsunuz. İlişkilerle ilgili olarak da güzel enerjilerin olduğu, aradaki bağları güçlendirebilecek günler. İlerleyen günler ise almak istediğiniz bir eğitim varsa kayıt yaptırmak, adım atmak için uygun, özellikle Perşembe gününü değerlendirebilirsiniz. Bugünlerde alacağınız sağlıklı bir karar uzun vadede sizin için her anlamda faydalı olabilir.

Haftanın ilk günlerinde Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Dolunayın ardından aldığınız kararlara, hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Yeni planlar yapmak, projelerinizle ilgili adım atmak için uygun günler, özellikle Perşembe’yi değerlendirin. İkili ilişkiler açısından hafta başında güzel enerjiler var. Dış görünümünüzde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız yapabilirsiniz. İlerleyen günlerde mali konular gündeminize geliyor, yöneticiniz Neptün sizi destekliyor, hayallerinize çok yakınsınız.

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