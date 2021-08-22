Kova burcunda dolunay: Hangi burcu nasıl etkileyecek?

2 Ağustos Pazar günüç (Bugün) 15:01’de Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor... Peki, kova burcunda mavi dolunay burçları nasıl etkileyecek? Hangi burcu nasıl etkileyecek? Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... Birlikte bakalım:

KOVA DOLUNAYI VE KOÇ BURCU

Dolunay arkadaşlık ve sosyal gruplarla ilgili olan evinizde gerçekleşiyor. Sosyal ortamlarda daha fazla görünmek isterken, öne çıkma ve diğerlerini geride bırakmak isteme gibi egosal tutumlardan uzak kalmanız gerekiyor. Farkında olmadan bunları yapıyorsanız sizi sınavlar bekliyor. Diğer taraftan yöneticiniz Mars’ın Uranüs’le olumlu etkileşim yaparak verdiği destekle, yeni farkındalıklar yaşayarak harekete geçebilirsiniz. Mantığınızı iyi kullandığınız alanlarda blokajlar açılıyor, netlik kazanıyorsunuz.

KOVA DOLUNAYI VE BOĞA BURCU

Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyerinizle, işinizle ilişkili bir gündeminiz oluşabilir ve gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni fırsatlar, teklifler, yararınıza olacak iş değişiklikleri söz konusu olabilir ancak ilerleyebilmek için konfor alanınızı bırakmanız gerekiyor. Hayat sizi genellikle bu konularda sınava tabi tutuyor ve fırsatları es geçebiliyorsunuz. Biraz daha açık olmaya çalışın. Yeni gelişmeler sonucu gelir artışı da yaşayabilirsiniz. Mevcut işinizde de bu artış olabilir.

KOVA DOLUNAYI VE İKİZLER BURCU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim konuları aniden gündeminize düşebilir. Bir yurt dışı seyahati, hatta taşınma söz konusu olabilir. Eğitim almak istediğiniz bir konu varsa netleşip kayıt yaptırmak için uygun bir zaman. Yüksek öğrenim de olabilir. Kararlarınızı alırken çok fazla zihinsel karmaşa yaşamanız durumunda “en kötü karar kararsızlıktan iyidir” mantığına girmeyin, doğru çözümü ve uzun vadede işinize yarayacak olanı görmeye çalışarak hareket edin.

KOVA DOLUNAYI VE YENGEÇ BURCU

Dolunay, gündeminize resmi kurumlarla ilgili konuları getirebilir, bazı evrak işleri sonuçlanabilir. Başkalarıyla ortak kazançlarınız söz konusu ise ani gelişmeler söz konusu olabilir. Diğer yandan Dolunay iç dünyanızı yoğun etkileyebilir, bazı içsel krizler yaşayabilirsiniz. Bunlar sizi dönüştürmek yönünde, hangi konuları bırakmanız ve artık yolunuza bakmanız yönünde uyarı niteliğinde olacak. Özellikle son iki haftalık süreçte yaşadıklarınız bu konularda belirleyici olabilir.

KOVA DOLUNAYI VE ASLAN BURCU

Dolunay evlilik evinizde gerçekleşiyor ve evlilik dahil tüm yakın ilişkileri şifalandırabilecek bir enerji taşıyor. Kafanızın karışık olduğu süreçler yaşıyorsanız ilişki bitebilir. Ancak burada tavrınız önem taşıyor; egonuzu ön planda tutmanız durumunda ilişkiyi heba edebilirsiniz, doğru iletişim kurup karşılıklı açık olarak ilerlemeniz en sağlıklısı. Dolunay bazen bizi bir şeyleri bitirmeye zorlar ancak duygulara kapılmak ve fevri olmak yerine biraz da mantığı dinlemek ve zorlamamak iyi olabilir.

KOVA DOLUNAYI VE BAŞAK BURCU

Dolunay sağlık evinizde gerçekleştiği için sizi sağlığınız konusunda uyarıyor. Özellikle sinirsel, gerilime ve strese bağlı rahatsızlıklar konusunda dikkatli olun. Diğer yandan günlük işlerinizi bir düzene koyabilir, daha planlı şekilde ilerlemeniz durumunda iş süreçlerinizi geliştirebilirsiniz. Bu sizi sağlığınız anlamında da rahatlatacaktır. Kendinize vakit ayırmanız için evrensel bir uyarı olarak bunu ciddiye alın. Unutmayın ki işinizi sadece yaşam tripodunuzun ayaklarından birisi, en önemlisi değil.

KOVA DOLUNAYI VE TERAZİ BURCU

Dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor. Sizi özellikle kendi alanınızla karşı tarafın beklentileri arasında denge kurmak konusunda uyarıyor. Yeri geldiğinde sınır çizmeyi bilmeniz gerekiyor. İlişki içinde kendinizi kaybetme potansiyeliniz var ve bu zorlayıcı Dolunay, bunun için bir uyarı. İlişkinizde denge kurmalısınız. Sonuç alınamadan beklemede kalmış ilişkilerin gidişatı netleşecek. Tamam ya da devam kararı alınabilir. Bu aşamadan sonra rahatlayacaksınız çünkü belirsizlikte nefes alamıyorsunuz.

KOVA DOLUNAYI VE AKREP BURCU

Dolunay aile evinizde gerçekleşiyor ve bu aynı zamanda köklerinizi, aile büyüklerinizi de ilgilendiriyor. Diğer taraftan ev alma, satma ya da taşınma gibi konularda belirsizlikler yaşıyorsanız hızla çözüme ulaşabilir, kafanız netleşerek kararlar alabilirsiniz. Yaşamınızı değiştirmenizin vakti gelmiş olabilir. Ailenizle yaşıyorsanız ayrılmayı ve kendi düzeninizi kurmayı düşünebilirsiniz. Bunu yaparken öfkeyle, fevrilikle hareket etmemeniz de önem taşıyor.

KOVA DOLUNAYI VE YAY BURCU

Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla ilgili konuları etkileyen bir Dolunay. Bağlar güçlenebilir. Egonuzla hareket etmemeyi, empati yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Gökyüzü kendi inançlarınız ve doğrularınızda ısrarcı olmamanız, karşı tarafı da dinlemeniz konusunda uyarıyor sizi. Eğitim ve iletişimle ilgili süreçler netlik kazanabilir. Kısa bir seyahat gündeminize gelebilir, bu bir eğitimle de bağlantılı olabilir.

KOVA DOLUNAYI VE OĞLAK BURCU

Dolunay para evinizde gerçekleşiyor. Maddi konularla ilgili hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz, gelir artışınız söz konusu olabilir. Bugünlerde size ek kazanç getirebilecek konularla ilgili olarak radarlarınızı açık tutmanızda fayda var. Yeni iş fırsatları gündeme gelebilir. İşlerinizi yapılandırabilir, organizasyon konularında süreci hızlandırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde netlik kazanabilir ve ilişkinizi geleceğe taşıyacak adımlar atabilirsiniz. Geleceği olmayan ilişkilerse bitebilir.

KOVA DOLUNAYI VE KOVA BURCU

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için önemli ölçüde yaşamınızı belirleyebilecek kararlar alma eşiğindesiniz. Yöneticiniz Uranüs de bugün Mars’la olumlu etkileşim yaparak size destek veriyor. Hangi yöne gitmek istediğinizi hem hedefleriniz hem de ilişkilerinizle ilgili olarak netleştirebilirsiniz. Analitik düşüneceğiniz bir süreç. Daha ziyade sizin için neyin iyi olacağına ve gelişiminize katkıda bulunacağına bakabilirsiniz. Sorun yaşamadığınız bir ikili ilişki içindeyseniz bağınız kuvvetlenebilir.

KOVA DOLUNAYI VE BALIK BURCU

Dolunay bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor. Son günlerde gördüğünüz rüyalara dikkat ettiyseniz mesaj içeriyor olabilirler. Hayatınızı ne yönde ilerletmek istiyorsunuz? İçinize dönüp baktığınızda hangi dönüşümleri yapmanızın vaktinin geldiğini ve artık güçlendiğinizi hissediyorsunuz? Eğer farkındalıklarınızın yüksek olduğu bir dönemdeyseniz bu dolunayda adeta hayatın yolunuzu açtığını hissedeceksiniz. Artık bu yolda ilerlemek size bağlı…

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