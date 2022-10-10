Hangi burç hangi mesleğe uygun? Burçlara göre en iyi-kötü meslek ve kariyer yorumları

Hangi burç, hangi mesleğe uygun? Bu soru astroloji meraklılarının dönem dönem merak ettiği sorular arasında. İngiliz astrolog Rose Smith bu soruyu yorumluyor. Genel olarak toprak grubundan olan Boğa, Oğlak ve Başak burçlarının ayakları yere sert basar. Titiz olan Başak burçları işlerinde de mükemmeliyeti arar. Yengeç, Akrep ve Balık Su grubundadır. Evcil olan Yengeçler, aile hayatlarını da etkilemeyecek meslekler severler, aynı zamanda da sanata olan yatkınlıkları ile bilinirler. Yine Balıklar da duygusaldırlar ve duygularını açığa çıkaracak işler onlara uygun değildir. Akrep burçları analitik yetenekleri ve kimsenin göremeyeceği detayları görmeye olan yatkınlıkları ile sevdikleri mesleklerde başarılı olurlar.

Koç, Aslan ve Yay'lar G müthiş bir enerjiye sahiptirler. Koç Burçları, liderlik içeren mesleklerde başarılıdır. Yine lider burçlardan olan Aslan da kendini ön planda hissetmek ister. Yaylar ise bilindiği gibi özgürlüklerine düşkündürler ve kısıtlamalar onları huzursuz eder.

İkizler, Terazi ve Kova gibi hava burçlarının iletişimi güçlüdür ve insanlarla birebir diyaloğa girecekleri mesleklerde başarılıdırlar. İyi konuşmacıdırlar, ayrıca yazma yetenekleri güçlüdür.

Peki, hangi burç hangi mesleğe uygun? İşte astrolog yorumu ve burçlara göre kariyer önerileri...

KOÇ BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( 20 MART-19 NİSAN)

Girişimcilik

Halkla ilişkiler

Askerlik

Rekabet içeren sporlar

Liderlik içeren meslekler

Yaratıcılığını kullanabileceği meslekler

İşyerinde her gün farklı şeyler yapabilecekleri meslekler

Kendi içgüdülerini kullanabilecekleri ve risk alabilecekleri işler



KOÇ BURCU İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Sıkıcı ve tekrar eden işler

İzole edildikleri yani önemsenmedikleri işler

Koçlar kendi kurallarını koymayı severler. Onları bir yere kapatıp, fikirlerini almamazlık edemezsiniz.

Hareketsiz kalmak zorunda kalacakları meslekler

Mantıklarına uymayan işler. Koçlar kendi bakış açılarının önemsenmesini isterler.



BOĞA BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (19 NİSAN-20 MAYIS)

İnşaat ile ilgili tüm işler Boğa burcuna uygundur. Örneğin mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ya da proje müdürlüğü

Gastronomi

Müzik, tiyatro ya da oyunculuk endüstrisinde yine liderlik yapabileceği meslekler

Sanat direktörlüğü, iç mimarlık gibi meslekler



BOĞA İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

İnsanların ona sık sık ne yapması gerektiğini söylediği meslekler

Danışmanlık, sosyal sorumluluk projeleri gibi empati gerektiren meslekler

Tıp alanında hastalarla birebir etkileşim kurduğu meslekler

Çok sabır gerektiren işler



İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( İKİZLER BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( 21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Gazetecilik

Halkla İlişkiler, yazarlık ya da sosyal medya yazarlığı

Şarkıcılık ya da DJ'lik gibi eğlence endüstrilerinde yer alacakları meslekler

Reklamcılık endüstrisi

Öğretmenlik

Fikirlerini söyleyebildikleri bazı bilimsel temellere dayanan meslekler

Seyahat bloggeri ya da diğer seyahat sektöründe çalışabilecekleri işler



İKİZLER İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Kendilerini ifade edemedikleri, yaratıcılıklarını kullanamayacakları işler

Esnekliğe izin vermeyen, katı kuralları olan meslekler

Çok tekrarı olan sıkıcı işler

Sosyal olmayan meslekler. Çünkü İkizler diğer insanlarla iletişime ihtiyaç duyarlar.



İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( YENGEÇ BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( 21 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Sosyal fayda sağlayan işler

Çeşitli yemek, beslenme üzerine üretim yapan endüstrilerde

Müşteri hizmetleri endüstrisinde. Yengeçler satış yapmak konusunda ustadırlar

Müzikal, tiyatro ve oyunculuk endüstrisinde

Profesyonel tıp uzmanlığı gerektiren işlerde

Öğretmenlik

Danışma, sosyal hizmetler uzmanlığı

İnternetten hizmet veren satış endüstrisi



YENGEÇ İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Empati ve duygusal tepkimelerin yer alamayacağı askerlik gibi meslekler

Eğer çoluk çocuk sahibi iseler, esnek olmayan işler evlerini seven Yengeçler için uygun değildir

Pilotluk gibi meslekler

Duygularını gizlemekte zorluk yaşayan Yengeçler, eğer mutlu değillerse 'mutlu bir yüz' ifadesine bürünemezler. Bu da birebir müşterilerle muhatap olabilecekleri bazı meslekler de sorun olabilir.

Yengeçler, evden çalışmayı çok severler. Kendileri için olumlu bir farklılık yaratmayan bir iş onlar için uygun değildir.





ASLAN BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( 23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

Halkla ilişkiler. Bir organizasyonun 'yüzü' olmak, motive edici konuşmalar yapmak tam onlara göredir.

Oyunculuk, film, TV ya da sosyal medya endüstrisinde çalışmak

CEO'luk gibi liderlik rolü alabilecekleri meslekler

Spot ışıklarının onlara doğru çevrildiği işler. Özellikle insanların onları izlemesinden hoşlanırlar.

Sosyal hizmetler ya da yardım kuruluşlarında da liderlik rolünde olmayı severler ve bu işlerde başarılı olurlar.



ASLANLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Kimsenin kendisini fark edemeyeceği işlerde çalışmayı sevmezler

Fikirleriyle değişiklik yapamayacakları işler

Aslanlar kendilerini eşsiz hissetmeyecekleri işlerde çalışmayı sevmezler

Aslanlar bağımsızlıklarını ellerinden alan işlerde başarılı olamazlar.



BAŞAK BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( 23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

Beslenme ve akupunktur uzmanlığı gibi meslekler

Finansman endüstrisindeki meslekler

Doğada yapabilecekleri meslekler.

Organizasyon yapabilecekleri meslekler.

İstatistikçi, matematikçi ya da muhasebe uzmanlığı



BAŞAK BURCU İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Sanatçılık gibi yaratıcılık gerektirecek meslekler

Programlanmamış ya da sonuç alınmayacak işler

Kaos içeren düzenli olmayan meslekler

Mükemmelliği gerektirmeyecek meslekler



İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( TERAZİ BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( 22 EYLÜL-22 EKİM)

Halkla ilişkiler

Moda ya da güzellik endüstrisi. Örneğin saç tasarımcılığı ve makyaj uzmanlığı

Meditasyon ya da pazarlama endüstrisi

Yaşam koçluğu, danışmanlık ve hukukçu

Dekorasyon işleri, mobilya stilistliği

Estetik içeren endüstriler

Halka hitap edebilecekleri meslekler, örneğin politikacı

Düğün endüstrisi



TERAZİ İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Çok hızlı karar alınması gereken meslekler

Aşırı stres içeren meslekler

Hijyenik olmayan ve kirli bir iş ortamı içeren meslekler.

Haksızlık yapan ya da kendilerini sürekli yönlendirmeye çalışan insanlarla iletişim içinde olacakları meslekler

Cinsiyet veya başka ayrımcılıkların yapıldığı bir sektör onlara uygun değildir.

OĞLAK BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 ARALIK-21 OCAK)

Finansal planlamalar, muhasebe işleri

Acil müdahaleyi gerektirecek meslekler. Örneğin polislik, itfaiye, acil ilkyardım gibi

Öğretmenlik

İş dünyasında üst düzey yöneticilik

Bilim

Büyük bir iş yerinde CEO'luk ya da iş analisti



OĞLAKLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Sorumluluk, özveri içermeyen meslekler

Kendilerini ön plana çıkarmayan ve tatmin etmeyecek meslekler

Disiplin sahibi olmayan ve organize olmayan kişilerle birlikte çalıştığı meslekler

Kuralları olmayan meslekler Kişiler arası iletişimin çok olduğu, empatinin çok yapılması gerektiği meslekler



AKREP BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (23 EKİM-22 KASIM)

Polis müfettişliği,

Müzakerecilik

Adli tıp uzmanlığı

Hukukçu

Hesap kontrolörü

Kriz konularında devreye girmekte usta olan Ateş grubundan olan Akrepler, risk almayı sevdikleri için üst düzey yönetici konumunda çalışabilirler

Tıp kariyeri yapabilirler ve bu alanda cerrahlık onlara çok uygundur



AKREPLER İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Bazen tek başına inisiyatif alamayacakları meslekler

Sabır gerektiren tüm işler. Çünkü Akrepler sabırsızdırlar

Yaptıkları işler üzerinde kontrol hakkına sahip olmadığı meslekler

Hem zekalarını hem de çok güçlü olan sezgilerini kullanmaya uygun olmayan meslekler

Kendilerini yeterli ve etkili görmediklerini sağlayan meslekler



BALIK BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER ( 19 ŞUBAT-20 MART)

Müzisyen, oyuncu ve yaratıcı sanatları içeren tüm meslekler

Astroloji

Alternatif tıp

Renk terapisti

Sosyal hizmetler ya da fitness uzmanlığı

İyi bir dinleyici olan Balıkların bu özelliklerini yansıtan tüm meslekler

İnsan kaynakları

Moda, mücevher tasarımcısı ya da mobilya tasarımcısı

Kar amacı gütmeyen meslekler



BALIKLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Duyarlılıklarını, sezgilerini, empati yeteneklerini kullanamayacakları meslekler

Doğal iç güdülerinden yararlanamayacakları herhangi bir meslek

Sürekli analitik çalışmalar gerektiren işler

Aşırı stres ve fazla mesai içeren meslekler

Diğer insanlarla etkileşime az ya da hiç geçemedikleri meslekler

Çok yüksek satış yapmaları gereken ve belirli kotalar konulmuş meslekler

KOVA BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 OCAK-20 ŞUBAT)

İnsani durumları ilgilendiren geniş kapsamlı işler

Meteoroloji, iletişim ya da elektronik alanında mühendislik bilimleri

Yeniliğe öncülük edebilecekleri meslekler

Teknoloji içeren yenilikçi meslekler

Statükoya karşı çıkabilecekleri bazı işler. Örneğin sendikacılık

İnternetle ilgili olan tüm işler

Her gün farklı şeyler keşfedip, yapabilecekleri meslekler



KOVALAR İÇİN KÖTÜ MESLEKLER

Çok sıkı kurallar ve prosedürler içeren meslekler

Çok fazla kendini ifade etmesi gereken meslekler

Sürekli aynı kişilerin etrafında olması. Hatta insanların etrafında olması. Kovalar yalnız kalmayı severler

Çok fazla empati ve sempati gerektiren işler

Her gün aynı şekilde giden meslekler. Kovalar sürekli rutin olarak devam eden işlerden kaçınırlar.



YAY BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 KASIM-21 ARALIK)

Yazarlık, radyo programcılığı, canlı yayıncılık

Pazarlama

Dış mekanlarda çalışma ya da seyahat

Özgür duygularını açığa çıkaracak, geniş zamanda yapacakları işler

İnsan becerileri gerektiren işler

Liderlik yapabilecekleri işler

Öğretmenlik



YAYLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

Dışarıda nefes almadan 9:00-17:00 çalışmaları gereken meslekler

Bir Yay burcu için en kötü kabus yönetmeliklerin ve sıkı kuralların olduğu bir iştir

Çok aşırı sorumluluk ve stres içeren işler Yay'ın mizacına uygun

Sabır gerektiren işler fazla sabırlı olmayan Yay'a uygun değildir

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