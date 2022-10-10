Hangi burç hangi mesleğe uygun? Burçlara göre en iyi-kötü meslek ve kariyer yorumları
İngiliz astrolog Rose Smith, burçlara göre önerilerini sıraladı. Ona göre belki de iş hayatında yaşadığınız mutsuzluk ya da başarı burcunuzla ilgili olabilir... Peki hangi burç hangi mesleğe uygun? Burçlar için en iyi meslekler neler? Smith'in listesi aşağıdaki gibi... Peki, sizce doğru mu?
Hangi burç, hangi mesleğe uygun? Bu soru astroloji meraklılarının dönem dönem merak ettiği sorular arasında. İngiliz astrolog Rose Smith bu soruyu yorumluyor. Genel olarak toprak grubundan olan Boğa, Oğlak ve Başak burçlarının ayakları yere sert basar. Titiz olan Başak burçları işlerinde de mükemmeliyeti arar. Yengeç, Akrep ve Balık Su grubundadır. Evcil olan Yengeçler, aile hayatlarını da etkilemeyecek meslekler severler, aynı zamanda da sanata olan yatkınlıkları ile bilinirler. Yine Balıklar da duygusaldırlar ve duygularını açığa çıkaracak işler onlara uygun değildir. Akrep burçları analitik yetenekleri ve kimsenin göremeyeceği detayları görmeye olan yatkınlıkları ile sevdikleri mesleklerde başarılı olurlar.
Koç, Aslan ve Yay'lar G müthiş bir enerjiye sahiptirler. Koç Burçları, liderlik içeren mesleklerde başarılıdır. Yine lider burçlardan olan Aslan da kendini ön planda hissetmek ister. Yaylar ise bilindiği gibi özgürlüklerine düşkündürler ve kısıtlamalar onları huzursuz eder.
İkizler, Terazi ve Kova gibi hava burçlarının iletişimi güçlüdür ve insanlarla birebir diyaloğa girecekleri mesleklerde başarılıdırlar. İyi konuşmacıdırlar, ayrıca yazma yetenekleri güçlüdür.
Peki, hangi burç hangi mesleğe uygun? İşte astrolog yorumu ve burçlara göre kariyer önerileri...
KOÇ BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (20 MART-19 NİSAN)
- Girişimcilik
- Halkla ilişkiler
- Askerlik
- Rekabet içeren sporlar
- Liderlik içeren meslekler
- Yaratıcılığını kullanabileceği meslekler
- İşyerinde her gün farklı şeyler yapabilecekleri meslekler
- Kendi içgüdülerini kullanabilecekleri ve risk alabilecekleri işler
KOÇ BURCU İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Sıkıcı ve tekrar eden işler
- İzole edildikleri yani önemsenmedikleri işler
- Koçlar kendi kurallarını koymayı severler. Onları bir yere kapatıp, fikirlerini almamazlık edemezsiniz.
- Hareketsiz kalmak zorunda kalacakları meslekler
- Mantıklarına uymayan işler. Koçlar kendi bakış açılarının önemsenmesini isterler.
BOĞA BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (19 NİSAN-20 MAYIS)
- İnşaat ile ilgili tüm işler Boğa burcuna uygundur. Örneğin mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ya da proje müdürlüğü
- Gastronomi
- Müzik, tiyatro ya da oyunculuk endüstrisinde yine liderlik yapabileceği meslekler
- Sanat direktörlüğü, iç mimarlık gibi meslekler
BOĞA İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- İnsanların ona sık sık ne yapması gerektiğini söylediği meslekler
- Danışmanlık, sosyal sorumluluk projeleri gibi empati gerektiren meslekler
- Tıp alanında hastalarla birebir etkileşim kurduğu meslekler
- Çok sabır gerektiren işler
İKİZLER BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
- Gazetecilik
- Halkla İlişkiler, yazarlık ya da sosyal medya yazarlığı
- Şarkıcılık ya da DJ'lik gibi eğlence endüstrilerinde yer alacakları meslekler
- Reklamcılık endüstrisi
- Öğretmenlik
- Fikirlerini söyleyebildikleri bazı bilimsel temellere dayanan meslekler
- Seyahat bloggeri ya da diğer seyahat sektöründe çalışabilecekleri işler
İKİZLER İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Kendilerini ifade edemedikleri, yaratıcılıklarını kullanamayacakları işler
- Esnekliğe izin vermeyen, katı kuralları olan meslekler
- Çok tekrarı olan sıkıcı işler
- Sosyal olmayan meslekler. Çünkü İkizler diğer insanlarla iletişime ihtiyaç duyarlar.
YENGEÇ BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
- Sosyal fayda sağlayan işler
- Çeşitli yemek, beslenme üzerine üretim yapan endüstrilerde
- Müşteri hizmetleri endüstrisinde. Yengeçler satış yapmak konusunda ustadırlar
- Müzikal, tiyatro ve oyunculuk endüstrisinde
- Profesyonel tıp uzmanlığı gerektiren işlerde
- Öğretmenlik
- Danışma, sosyal hizmetler uzmanlığı
- İnternetten hizmet veren satış endüstrisi
YENGEÇ İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Empati ve duygusal tepkimelerin yer alamayacağı askerlik gibi meslekler
- Eğer çoluk çocuk sahibi iseler, esnek olmayan işler evlerini seven Yengeçler için uygun değildir
- Pilotluk gibi meslekler
- Duygularını gizlemekte zorluk yaşayan Yengeçler, eğer mutlu değillerse 'mutlu bir yüz' ifadesine bürünemezler. Bu da birebir müşterilerle muhatap olabilecekleri bazı meslekler de sorun olabilir.
- Yengeçler, evden çalışmayı çok severler. Kendileri için olumlu bir farklılık yaratmayan bir iş onlar için uygun değildir.
ASLAN BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)
- Halkla ilişkiler. Bir organizasyonun 'yüzü' olmak, motive edici konuşmalar yapmak tam onlara göredir.
- Oyunculuk, film, TV ya da sosyal medya endüstrisinde çalışmak
- CEO'luk gibi liderlik rolü alabilecekleri meslekler
- Spot ışıklarının onlara doğru çevrildiği işler. Özellikle insanların onları izlemesinden hoşlanırlar.
- Sosyal hizmetler ya da yardım kuruluşlarında da liderlik rolünde olmayı severler ve bu işlerde başarılı olurlar.
ASLANLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Kimsenin kendisini fark edemeyeceği işlerde çalışmayı sevmezler
- Fikirleriyle değişiklik yapamayacakları işler
- Aslanlar kendilerini eşsiz hissetmeyecekleri işlerde çalışmayı sevmezler
- Aslanlar bağımsızlıklarını ellerinden alan işlerde başarılı olamazlar.
BAŞAK BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)
- Beslenme ve akupunktur uzmanlığı gibi meslekler
- Finansman endüstrisindeki meslekler
- Doğada yapabilecekleri meslekler.
- Organizasyon yapabilecekleri meslekler.
- İstatistikçi, matematikçi ya da muhasebe uzmanlığı
BAŞAK BURCU İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Sanatçılık gibi yaratıcılık gerektirecek meslekler
- Programlanmamış ya da sonuç alınmayacak işler
- Kaos içeren düzenli olmayan meslekler
- Mükemmelliği gerektirmeyecek meslekler
TERAZİ BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (22 EYLÜL-22 EKİM)
- Halkla ilişkiler
- Moda ya da güzellik endüstrisi. Örneğin saç tasarımcılığı ve makyaj uzmanlığı
- Meditasyon ya da pazarlama endüstrisi
- Yaşam koçluğu, danışmanlık ve hukukçu
- Dekorasyon işleri, mobilya stilistliği
- Estetik içeren endüstriler
- Halka hitap edebilecekleri meslekler, örneğin politikacı
- Düğün endüstrisi
TERAZİ İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Çok hızlı karar alınması gereken meslekler
- Aşırı stres içeren meslekler
- Hijyenik olmayan ve kirli bir iş ortamı içeren meslekler.
- Haksızlık yapan ya da kendilerini sürekli yönlendirmeye çalışan insanlarla iletişim içinde olacakları meslekler
- Cinsiyet veya başka ayrımcılıkların yapıldığı bir sektör onlara uygun değildir.
OĞLAK BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 ARALIK-21 OCAK)
- Finansal planlamalar, muhasebe işleri
- Acil müdahaleyi gerektirecek meslekler. Örneğin polislik, itfaiye, acil ilkyardım gibi
- Öğretmenlik
- İş dünyasında üst düzey yöneticilik
- Bilim
- Büyük bir iş yerinde CEO'luk ya da iş analisti
OĞLAKLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Sorumluluk, özveri içermeyen meslekler
- Kendilerini ön plana çıkarmayan ve tatmin etmeyecek meslekler
- Disiplin sahibi olmayan ve organize olmayan kişilerle birlikte çalıştığı meslekler
- Kuralları olmayan meslekler Kişiler arası iletişimin çok olduğu, empatinin çok yapılması gerektiği meslekler
AKREP BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (23 EKİM-22 KASIM)
- Polis müfettişliği,
- Müzakerecilik
- Adli tıp uzmanlığı
- Hukukçu
- Hesap kontrolörü
- Kriz konularında devreye girmekte usta olan Ateş grubundan olan Akrepler, risk almayı sevdikleri için üst düzey yönetici konumunda çalışabilirler
- Tıp kariyeri yapabilirler ve bu alanda cerrahlık onlara çok uygundur
AKREPLER İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Bazen tek başına inisiyatif alamayacakları meslekler
- Sabır gerektiren tüm işler. Çünkü Akrepler sabırsızdırlar
- Yaptıkları işler üzerinde kontrol hakkına sahip olmadığı meslekler
- Hem zekalarını hem de çok güçlü olan sezgilerini kullanmaya uygun olmayan meslekler
- Kendilerini yeterli ve etkili görmediklerini sağlayan meslekler
BALIK BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (19 ŞUBAT-20 MART)
- Müzisyen, oyuncu ve yaratıcı sanatları içeren tüm meslekler
- Astroloji
- Alternatif tıp
- Renk terapisti
- Sosyal hizmetler ya da fitness uzmanlığı
- İyi bir dinleyici olan Balıkların bu özelliklerini yansıtan tüm meslekler
- İnsan kaynakları
- Moda, mücevher tasarımcısı ya da mobilya tasarımcısı
- Kar amacı gütmeyen meslekler
BALIKLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Duyarlılıklarını, sezgilerini, empati yeteneklerini kullanamayacakları meslekler
- Doğal iç güdülerinden yararlanamayacakları herhangi bir meslek
- Sürekli analitik çalışmalar gerektiren işler
- Aşırı stres ve fazla mesai içeren meslekler
- Diğer insanlarla etkileşime az ya da hiç geçemedikleri meslekler
- Çok yüksek satış yapmaları gereken ve belirli kotalar konulmuş meslekler
KOVA BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 OCAK-20 ŞUBAT)
- İnsani durumları ilgilendiren geniş kapsamlı işler
- Meteoroloji, iletişim ya da elektronik alanında mühendislik bilimleri
- Yeniliğe öncülük edebilecekleri meslekler
- Teknoloji içeren yenilikçi meslekler
- Statükoya karşı çıkabilecekleri bazı işler. Örneğin sendikacılık
- İnternetle ilgili olan tüm işler
- Her gün farklı şeyler keşfedip, yapabilecekleri meslekler
KOVALAR İÇİN KÖTÜ MESLEKLER
- Çok sıkı kurallar ve prosedürler içeren meslekler
- Çok fazla kendini ifade etmesi gereken meslekler
- Sürekli aynı kişilerin etrafında olması. Hatta insanların etrafında olması. Kovalar yalnız kalmayı severler
- Çok fazla empati ve sempati gerektiren işler
- Her gün aynı şekilde giden meslekler. Kovalar sürekli rutin olarak devam eden işlerden kaçınırlar.
YAY BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER (21 KASIM-21 ARALIK)
- Yazarlık, radyo programcılığı, canlı yayıncılık
- Pazarlama
- Dış mekanlarda çalışma ya da seyahat
- Özgür duygularını açığa çıkaracak, geniş zamanda yapacakları işler
- İnsan becerileri gerektiren işler
- Liderlik yapabilecekleri işler
- Öğretmenlik
YAYLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER
- Dışarıda nefes almadan 9:00-17:00 çalışmaları gereken meslekler
- Bir Yay burcu için en kötü kabus yönetmeliklerin ve sıkı kuralların olduğu bir iştir
- Çok aşırı sorumluluk ve stres içeren işler Yay'ın mizacına uygun
- Sabır gerektiren işler fazla sabırlı olmayan Yay'a uygun değildir
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