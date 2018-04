Kabala felsefesi evrensel ve mistik bilgilere ışık tutuyor. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız Kabala astrolojisi ise derinde kalan özelliklerinizi daha yakından tanıma fırsatı veriyor.

Selen Keçeli/Pozitif Dergisi

Kabala felsefesi nedir?

Müslümanlık’ta Mevlevilik ne ise, Yahudilik’te de Kabala odur. Yani Kabala, bir anlamda Yahudi tasavvufudur da diyebiliriz. Kabala öğretisi, herhangi soyut bir şey ile uğraşmaz, sadece insanın nasıl yaratıldığı ve daha yüksek varoluş seviyelerinde nasıl faaliyette bulunduğu ile uğraşır. Dünyamızı keşfetmek için fizik, kimya, biyoloji gibi bilimleri kullanırız, bu bilimler beş duyumuzla algıladığımız fiziksel dünyaya çalışır. Oysa ki içinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için, duyularımızın algılayamadığı gizli alemi keşfedebilecek bir araştırma aracına da ihtiyacımız vardır.

Kabala bilgeliğine göre realite iki güç veya nitelikten oluşur. Alma arzusu ve ihsan etme (verme) arzusu. İhsan etme arzusu vermek istediği için bir alma arzusu yaratır. Bu nedenle daha yaygın biçimde kullanılan adı Yaratan’dır. Bu yüzden inanca göre tüm yaradılış bu alma arzusunun tezahürleri yani görünümdür. Kabala sadece yaradılış tasarımını öğretmez, aynı zamanda realitenin her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen başlangıçtaki tasarlayanı gibi nasıl tasarlayanlar olabileceğimizi de öğretir.

Dünyanın en iyi astrologlarından ve Kabala uzmanlarından Gahl Sasson, “Bir Dilek Tut (A Wish Can Change Your Life)” kitabında, Kabala’yı çok basit ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Gahl Sasson, “Kabala, hayatın anlamı ve mekaniğinin, binlerce yıldır başlıca Yahudi araştırmacıların ve bilginlerinin aracılığıyla korunmuş evrensel ve mistik yorumudur” diyor. Yani ne anlama geliyor bu sözler? Bir dilek tutup da nasıl değişecek hayatımız? Pek de akla yatkın gelmiyor ilk başta ama dediklerini eksiksiz yaparsanız dilekleriniz gerçekleşiyor…

Yaşam ağacı üç ayrı sütun ve 10 adet küreden olufluyor. Kabalistler her küreye yarattığı kademeli enerjiye denk gelen resmi bir isim vermiştir. Taç (niyet), bilgelik (sezgi), anlayış (disiplin), merhamet (şefkat), kudret (kuvvet veya eylem), güzellik (sevgi), sonsuzluk (ilişkiler), ihtişam (iletişim), temel (cinsellik ve ölüm) ve krallık (pratiklik). Her biri için bir haftalık süre ayırdığınız zaman, dileğinizi bir hayalden gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Ağaçtan aşağıya doğru ilerlerken ve dileğinizi bir hiçlikten somut gerçekliğe dönüştürme sürecindeyken, her kürede birer haftalık seyahatlerin tadını çıkarıyorsunuz. Üç sütunun arasında bir pinpon oyunu gibi ileri geri gidip gelecek, bir önceki enerjilerin üzerine yenilerini ekleyip ilerleyeceksiniz. Ağaçların ışığı, suyu, toprağı ve havayı karbondioksit formundan oksijene dönüştürebilmesi için yaprakları vardır. Bizim de 10 adet küremiz var diyor Kabala. Tanrı’nın evreni 10 basamakta yarttığına inanan Kabalistler, dileklerimizin gerçekleşmesi için de 10 basamak çıkmamız gerektiğini söylüyor.

Gahl Sasson’un kitabında anlatılan teknik ve öğretiler binlerce insanın rüyalarının gerçekleşmesini sağlamış. Kitapta anlatılana göre, Kabala öğretisinde önce bir dilek tutacaksınız. Daha çok zengin olmaktan, hayatınızın aşkını bulmaya kadar, daha büyük bir eve, daha ince bir bele kadar her şeyi dileyebilirsiniz.

Kabala Astrolojisi nedir?

Kabalistik astroloji bilinen en eski ve en yaygın astronomi uygulamasıdır. Kabalistler tarafından yapılan gezegen ve yıldız çalışmaları bize gerçek bir bilimi sunar. Bu çalışmalar sayesinde bizler hem kendimizin hem de çevremizdekilerin en derin özelliklerini anlayabilir ve buna göre davranabiliriz.

Kabalistlik astrolojiye göre her birimiz spiritüel gelişimimiz için en doğru yerde ve zamanda doğduk. Bu sayede özgür iradelerimizi en iyi şekilde kullanarak potansiyelimize ulaşabiliriz. Kabala bize birden fazla muhtemel geleceğimiz olduğunu ve Kabalistik bilgelik ile kaderimizin kaptanı olabileceğimizi öğretir.

Kabalistik astrolojinin amacı, insanların horoskoplarını kaleme alıp onlara kaderlerinin nasıl görüldüğünü anlatmak değil; tam tersine, evrenin etkilerinin üstesinden gelmemizi ve hayatlarımızın kontrolünü almamızı sağlamak.

Bizler doğduğumuz burca bağlı olarak gelişimimiz için gerekli olan tüm olumlu ve olumsuz özellikleri alırız. Ancak burada dikkat edilecek olan, burcumuz kişilik özelliklerimizin nedeni değil, sonucudur. Spesifik bir burca doğar ve böylece önceki hayatlardan taşıdığımız karmamızı ve olumsuz davranışlarımızı değiştirebileceğimiz yani düzeltebileceğimiz özellikleri alırız. Yani burçlar aslında doğum anında ruhun belirli özellikleri edinmesini sağlayan bir mekanizmadır.

Merak edenler için Kabala astrolojisi deneyimi

Benim Kabala astrolojisi ile tanışmam da yoga hocam aynı zamanda Pozitif dergisi yazarlarından Dr. Neslihan İskit sayesinde oldu. Bir dersimizde bana Gahl’ın İstanbul’a geleceğini söyleyince hemen randevu aldım. Hayatımda daha önce astroloji ile hiç ilgilenmediğim için çok heyecanlıydım. Gidip Gahl Sasson’un kitaplarını aldım, okudum, Kabala’yı inceledim. Ve randevuma gittim. Gahl ile seans için bir odaya girdim. Bana adımı soyadımı, doğum tarihimi gün, ay, yıl olarak ve doğum yerimi sordu. Hepsini doğru olarak söylemeniz önemli. Önündeki bilgisayarına verileri girdi ve benim Kabala astrolojik haritam çıktı. Kendisi daha önceden astrolojik haritaları çıkardığı için hemen anlatmaya başladı. Benim doğumumdan itibaren etkisinde kaldığım astrolojik olaylar yüzünden yaşamış ve yaşamakta olduğum olayları, ailemi, ailemden kaynaklanan bazı huylarımı ve daha pek çok şeyi anlatmaya başladı. Ve bu bir yıl içinde hangi tarihlerde neler yapabileceğimi, nelere dikkat etmem gerektiğini, sağlıkla ilgili neler yaşayabileceğimi hepsini haritaya bakarak söyledi. Bu arada ben, eşim ve çocuklarımın da bilgilerini vererek onlar için de sorular sordum ve ilginç cevaplar aldım. Buradaki en önemli olay, tamamen astrolojik haritanızda yıldızların etkisi ile yaşamış olduğunuz ya da yaşayabileceğiniz olayların hakkında fikir sahibi olmanız. Bu bir fal değil; bir bilim. Örneğin estetik ameliyat olacaksınız, tarihi söylüyorsunuz, haritanıza bakıyor ve diyor ki “O tarihte olmasan da şu tarihlerde olsan daha kolay geçer operasyonun”. Bu sadece o dönemde bizim bilemediğimiz astrolojik hareketler nedeniyle yapılan basit bir uyarı. Peki, uyarı almamışsak ne olur? Belki biraz daha fazla ağrılı, zor bir dönem yaşarız o kadar. Ama astrolojik olarak haritamızı biliyorsak planlarımızı daha doğru yapabiliriz. Bu her konuda geçerli, yeni bir işe gireceksek, şehir değiştireceksek, ameliyat olacaksak, bir yatırım yapacaksak, yeni bir diyete başlayacaksak ya da yeni bir ilişkiye gireceksek...

Karar sizin...

İşte tüm bunlara ve daha başka merak ettiğimiz her soruya Kabala astrolojik haritamızı çıkartarak cevap veriyor Gahl Sasson. Ve seans sonunda da size tüm seans boyunca anlattıklarını CD’ye kaydedilmiş şekilde veriyor. Yani ne zaman isterseniz dinleyip, hatırlayabilir, planlarınızı yaparken faydalanabilirsiniz. Ben bu deneyimi yaşamış bir kişi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Hayatımda ilk defa astrolojik haritama bakıldı, çok ilginç ama doğru tespitler yapıldı. Ardından geçen bir yıla baktığımda gerçekten de uyarılan tarihlerde hep hayatımda farklı deneyimler yaşadığımı görüyorum. Karmamı öğrendim, etrafımdakilere daha ılımlı yaklaşmaya başladım. İçimde var olan ama tam anlamıyla dışarı çıkaramadığım sezgilerimi, yeteneklerimi kullanmaya başladım.

Sonuçta astrolojide de gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisi yorumlanır. Kabala astrolojisi de şanslı zamanlarınızı, doğum haritanızda sizi engelleyen, zorlayan alanları, fırsat alanlarınızı gösteriyor size. Ama neler yapacağınız sizin kendi iradenizdedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Ya da tam tersi, gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayreti göstererek zorlukları aşabilirsiniz de. Karar sizin...

Kabalistik astrolojinin farkı nedir?

Geleneksel astroloji Güneş takvimini kullanır, oysa Kabalistik astroloji hem güneş hem de ayın pozisyonlarına göre ayarlanan Ibrani takvimini kullanır. Her ay, o ayın astrolojik etkilerini kontrol altına alma şansımız var.

“Kabala öğretisinde hayat ağacı var. Yer ve gök arasında dimdik durarak insanların kendini kucaklamasını bekliyor. ‘Bana sarılın, bana tırmanın, beni kullanın ve ben de dileklerinizi yerine getireyim’ diyor.”

Peki nasıl dilek tutacağız?

Kurallara göre sadece kendiniz için dilek tutabilirsiniz. Dileklerin gerçekleşmesi ağacın üzerinde gıdım gıdım ilerleyerek yaptığınız kişisel spiritüel gelişim yolculuğunun sonucudur. Dileğiniz iyilik adına olmalı. Ahenksizlik, şiddet ve cehaleti teşvik edecek herhangi birşey dileyemezsiniz.

Dileğinize ulaşmanın 10 adımı

- Ne istediğinizi bilin.

- Sezgilerinize odaklanın.

- Dileğinize ulaşmak için iyi tanımlanmış ve zaman çerçevesine oturmuş bir plan geliştirin. Buna sadık kalacağınıza söz verin.

- Yargılamadan ilerleyin.

- Amacınıza hizmet etmeyen her şeyden kurtulun.

- Tam istediğiniz şekilde olmuş gibi dileğinizi hayal etmeye çalışın.

- Şimdiye kadar işe yaramış her düşünce ve davranışınızı tekrarlayın.

- Dileğinizi tekrar yazın ve nasıl değişikliğe uğradığını gözlemleyin. Engelleri tanımadan devam edin.

- Bu tarihe kadar olan tüm deneyimlerinizi gerçekleşmiş gibi hayal etmede kullanın.

- Evrene dileğinizi gerçekleştirdiği için şükranlarınızı sunun. Başardığınız her şeyin değerini bilin.