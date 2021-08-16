Yengeç burcu kadınını etkilemenin yolları: Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Yengeç burcu kadını aşkta nasıldır? Yengeç burcu kadınını nasıl etkilersin? Yengeç kadını aşkta nasıldır? Bu soruların cevabını merak ediyorsan bu yazımızı okumaya devam edin. Yengeç burcu kadını duygusal yapısıyla bilinir. Evcimen yapısıyla bilinen yengeç burcu karşısındaki partnerinden de evcimen olmasını talep eder. Gelenekçi bir yapısı vardır. Yengeç burcu kadını kırılgan bir yapıya sahiptir bu yüzden de genelde birine kendilerini zor açarlar. Peki, yengeç burcu kadını aşkta nasıldır? Yengeç burcu kadını ne tür erkeklerden hoşlanır? İşte Yengeç burcu kadınının erkeklerde hoşlandığı ve aradığı 11 şey. Yengeç burcu kadınını etkilemenin yolları...

Yengeç burcu kadınının özellikleri nelerdir?



22 Haziran- 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçları Zodyak’ın su elementi grubundadır.

Yengeç burcu kadını anaç yapılarıyla bilinir.

Yengeç burcu kadını korumacı bir yapıya sahiptir. Sevdiklerini her zaman korumak ister

Yengeç burcu kadını en sadık burçlardan biridir. Eğer birini severse o kişiden kolay kolay vazgeçmez

Yengeç burcu kadını detaycıdır. Detaylara diğer burçlardan daha çok önem verir.

Bir yengeç burcu kadını ne tür erkeklerden hoşlanır? Yengeç burcu kadınını etkilemenin 11 yolu

1) Yengeç kadınına karşı dürüst olun

Bir yengeç kadınını kolay kolay kandıramazsın. Yengeç burcu kadını dürüstlüğe çok önem verir. Yengeç burcu kadınına karşı dürüst olun çünkü sezgileri çok güçlüdür yalan söylemeye kalkarsanız hemen fark ederler. Yengeç burcu kadınını kandırmaya kalkarsanız işiniz çok zor demektir.

2) Gelenekçi bakış açısıyla yaklaşın

Yengeç burcu kadını gelenekçi bir yapıya sahiptir. Yengeç burcu kadınını etkilemek istiyorsanız o zaman geleneksel bir yapıya veya düşünceye sahip olun ya da en azından öyleymiş gibi gösterin. Yengeç burcu kadını romantizim arar. Ona bir mum ışığında yemek planlarsanız bu çok hoşuna gidecektir.

3) Evcimen biri olduğunuzu gösterin

Yengeç burcu kadını evcimendir. Yengeç burcu kadını erkekte aradığı özelliklerden biride erkeğin de evcimen olmasıdır. Yengeç burcu kadını dışarıda program yapmaktansa evde sizinle oturup film izlemek ister. Karşısındaki partnerden de istediği ona gelecek planları sunmanız. Bu onu cesaretlendirecektir ve sizinle aynı amaçları paylaştığını düşününce kendini daha rahat hissedecektir.

4) Detaycı olun

Yengeç burcu kadını detaycıdır. Detaylara takılır hatta karşısındaki de aynı detaylara önem vermezse kırılabilir. Karşısındaki erkekten onun gibi düşünmesini bekler. Eğer bir yengeç burcu kadını ile flört ediyorsanız olabildiğince detay düşünün ve ona karşı özen gösterdiğinizi ona belli edin. Bu onun çok hoşuna gidecektir.

5) Yengeç kadını kokudan çok hoşlanır

Her insan kokudan çok hoşlanır fakat yengeç burcu kadını için koku unutulmaz bir imzadır. Eğer kokunuz kalıcıysa ve unutulmaz bir koku ise yengeç burcu kadının sizi unutması bir hayli zorlaşır. Yengeç burcu kadınıyla buluşmadan önce parfümünüzü bol bol sıkın onun aklında kalacaksınız.

6) Espri anlayışınız olsun

Yengeç kadını onu güldürebilen erkeklerden çok hoşlanır. Bir yengeç burcu kadınıyla flört ediyorsanız kesinlikle onu güldürün. Eğer konuşmanız akıyorsa o zaman yengeçin düşüncesinde değilseniz bile aklına düşersiniz. Onu güldürün bu onun çok hoşuna gidecektir. Sizinle eğlenmesi onun için çok önemli

7) Hata yapmaktan kaçının

Yengeç burcu kadınına hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor çünkü yengeç burcu kadını kolay kolay unutmaz affetse bile unutması zaman alır. Bu yüzden yengeç burcu kadınına hata yapmadan önce birkaç kere daha düşünün. Yengeç burcu kadını bir erkekte özveri bekler bu yüzden ona hatta etrafına bile düzgün davranın asla terbiyesizliğe gelemez. Onun kalbini kırarsanız o da size karşı acımasız olabilir.

8) Empati kurmayı ihmal etmeyin

Yengeç burcu kadını empati kurabileceği erkekler ilgisini çeker. Yengeç burcu kadınıyla konuşurken empati kurabildiğinizi ona gösterin. Yengeç kadını duygusal olmasından kaynaklanıyor ki genelde duygu yoğunluğunu paylaşabileceği birilerini arar hayatında. Bundan dolayı onunla derin duygularına ortak olun.

9) Yengeç kadınına odaklanın

Yengeç kadınını istiyorsanız o zaman etrafınızdaki başka hiçbir kadınla flört etmeyin. Eğer başka insanlarla flört ettiğinizi görürse o zaman şansınızı kaybettiniz demektir. Yengeç burcu kadınıyla ilgilenirken başka kadınlarla flört etmeyin bu omların hiç hoşuna gitmeyecektir. Sizi başkasıyla görürse veya sezerse sizden kolaylıkla vazgeçebilir. Unutmayın yengeç burcunun güvenli hissetmesi çok önemli ayrıca sezgileri de çok kuvvetlidir sizi yakalaması onlar için kolay olacaktır.

10) Sözlerinizi eyleme dökün

Eğer yengeç burcuna bir söz verdiyseniz bu onu asla unutmaz hatta yer yer bu sözü laf aralarında hatırlatır. O yüzden sözlerinizi özenle seçin ve verdiğiniz sözleri de eyleme dökün. Yengeç burcu kadını arkası dolamayan sözleri sevmez. Ona bir söz verdiyseniz bunu tutmanızı ister çünkü kendi verdiği sözleri her zaman tutmaya çalışır. Özveriye önem verdiği için karşısındaki partnerinde tutmasını ister.

11) Sürpriz yapın

Yengeç burcu sürprizlere açık insanlardır. Sürpriz yapmayı ihmal etmeyin, ama yengeç burcuna pahalı hediyelerle veya pahalı yerlere götürerek sürpriz yapmanızı istemez onu derinlemesine anladığınızı görmesini ister. Örneğin ona pahalı hediyeler almak yerine, evde ona yemek yapın veya bir film gecesi düzenleyin bu onun daha çok hoşuna gidecektir.

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