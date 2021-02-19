Yengeç Burcu Bebeği Özellikleri... Yengeç Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Yengeç burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Yengeç burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Yengeç Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

Yengeç burcu bebekleri oldukça duygusal bir yapıya sahiptir.

Yengeç burcu bebekler kolayca alınıp küsebilir. Söylediğiniz bir sözden ya da bir bakışınızdan etkilenmeleri olasıdır. İyi yanları, siz daha küstüğünü fark etmeden geri barışma ihtimali yüksektir.

Ailesine oldukça düşkün olan Yengeç burcu bebekleri, özellikle anneleri ile özel bir bağa sahiptir.

Empati kurabilen, bakan besleyen yapıları ile hem akranlarına hem de ailesine karşı her zaman yumuşak ve sevgi dolu tavırları olur.

Yengeç burcu bebekler sert ve agresif tavırlardan her zaman kaçınırlar.

Yengeç Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Su

Gezegeni: Ay

İyi Yönleri: Şefkatli, derin ve içten seven, aileye düşkün, duygusal, hassas, duyarlı, fedakar,

Olumsuz Yönleri: Kolay anlaşılamayan, kaygılı, endişeli, şüpheci, küsen, duygusal iniş çıkışları olan

Yengeç Bebeğinin Karakteri

Duygusal bir yapıya sahip olan Yengeç burcu bebeklerin ruh hali gün içinde çabuk değişecektir. Çok daha çabuk ağlayabilirler. Ancak duygu durumları geçtiğinde bu sefer bol bol sarılıp sevgi göstermek isterler.

Ailesine, evine, yuvasına düşkün olan Yengeç burcu bebekler aile büyükleri, dedeler anneanneler ile zaman geçirmekten hoşlanırlar. Ev konfor alanlarıdır. Bazen dışarı çıkmak istemeyebilirler.

Yengeç burcu bebekler dışardan oldukça yumuşak, kırılgan, hassas bir imaj çizerler. Annelerine düşkün olurlar. Bu nedenle sosyalleşme zamanı geldiğinde nazik bir teşviğe ihtiyaç duyacaklardır.

Empati kurabilen yapıları ile arkadaşlarına ve ailesine karşı her zaman yumuşak ve sevgi dolu tavırları olur.



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