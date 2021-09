Astrolog Duygu Demir: 2021’in ikinci yarısı, burçlar ve haberci rüya tarihleri

Ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Hande Kazanova, Duygu Demir, Olgu Ilgın, Demet Hoşman, Filiz Özkol ve Elif Bozkurter, Ağustos ayında 2021 yılının ikinci yarısını Elele için değerlendirdi. Sağlık, aşk, para, kişisel gelişim, eğitim, kazançlar ve ilişkiler alanlarını her biri ayrı ayrı bizim için yorumladı. Ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor?, Pandemi sonlandı mı?, Ekonomik kriz kapıda mı?... Sizin de kafanızda onlarca soru olduğuna eminiz. Duygu Demir'in yorumuyla bizi 2021’in ikinci yarısında neler bekliyor?

DUYGU DEMİR

@duygudemir.astrolojigurusu

Haliyle sadece yılın başında gökyüzüne göz atmak yeterli olmuyor. Biz de bu çağrıya kulak vererek burçlar için 2021’in ikinci yarısı neler vadedecek sizlerle paylaşalım istedik. Öncelikle genel etkileri konuşalım. Bu etkiler her birimiz için geçerli. Akabinde burcunuza özel fırsat, değişim, zorluk zamanlarını bulabilir. Yılın sonuna kadar burcunuz için haberci rüya tarihlerine bakabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın!

Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları, rüzgar gibi geçen bir altı aydan sonra 2021 size daha neler getirecek merak içindesiniz. Yılın ikinci yarısı sizi bilmediğiniz bir alandan şaşırtmayacak. Bildiğiniz yerden, artık yapmanız gereken değişimleri tetikleyecek.

Değişim nereden geliyor?

Yıl boyunca yakınlarınızla olan ilişkilerinizin güzelleştiğini göreceksiniz. Uzaklar, yabancılar veya uzun vadeli planlar yerine yanınızdakiler, yakında ulaşabildikleriniz ve kısa vadeli planlar daha kıymetli olacak. Kiminizin hayata dair bakış açısı ve inanç sistemi değişecek, kiminiz hukuki meselelerle daha fazla uğraşacak. Haziran ortasından aralık ayına kadar geçen dönemde yılın başında gerçekleşen değişimleri tekrar ele alarak, nasıl bir hayat istediğinizi planlama imkanınız olacak. Bu süreçte bazı revizyonlar yapmanız ve özellikle iş ortamı, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Kasım ayı ile beraber bazı krizler ve kayıplar vasıtasıyla dönüşeceğiniz 1.5 yıllık çok önemli bir dönem başlayacak. Özellikle kasım ayında Boğa tutulması ile finansal anlamda yatırımlar yapacak, kazancınızı arttıracaksınız. Ancak sonraki 1.5 yıl boyunca bir yandan da ortak gelirler, miraslar, eş/ailenin finansal kaynakları ile ve sağlıkla bağlantılı krizlerle uğraşacaksınız.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Bu yıl değer yargılarınız değişiyor. Özellikle de güvenin tanımı. Kaynaklarınızı gözden geçirecek, neye ne kadar ihtiyacınız olduğunu sorgulayacaksınız. Fazlalıklar sizi yoracak, sadeleşmek isteyeceksiniz. Bazı şeyler bildiğiniz ya da inandığınız gibi olmak zorunda değil ve hayatta başka bakış açıları da mevcut; bunu fark etmek sizi çok değiştirecek. Şimdiye kadarki birikiminizi kendi süzgecinizden geçirerek kendi inanç ve bilgi sisteminizi oluşturacaksınız.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

16 Ağustos-10 Eylül arasında Venüs Terazi burcunda hareket ederken aşkta şans sizden yana olacak. 22 Kasım-12 Aralık arasında hayat vizyonunuzu genişletecek, yaşam kalitenizi rahatlatıp sizi umutlu kılacak bir dönemden geçiyorsunuz.

Kişisel gelişim için en verimli zamanlar

Nisan 2027’ye kadar olan zaman diliminde Chiron burcunuzda hareket etmeye devam ediyor. Bu da demek oluyor ki, hayattan beklentilerinizi ele alacağınız uzunca bir dönem var önünüzde. “Ben neyi neden seviyorum?”, “Bu hayatı kendim için mi başkaları için mi yaşıyorum?”, “En baştan başlasam neleri seçerdim?” gibi soruları kendinize soracak ve değişimler yapacaksınız. Bu süreçte bazen geçmişi, anne-babayı sorguladığınız ve hatta suçladığınız zamanlar olacak. Çocukluktan bu yana içinizde ukde kalmış konuları tekrar düşüneceksiniz. 16 Aralık 2020 ile 15 Temmuz 2021 arasındaki dönemde kendinizi keşfederken, 15 Temmuz ile 20 Aralık arasında bu mücadeleden öğrenimlerinizi içselleştireceksiniz.

Haberci rüya tarihleri

14-15, 22-23 Ağustos / 10-11, 18-19-20 Eylül / 7-8, 16-17 Ekim / 4-5, 12-13 Kasım / 1-2, 9-10-11, 29-30 Aralık

Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, bu yıl 2022 ile beraber sadece çevrenizi değil, kendinizi bile şaşırttığınız bir dönem olmaya aday! Uranüs burcunuzda hareket etmeye devam ederken hayata bakış açınız değişiyor. Eski kurallar, alışkanlıklar, olması gerekenler rafa kalkıyor ve yeni bir düzen kuruyorsunuz. Bu yıl özellikle burcun ilk 15 gününde doğanlar için daha güçlü olan bu etki, kasım ayında burcunuzda meydana gelecek tutulma ile beraber yılın son ayları ve 2022’de tüm Boğa’ları kökten etkileyecek gibi duruyor. Yıllardır beklediğiniz kadersel hak edişler yıl sonunda başlıyor.

Değişim nereden geliyor?

Alışkanlıklarını değiştirmeyi pek sevmeyen siz Boğalar, Uranüs geçişi ile bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl daha rutinlerinizi köklü şekilde değiştireceksiniz. Hayata bakış açınız, dış görünüşünüz, güven için ihtiyaç duyduğunuz her türlü kaynak değişiyor. İlişkilere bakış açınız ve ilişkilerden beklentiniz dahi değişmekte! Şans karşınıza çifter çifter gelecek ve sizin en büyük endişeniz en iyisini seçmek olacak. Finansal anlamda iyi bir süreç sizi bekliyor. Gelirinizi arttıracak girişimlerde bulunabilir, yatırım için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Aynı zamanda ürettiğiniz her türlü ürün ve eser, değer yargılarınız, güvenlik için ihtiyaç duyduğunuz her türlü kaynağı geliştirip büyütme imkanınız olacak.

Ağustos ayında yılın başından beri mesleki alanda verdiğiniz emeklerin karşılığını alırken, ekimin ikinci yarısı ile birlikte çalışmalarınızda hızlanmaya başlıyorsunuz. İtibarınızı yükseltecek imkanlar karşınıza çıkacak. Yılın kalanında enerjinizi beraber yapılacak çalışmalara, ortak kararlara ayırmanız gerekecek. Kasım ayı ile beraber hayatınıza ve ilişkilerinize yeni bir soluk getirecek bir dönem başlıyor. Özellikle 19 Kasım’da burcunuzda meydana gelecek tutulma ile yeni bir sayfa açıyorsunuz.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Bu yıl özgürlük ihtiyacınız artıyor. Kaynaklarınızı gözden geçirecek, neye ne kadar ihtiyacınız olduğunu sorgulayacaksınız. Son iki yıldır devam etmekte olan değişim, gelişme, olgunlaşma süreci bu yıl da sizin için son hızıyla devam edecek. İlişkilere bakış açınız, yaşadıklarınızı değerlendirme biçiminiz değişiyor. Hayatınızın yolu, yordamı, hayattan beklentileriniz değişiyor. Sadece aşk, sadece kariyer gibi tek bir alan değil, tüm dünyaya bakışınız değiştiği için hayatınızı güzelleştirme imkanınız çok daha fazla. Yeter ki alışkanlıklarınızdan çıkmaya, rutinleri bozmaya açık olun.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

22 Temmuz-16 Ağustos arasında Venüs Başak burcunda hareket ederken ilişkilerden yana şanslı olacak, kendinizi ve yeteneklerinizi parlatacaksınız. 19 Kasım’da burcunuzdaki yeni ay ise 18 yılda bir gelen büyük fırsatların kapısını açacak.

Haberci rüya tarihleri

16-17, 24-25-26 Ağustos / 12-13, 21-22 Eylül / 9-10, 18-19 Ekim / 6-7, 14-15-16 Kasım / 3-4, 11-12-13 Aralık / 30-31 Aralık-1 Ocak 2022

Sevgili İkizler ve yükselen İkizler burçları, bu yıl sizin yılınız! Hayatınızı değiştirecek nitelikte önemli adımlar atıyor, geleceğinizi tam öngöremeseniz de risk almayı tercih ediyorsunuz. Kiminiz mesleki anlamda, birçoğunuz ise ilişkilerde yenilenme dönemindesiniz. Haziran ayında burcunuzda meydana gelen tutulma, yılın ikinci yarısı boyunca hızlanmayı vadediyor.

Değişim nereden geliyor?

Çeşitliliği seven, esnek ve değişken İkizler burçları olarak bu sene şans sizden yana! Burcunuzda hareket etmekte olan kuzey Ay düğümü beklenmedik, kadersel fırsatları önünüze getirecek. 18 yılda bir karşımıza çıkan bu büyük fırsat ile çeşitli gelişim alanlarında yolunuzu bulmanız için hayat size imkan sağlayacak. İçsel bir gelişme ve farkındalık döneminden geçiyorsunuz. Gelecek hayallerinizin ve değer yargılarınızın değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Yılın ikinci yarısında ise temmuz-ekim ayları arasını dinlenme dönemi gibi düşünebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırmak, hayatın tadını çıkarmak istediğiniz bir zaman dilimi olacak. Eylül ayında özellikle ev, yuva ve kariyer alanındaki kararlarınıza biraz daha gerçekçi yaklaşmanız gerekecek. Ekim ile birlikte tekrar hızlanıyorsunuz. Bolca çalışıp, işlerinizi yola sokacağınız bir zaman dilimi olacak.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Bu yıl kendinize bile söylemediğiniz bazı gerçeklerinizi fark ediyorsunuz. İlişkilerden ve partnerinizden beklentileriniz değişiyor. Aklınızdaki bazı kurallar farklılaşıyor ve bu vesileyle aslında kendinizin ve hayatınızın sorumluluğunu daha fazla alır hale geliyorsunuz.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

Yıl boyunca şans sizden yana! Tüm değişimlerin arasında hayatınızda ilerleme kaydettiğinizi göreceksiniz. Haziran ortasında hedeflerinizde bir revizyon yaparken, ağustos ayında bu değişimleri son bir kez daha değerlendirmek isteyeceksiniz. Ekim ayı viteslerin ileri alındığı, hızlandığınız bir dönem olacak. Aralık ayı ise ilişkilerinizi dengeye oturttuğunuz, kurduğunuz düzeni değerlendirdiğiniz bir zaman dilimi olacak.

Haberci rüya tarihleri

1 Ağustos, 18-19, 27-28 Ağustos / 14-15, 23-24-25 Eylül / 11-12-13, 20-21-22 Ekim / 8-9, 17-18 Kasım / 5-6, 14-15-16 Aralık

Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, bu sene hayatı beraber paylaşmak, ortak kararlar almak her zamankinden önemli. Geçtiğimiz yılların zorlu enerjisi azalırken sanki depremin kendisi geçmiş de artçıları devam edermiş gibi mücadele haliniz devam etmekte. Bazılarınız için finansal kaynaklar, beraber alınan kararlar ile ilgili, bazılarınız için ise sağlıkla ilgili sıkışıklıklar var. Yılın ikinci yarısında sorumluluklarınız devam ederken temelleri sağlam bir gelecek inşa etmek için sıkıntıları yönettiğinizi unutmayın.

Değişim nereden geliyor?

Bu yıl en çok akışta kalmayı deneyimleyecek ve hayatın planına uymanın size rahatlık ve huzur getirdiğini göreceksiniz. İş ortamınızda ve sağlık alanında bazı değişimler meydana gelecek. Kimileriniz iş değişikliğine giderken, kimilerinizin ortamında değişimler oluşacak. Her durumda sağlık ve spora, beslenmeye dair rutinlerinizde yeni bir düzenleme yaparak, size iyi gelmeyen alışkanlıkları geride bırakacaksınız. Temmuz-ekim arasında biraz daha yavaşlayıp, koşturmak yerine hayatın tadını çıkarmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle eylül ayı hayal kurma zamanı olacak sizin için. Ekim ile birlikte hızlanmaya başlayacak ve kasım ayında hobileriniz, yetenekleriniz, aşk ve flörtlere odaklanacaksınız.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca geleceğe yönelik hedeflerinizin adım adım değiştiğini fark edeceksiniz. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, içine girdiğiniz gruplar değişiyor. Yeni kişiler size yeni bakış açıları kazandıracak. Önem verdiğiniz başlıklar değişecek gibi duruyor.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

10 Temmuz’da burcunuzdaki yeni ay ile keyifli bir dönem, yeni başlangıçlar sizi mutlu etti, hızlandırdı. Eylül ayı ise hem çalışkan hem de bol hayallerle dolu bir zaman dilimi olacak. Yakınlarınızla beraber hareket etmek size iyi gelecek. Ekimde vitesi ileri alıyorsunuz. Kariyerinizde köklü değişimler yapmak isteyebilirsiniz. 19 Kasım’da Boğa burcundaki tutulma ile sosyal çevreniz ve gelecek hedeflerinizde hızlı ve olumlu değişimler sizi rahatlatacak.

Haberci rüya tarihleri

2-3-4, 20-21, 29-30-31 Ağustos / 16-17-18, 26-27 Eylül / 13-14-15, 23-24-25 Ekim / 10-11, 19-20-21 Kasım / 7-8, 16-17-18 Aralık

2021 yılı boyunca bir yandan şans sizinle, bir yandan da hayatın baskısını yoğun şekilde hissediyorsunuz. İlişkileriniz, kariyerden beklentileriniz değişimden geçerken, tüm süreci kontrol edememenin verdiği bir sıkıntınız olabilir. Yılın ikinci yarısında Jüpiter karşıt burcunuz Kova’da hareketine devam ederken girişimlerinizde cesur davranın. Bir yandan ev-kariyer dengesini doğru yönetmek, ailelerle ilişkileri sağlıklı tutmak önemli olacak.

Değişim nereden geliyor?

2021’in kalanında Satürn karşıt burcunuz olan Kova’da hareket etmeye devam ettiği için ilişkilerinizde önemli bir yapılanma sürecinden geçeceksiniz. Kimileriniz var olan ilişkisini bir adım öteye taşımak isteyecek, kimileriniz ise evliliğin, partnerinizin hayatındaki engeller ile daha çok mücadele etmek zorunda kalacak. Eğer bekar bir Aslan burcuysanız hayatınıza sizden yaşça büyük ya da ruhen olgun biri girebilir. Ancak her durumda ilişkiler hattı düz yoldan akmayacak, biraz daha fazla mücadele gerektirecek gibi duruyor. Ağustos ve kasım aylarında beklenmedik gelişmeler, ilişkilere bakış açınızı da değiştirecek gibi duruyor.

Yıl boyunca tutulmalar yeni gelecek hedefleri belirlemenizi sağlayacak. Sosyal çevreniz gelişecek, değişecek. Tanıştığınız kişiler, bilgi ve deneyiminizi çok daha kolay ulaşılabilir şekilde yaymanızı sağlayacak. Aralık ayında bazı elemeler yapacaksınız. 19 Kasım tutulması ile birlikte, kariyerinizde sizi yükseltecek ama alışkanlıklarınızı da değiştirecek yeni bir sayfa açılmaya başlıyor.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca toplumdaki yerinizi düşünüp, sorgulayacaksınız. Kariyeriniz, evliliğiniz ve itibarınızı sorgulayacak, nasıl bir hayat istediğinizi, sizi mutlu eden şeyleri tekrar gözden geçireceksiniz.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

28 Temmuz’dan yılın sonuna kadar Jüpiter karşıt burcunuzda olacağı için şans bir şekilde hep sizinle olacak. Ekim ortasındaki Koç yeni ayı girişimlerinizi desteklerken, 4 Aralık’taki Yay tutulması da size ilişkiler ve çocuklara dair fırsatlar taşıyor.

Haberci rüya tarihleri

4-5-6, 22-23 Ağustos / 1-2, 18-19-20, 28-29-30 Eylül / 16-17, 25-26-27 Ekim / 12-13, 22-23 Kasım / 9-10-11, 19-20-21 Aralık

Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, iş ortamında yoğun tempoyla devam ettiğiniz 2021 yılında, yılın ikinci yarısında da kariyer ve ev arasındaki dengeyi kurmak önemli. Mesleki anlamda hayalkırıklıklarınızı yönetip yeni bir başlangıç yapma şansınız olacak. Ev içindeki ilişkilerinizde değişken koşulları esnekçe idare etmek size iyi gelecek.

Değişim nereden geliyor?

2021 yılını kadersel bir dönüm noktası ve ara değerlendirme dönemi gibi düşünebilirsiniz. 2024’ün ikinci yarısı ile birlikte burcunuzda tutulmalar meydana gelecek. Yani büyük değişimlerin ara adımlarını bu sene yaşıyorsunuz. İlişkileriniz, ev ve yuvaya dair gelişmelerin olduğu bir yıl olacak. Birçoğunuz kariyer açısından oldukça şanslı ve verimli bir zaman diliminde olacak. Yılın ilk beş ayı boyunca neyin nasıl olacağını öngöremeseniz de haziran tutulmaları ile artık yeni bir sayfa açtığınızın farkındasınız. 2023 bahar aylarına kadar Satürn Kova’da hareket edeceği için iş ortamınızda çeşitli yoğunluklar, sorumluluk artışları devam edecek gibi duruyor. Çalışma ortamında kemerleri sıkma politikası olacaktır. Ağustos ve kasım aylarında yöneticiler, organizasyon yapısı, sizin iş tanımınıza dair köklü değişimler oluşabilir.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca gelecek hayallerinizi tekrar gözden geçirecek ve sizi mutlu edecek yeni bir hayatın planlarını kuracaksınız. Bu değişimler günlük alışkanlıklarınızı dahi farklılaştıracak gibi duruyor. Düşünce sisteminiz, seçtiğiniz kelimeler ve hayat felsefenizde değişim yaratacak farkındalıklarınız oluşacak ancak bunlar rahatlıkla ve keyifle akacak.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

Temmuz sonundan 16 Ağustos’a kadar Venüs burcunuzda hareket ederken, hayatınıza rahatlık ve neşe gelecek. 23 Ağustos’tan eylül sonlarına kadar doğum günü sezonunuzda hayatınıza dair önemli kararlar alabilirsiniz. 30 Ekim-13 Aralık arasında ise yakın dönem planlar, bolca konuşma ve anlaşma sizi bekliyor. Özellikle 19 Kasım tutulması ile gelecek planlarınız gündeme geliyor.

Haberci rüya tarihleri

7-8, 24-25-26 Ağustos / 3-4-5, 21-22 Eylül / 1-2, 18-19, 28-29 Ekim / 14-15-16, 24-25-26 Kasım / 11-12-13, 21-22-23 Aralık

Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler, 2020’nin zorlu enerjilerinden sonra kendinizi bulmaya başladığınız 2021 tüm zorluklarına rağmen size iyi geldi. Yeni eğitimler, ticari kararlar, girişimler, hukuki konular, basın yayın medya gibi alanlarda hayalleriniz büyük. Haziran ayındaki tutulmalarla beraber yenilenme isteğiniz var. Bununla birlikte doğru zamanda, doğru adımı planlamak çok kolay olmayabilir. Yılın ikinci yarısında yaratıcılık, ilham, yeteneklerinizi ortaya koyma konusunda şanslı olacaksınız. Bazılarınız için yeni flörtler gündeme gelebilir.

Değişim nereden geliyor?

Yılın ikinci yarısında hem Satürn, Jüpiter ikilisi hem de tutulmalar sizi destekleyecek. 2023 yılına kadar kendinizi geliştirmeye, planlar yapmaya devam edin. 2023 yılı hayatınızda dönüm noktası olacak. Mayıs-haziran aylarında meydana gelen tutulmalar ile iş ortamında size iyi gelecek yeni imkanlar oluşurken; ticari fırsatlar, yurt dışı bağlantılı konular, eğitimler, basın yayın ve politika alanında her türlü girişiminiz desteklenmiş olmalı. Ancak tutulmalar dönemi iki seçenek arasında kalmayı, belirsizlikler yaşamayı da gösteriyordu. Bakış açınızı, düşünme yapınızı değiştirecek ve daha büyük riskler almanızı sağlayacak durumlar oluşacak. Tabii ki, aşk ilişkilerinde hayatı biraz daha ciddiye almanız gerekecek. Ağustos ayında finansal kaynaklarla ilgili sizi şaşırtan durumların karşınıza çıkması olası. Bu dönemdeki kararlarınızı iyi gözlemleyin; zira 19 Kasım’da Boğa burcundaki tutulma ile bu konuları tekrar ele alacak ve ciddi adımlar atmak isteyeceksiniz.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca Uranüs’ün Boğa burcunda devam eden hareketi ile güvende hissetmek için takındığınız tavır ve tutumlarla yüzleşeceksiniz. Bazılarınız finansal anlamda hızlı bir sirkülasyon yaşayabilir. Bazılarınız ise aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili konularla ilgilenecek. Ağustos ve kasım ayları daha hızlı gelişmelere gebe. Tüm bu gelişmeler bir kriz ve belki de bir kayıp vasıtasıyla sıkı sıkıya tutunduklarınızdan vazgeçmenizi sağlayacak gibi duruyor.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

Yılın geneli sizin için verimli ve destekleyici olacak. Son iki yılın geçişlerine baktığımızda buna gerçekten ihtiyacınız vardı! Ağustos ile ekim ayları daha güzel geçecek. Ekim ayında hayat vites değiştiriyor, bu nedenle beklenmedik durumlar ve kontrolsüz olaylara gebe. Aralık ayında ise kalbinize umut dolacak.

Haberci rüya tarihleri

9-10-11, 27-28 Ağustos / 5-6-7, 23-24-25 Eylül / 3-4, 20-21-22, 30-31 Ekim / 1 Kasım / 17-18, 27-28 Kasım / 14-15-16, 24-25 Aralık

2021 sizin için köklü ve beklenmedik değişimler getiriyor. Kimileriniz ilişkisini, kimileriniz ise ev ve kariyere dair düzenini değiştirmek istiyor. Kimileriniz ise değişim değil huzur istese de iniş çıkışlı koşulları yönetmek zorunda kalıyor. Kasım ayı ile birlikte hayatınızın dönüm noktası yıllarından birine geçiş yapacağınız için öncesinde gözlemci kalarak takip etmek, fevri kararlar yerine stratejik davranmak size iyi gelecek.

Değişim nereden geliyor?

Sevgili Akrep burçları; dönüşmeyi, değişmeyi, küllerinden yeniden doğmayı sizden iyi bilen yok! 2021 yılı size ortaklaşa hareket etmeyi ve bu vesile ile değişmeyi öğretecek. Partneriniz veya aileniz ile ortak değer yargılarınız, yapmak istedikleriniz, parasal konuşmalar ve beraberce atılacak gelecek adımları sizi büyütecek. İlişkilerdeki paylaşımlarınız derinleşecek, cinselliğe bakış açınız yenilenecek. Önemli olan ortak kararlar alabilmek, beraber bir dil yakalayabilmek olacak. Deprem etkisi tadında, eskiyi geride bırakıp yeniye el atmanızı sağlayacak nitelikte değişimler olacak. Zira 2021 ve 2022, sizin için hayatınızda dönüm noktası şeklinde çalışacak iki yıl. 2022 biraz daha sert geçebilir, bu nedenle 2021’deki ani değişimleri kırılıp eğilip bükülmeden, esneyerek geçebilenler avantajlı olacak. Bu süreçte kimileriniz işini ve hatta kariyer yolunu dahi değiştirmek isteyebilir. Özellikle ağustos ayının ilk 15 günü biraz hızlı ve şaşırtıcı gelişmelere gebe olacak. Eylül ayında hayaller kurarken, ekim ayında vites değiştiren hayat ile bazı gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalacaksınız. 19 Kasım ile birlikte 7. evinizde meydana gelen tutulma 2023 ortalarına kadar etkili yeni bir dönemi açacak. İlişkilerde büyük değişimler karşınıza çıkacak. Partnerinizin yolu açmasına, önderlik etmesine izin vermeniz gerekecek. Hayat sizin kontrolünüz dışında gelişecektir, akışta kalanlar avantajlı olacak.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca Uranüs’ün Boğa burcunda devam eden hareketi ile ilişkilerdeki güven tanımınız değişiyor. Güçlü olmayı ve kontrol etmeyi seven yanınızı bir kenara bırakıp karşınızdaki kişiye sonsuz güven duymayı, karşı tarafı serbest bırakmayı ve size olan sevgisine güvenmeyi öğrenmeniz gerekecek.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

10 Eylül’de Venüs’ün burcunuza geçmesiyle çekim gücünüz artıyor. 30 Ekim-13 Aralık arasında gözü pek tavırlarınız ve cesaretiniz ile hayranlarınızı büyülemek elinizde olacak. 5 Kasım tarihinde burcunuzdaki Uranüsyen yeni ay ile kendiniz dahi birçok kişiyi şaşırtacak kararlar alacak, 19 Kasım’da ilişkilerinizi güzelleştireceksiniz.

Haberci rüya tarihleri

2-3-4, 11-12-13, 29-30-31 Ağustos / 8-9, 26-27 Eylül / 5-6, 23-24-25 Ekim / 1-2-3, 19-20-21, 29-30 Kasım / 16-17-18, 26-27-28 Aralık

Sevgili Yay ve yükselen Yaylar, bu yılın yıldızlarından biri de sizsiniz! Burcunuzda meydana gelen tutulma serileri ile hayat bildiğiniz yoldan değil, yenilenerek akıyor. Esnek ve değişken bir burçta olduğunuz için hayat sizi şaşırtsa da yolunuzu buluyorsunuz. 2021’in ikinci yılında da ilişkiler, ortaklıklar, beraber hareket etme önemli olacak.

Değişim nereden geliyor?

Sevgili Yay burçları, 18 yılda bir olan bir döngünün son demlerindeyiz. 2021’in ikinci yarısında halen yeniliğe adım atma şansı yakalıyorsunuz. Kendinize, hayata, ilişkilere dair bildiğiniz ama artık size ve gelecek döngünüze hizmet etmeyen ne varsa geride bırakacak, yeni bir döngüye adım atmaya başlayacaksınız. 26 Mayıs ve 10 Haziran’daki tutulmalar ile kış boyunca mücadele ettiğiniz temaları tekrar ele alma imkanınız oldu. Biraz akıl karışıklıkları, biraz duygu yoğunlukları yaşadınız. Temmuz ayında içinize dönüp cevaplar aradınız belki de. Ağustos ve eylül aylarında enerjiniz, neşeniz yükselirken halen arka planda halledilecek işleri tamamlamanız gerekecek. Ekim ortaları ile beraber tekrar hızlanmaya başlıyorsunuz. 4 Aralık’ta burcunuzda meydana gelecek serinin son tutulması ile değişim sürecinizi yavaştan tamamlıyorsunuz. Bu bir yıl içinde ilişkiler, destek, beraber hareket etme teması en önemli kaynaklar. Kiminize ilişki, kiminize evlilik geliyor.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca Uranüs’ün Boğa burcunda devam eden hareketi ile iş ortamınız hareketli olacak. Kimilerinizde organizasyon yapısı, çalışılan yer, iş tanımında büyük değişimler olabilir. Günlük rutinleriniz, düzeniniz, yaptığınız işleri ara ara tekrar düzenlemek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dair alışkanlıklarınızı ele alacak, spor ve beslenmede değişimler yapacaksınız. Bütün bunlar günlük hayatınızı nasıl yönetmek istediğinize dair farkındalıklar yaratacak gibi duruyor.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

Sizin için en verimli zamanlar yılın tümü! Hem tutulmalar size şans getiriyor hem de Satürn ve Jüpiter geçişleri... Haziran ayındaki büyük dalgalardan sonra eylül ayı sakince değerlendirme zamanı olacak. Yine değişimlerin olduğu zamanlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bazı alışkanlıkları, tutumları ve düşünce biçimlerini geride bırakmak durumunda olduğunuz. Esnek olabilir, diğer kişilerin size yol açmasına izin verebilirseniz büyük kazanım elde edersiniz. Ekim ayında Terazi-Koç aksı ilişkilerinize çeki düzen verme imkanı tanıyacak. 4 Aralık’ta burcunuzdaki tutulma size yeni bir sayfa açma imkanı tanırken, 13 Aralık sonrasında Mars’ın da burcunuzda olması hayallerinizi gerçekleştirmek için motivasyon tanıyacak.

Haberci rüya tarihleri

4-5-6, 14-15 Ağustos / 1-2, 10-11, 28-29-30 Eylül / 7-8, 25-26-27 Ekim / 4-5, 22-23 Kasım / 1-2, 19-20-21, 28-29-30 Aralık

Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, geçtiğimiz iki yılın zorlu enerjisinden sonra biraz daha rahatlayarak başladığınız 2021 yılı, devamında da güzellikler getirsin. Bu yıl odağınız çalışma ortamı, temposu ve finansal koşullarınızla ilgili. Çalışıp, emek vermeyi iyi bilen sizler bu sene bütçenizi kontrol altında tutmak için sorumluluk alıyorsunuz.

Değişim nereden geliyor?

Yılın sonuna kadar günlük hayatınızdaki irili ufaklı işleri, çalışma düzenini ele alıyorsunuz. Bedensel sağlığınıza her zamankinden daha çok özen göstereceksiniz. 2023 nisan aylarına kadar ise finansal kaynaklarınızı büyütme, sağlamlaştırma için adımlar atmaya başlayacaksınız. Bazılarınız kendi işini kurabilir, var olan kaynaklarını büyütmek için yatırımlar yapabilir. Kimileriniz ilişkiler ve flörtler vasıtası ile özdeğer duygusunu baştan keşfedecek. Bazılarınız ise çocuklar teması ve haliyle finansal ihtiyaçlarına odaklanacak.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca Uranüs’ün Boğa burcunda devam eden hareketi ile kendi iç çocuğunuzun sesini dinlemeyi öğrenmek önemli olacak. Sizi neşelendiren, mutlu kılan, hayatla ve kendi öz enerjinizle bağlantıda tutan her şey ve herkes sizi canlandıracak. Kimileriniz flörtler vasıtası ile farkındalıklar kazanacak. Bazılarınıza sürpriz çocuk haberleri gelebilir veya çocuklarının geçtiği değişim dönemleri ile kendilerini tanıyabilir.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

Yıl boyunca Jüpiter para evinizden geçeceği için finansal anlamda genel olarak şanslı olduğunuzu söyleyebilir. Ancak bu sene para kazanmanın ve harcamanın kuralları baştan yazılacak. Yaz aylarında yavaşlayan kazanç kapınız, 18 Ekim sonrasında hareketlenmeye başlayacak. 19 Kasım’da Boğa burcundaki tutulma yeni bir aşk, kalıcı duygular vaat ederken, bazı Oğlaklar yeteneklerini mesleğe dönüştürecek. Çocuk isteyenler için de sürpriz gelişmelere açık bir dönem olacak.

Haberci rüya tarihleri

7-8, 16-17 Ağustos / 3-4-5, 12-13 Eylül / 1-2, 9-10, 28-29 Ekim / 6-7, 24-25-26 Kasım / 3-4, 21-22-23 / 30-31 Aralık / 1 Ocak 2022

Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, bu yılın hem en şanslı hem de en yoğun ve bazen de zorlu değişimlerinden geçen burcu olarak, siz de şaşkın olmalısınız! Özellikle de burcun ilk 13-14 gününde doğanlar için oldukça farklı zamanlardan geçiyoruz. Yılın ikinci yarısında Satürn halen daha burcunuzda, hayat, kendinizde dair isteklerinizi çok daha ciddi bir şekilde ele almanızı istiyor. Satürn’ün bir yanı Uranüs ile inatlaşmaya devam ettiği için ise işler bildiğiniz yoldan değil de aniden karşınıza çıkan yol sapakları ve alınması gereken kararlar ile ilerliyor.

Değişim nereden geliyor?

Her yerden! 2023 Nisan ayına kadar devam eden dönemde kariyeriniz ve hayatınızın gidişatı hakkında büyük kararlar alacak, her zamankinden çok daha fazla sorumluluk bilinci ile hareket edeceksiniz. Aynı zamanda ilişkileriniz için de bir yenilenme zamanı. Satürn geçişi Uranüs karesi ile olacağı için yılın içinde dönem dönem özgürlük çığlıkları atacak ve birçok konuda isyan edeceksiniz. İlişkiler de buna dahil. Bazılarınız ayrılmak isteyecek veya en azından ilişkide reform talebinde bulunacaksınız. Yuvanın içinde bir düzenin değişmesine ihtiyacınız var. Özellikle ağustos ve kasım ayları biraz daha sert olabilir.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Hayata bakış açınız yenileniyor, ilişkileriniz değişiyor ve bugüne kadar sosyal çevrenize uyum sağlamak için kendinizden ödün verdiğiniz her şeyden özgürleşip, yeni bir “ben” yaratıyorsunuz. Bu süreçte köklerinize dönüp, kendi ve aile geçmişinizle yüzleşip, neyi neden seçtiğinizi daha net görür hale geleceksiniz.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

Yılın ikinci yarısında da Jüpiter burcunuzda hareket ettiği için elinizi attığınız her türlü işi gerçekleştirme şansı verecek. Bereketiniz yerinde. Bu geçiş finansal anlamda kaynaklarınızı arttıracak. İsminizi duyurup, itibarınızı yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda aşktan yana da yüzünüz gülecek. Bu yıl sizin yılınız! 11 Ekim’de Satürn’ün ardından 18 Ekim’de Jüpiter düz seyrine dönünce bir rahat nefes almaya başlıyorsunuz. 4 Aralık Yay burcu tutulması da size iyi gelecek.

Haberci rüya tarihleri

9-10-11, 18-19 Ağustos / 5-6-7, 14-15 Eylül / 3-4, 11-12-13 Ekim, 30-31 Ekim / 1, 8-9, 27-28 Kasım / 5-6, 24-25 Aralık / 1 Ocak 2022

Sevgili Balık ve yükselen Balıklar, bir yanda 12 evinizde hareket eden Satürn ile hayat sizi sıkıştırırken, bir yanda kariyer ve yuva hattınızdaki tutulmalar ile hayatınızdaki temel taşların değiştiğini görmek sizi şaşırtıyor. 2021 yılı mesleki açıdan sizi biraz zorladı. İşleri eski ve bildiğiniz yoldan yürütemeyeceğinizi, yeni seçimler yapmak gerektiğini görüyorsunuz. Öte yandan “yuvadaki huzur her şeyden daha önemli” diyen bir ruh halindesiniz. 2021’in ikinci yarısında akışta kalıp, hayata teslim olmak önemli olacak. 2022 çok farklı bir yıl, Jüpiter desteğini daha sağlam bir şekilde alacağınız bir yıl olacak. O yüzden, “ha gayret” diyeceğim sevgili Balıklar.

Değişim nereden geliyor?

2021’in ikinci yarısında da bir tarafta kariyer konusunda son 8-9 yıldır verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya çalışacaksınız. Bazı alanlarda istediğiniz sonuçları elde edemediğinizi hissedip, bir değişim veya yeni bir yol arayışı içinde olabilirsiniz. Yeni bir iş ve hatta yeni bir kariyer yolu arayışınız olacaktır. Öte yandan aile ve yuva içindeki ilişkiler konusunda şanslısınız. Baba eviniz, içine doğduğunuz evde bereket artıyor. Yaşadığınız yuvaya, yuvanıza huzur geliyor. Gayrimenkul yatırımı konusunda da destekleyici görünümler var. Öte yandan Satürn ve Jüpiter 12. evinizde hareket edeceği için kontrol dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Maalesef bazı kayıplara ve zorluklara işaret etmekte. Psikolojinizi sağlam tutmak önemli olacak. Aile içinde sağlıkla ilgili temalarda uğraşılarınız olabilir.

Yılın en büyük farkındalık alanı

Yıl boyunca Uranüs’ün Boğa burcunda devam eden hareketi ile yakınlarınızla olan ilişkilerinizde ani değişimler söz konusu. Kardeşleriniz veya yakın kuzenleriniz varsa onların hayatındaki iniş çıkışlara destek olmanız gerekebilir. Bu dönemde zihniniz her zamankinden güzel ve hızlı çalışacak. Anlık, sürpriz fikirler ile yenilik getirebileceksiniz. Bir anda oluşan projeler, kısa seyahatler sizi mutlu edecek. Hayata bakış açınızın, düşünme biçiminizin değiştiğini görecek, öncelik sıralamanızı yenileyeceksiniz.

Bu tarihlerde yıldızınız parlayacak

14 Mayıs-28 Temmuz arasında Jüpiter burcunuzda hareket ederken tüm karmaşaya rağmen yılın en şanslı dönemlerini yaşadınız. Şimdi artık yılın sonuna kadar biraz daha içe çekilme zamanı. Yine 20 Eylül’de burcunuzdaki dolunay ile beraber ilişkileriniz ve mesleğiniz konusunda değerlendirmeler yapıp, adımlar atma şansınız olacak. Terazi burcundaki Mars, ortaklaşa verilecek kararlara işaret etmekte. 19 Kasım’da Boğa burcundaki tutulma size iyi gelecek. Kendinizi ifade edebilmenin rahatlığını yaşayacaksınız.

Haberci rüya tarihleri

11-12-13, 20-21 Ağustos / 8-9, 16-17-18 Eylül / -6, 13-14-15 Ekim / 1-2-3, 10-11, 29-30 Kasım / 7-8, 26-27-28 Aralık

