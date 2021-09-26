Elif Bozkurter: Burçlar ve 2021 yılı ikinci yarısında gökyüzünün bize mesajı

Ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Hande Kazanova, Duygu Demir, Olgu Ilgın, Demet Hoşman, Filiz Özkol ve Elif Bozkurter 2021 yılının ikinci yarısını Ağustos ayında Elele için değerlendirdi. Sağlık, aşk, para, kişisel gelişim, eğitim, kazançlar ve ilişkiler alanlarını her biri ayrı ayrı yorumladı. Ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor?, Pandemi sonlandı mı?, Ekonomik kriz kapıda mı?... Sizin de kafanızda onlarca soru olduğuna eminiz. O zaman Elele arşivinden Elif Bozkurter'in yorumuyla devam edelim.

ELELE DERGİSİ / AĞUSTOS 2021



ELİF BOZKURTER

@elifliastroloji

2021’İN İKİNCİ YARISININ BURÇLARA OLAN ETKİLERİ

2021’in en şanslı burçlarından biri sizsiniz. Para ile ilgili atacağınız adımların sonucunu 2022 yılında almaya başlayacaksınız. Satürn ve Jüpiter sosyal çevrenizde olacağı için bir arkadaşınız ile ortak iş yapmanız mümkün. 11. ev geleceği simgeler. Bu nedenle bu dönem yapacağınız tüm işler geleceğe yatırım niteliğinde olacak ve kariyer anlamında fırsatlar sunacak.

Yaşamdan ne istiyorsanız ve hayalini kurduğunuz konu ne ise Jüpiter size destek vermek için yanınızda. Bazı arkadaşlıklar biterken, yenileri başlayacak.

2002 yılında Ay düğümleri sizin 3. ve 9. evinizde yer almıştı. 2021 yılında aynı döngü tekrar ediyor. Bu dönemlerde astroloji ile ilgilenebilir ya da hayatı anlamak için kendinizi tekrar keşfedebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler karşınıza çıkabilir. Yeni eğitim almaya başlayabilirsiniz. Satürn, düzen desteği vererek hedefinizi geliştirmede size yardım edecek, akıllı planlar yapma konusunda kariyer yolunuza ışık tutacak. Jüpiter hayatınızda şanslı güzel girişimler getirecek. Uranüs gezegeni para evinizde geziyor ve size sürpriz paralar kazandıracak. Para kazanmakla birlikte harcamalarınız da artacak. Girişimlerde ani heveslere kapılmak, düşünmeden planlarınızı değiştirip başka işlere atlamak size maddi kayıplar yaşatabilir. 2021 yılı parasal işlerinizi riske atma zamanı değil. Uzaktaki insanlardan, online işlerden kazanç sağlayabilirsiniz. İşe girmek isteyenler için ağustos, eylül ve aralık ayları değerlendirilebilir. Sabırsız olan Koçlar bu yıl içerisinde sabırlı olmayı ve akışta kalmayı öğrendiklerinde yaşamlarına güzellikler akmaya başlayacak.

Aşk ve evlilik ilişkilerinde yıl boyunca çok şanslı olacaksınız. Sağlık alanında da iyileşme zamanı. Fazla kilolarınızdan kurtulacak ve zararlı alışkanlıklarınızı bırakacaksınız. Eğitim ve akademik alanlar ile ilgili olarak gezegenler lehinize hareket ediyor. Retrolara gelince, 2021’de yönetici gezegeniniz Mars’ın retrosu olmayacak, rahatsınız.

Satürn Kova burcunda ve 10. Evinizde olacak. Kariyer ve toplumsal statünüz ile ilgili 20 yıllık döngünüz başladı. Kariyerinize odaklanacağınız ve sorumluluklar ile karşılaşacağınız bir yıl içinde olacaksınız. Satürn toplumsal statünüzde, belki evlilik ile ilgili kararlar almak için sizi sınava tabi tutacak. Üstleriniz veya patronlarınız ile olan ilişkide zorlanmalar yaşayabilirsiniz.

Üzülmeyin Jüpiter de orada olacağı için sizi destekleyecek. Evlilik veya ailevi ilişkinizde sıkıntı ya da problem var ise Satürn sizi yapılandırmak için yanınızda olacak. Güç, dayanıklılık ve sabır konusunda iyileşme ve düzelmeler var. Uranüs ve Satürn kare açılarını yaşayacağınız bir dönemde zorlanacak olsanız dahi lütfen üzerine gidin. Kazanan siz olacaksınız. 2021 yılı size büyük başarı vaat ederken sizi hem riskli hem de zorlu sınavlara çekecek. Yıl boyunca beklemediğiniz kadar büyük başarılar sizi bekliyor. Ağustos ortası ve eylül ayı alım satım bakımından güzel zamanlar. Kasım ayı ise riskli zamanlar, dikkatli olun. Uranüs sizi mevcut yaşantı tarzı ve kişilik bakımından değişime zorlayacak. Büyümek istiyorsanız kabuğunuzu kırmanız, değişen yenilenen şartlara göre kendinizi yenilemeniz gerekli. 2021 yılında sağlığınız diğer zamanlara göre daha hassas olacak. Mevsim değişikliğine bağlı gribal enfeksiyonlar yaşanacağı gibi, kemik ve diş problemleriniz de olabilir. Ay düğümleri ise İkizler-Yay aksında gerçekleşecek ve siz Boğa burçlarının 2 ve 8. ev konuları gündeminizi meşgul edecek.

Güneş tutulmaları da bu evlerde yaşanacağı için maddi konular ve ortaklı işler gündeminiz olabilir. Ailevi maddi konular, ortaklı işlerde bazı gündemler söz konusu olabilir. Sağlık hakkında dikkat etmelisiniz. Ertelediğiniz bir ameliyatınız var ise lütfen ihmal etmeyin.

Boğalar değişimi sevmez. Burcunuzda yer alan Uranüs sizi değişime zorlayacak ve sizin için güzel gelişmeler yaşanacak. Değişimi sevin.

2021 yılında Satürn Kova’da, Jüpiter Kova ve Balık’ta. Ay düğümleri İkizler-Yay aksında, yönetici gezegeniniz Merkür yine 3 kez retro durumunda olacak. Satürn-Jüpiter kavuşumu 9. evinizde olacak. Gelecek ile bağlantılı konular, 2021 yılından 2023 yılına kadar hazırlık döngüsünde. Kariyer ya da farklı iş girişimleri olacak. Ocak 2009-Ocak 2010 arasında neler yaşadınız bir düşünün. Aynı döngüleri yaşayabilirsiniz. Eğitim konuları gündemde olacak ve Satürn sizi eğitim konularında zorlayacak. Yurt dışı bağlantılı işler olabilir ancak bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Mahkeme ve davalardan uzak durmaya çalışın. Ağustos 2021’e kadar 12. evinizde ilerleyen Uranüs, 9. evinizde yer alan Satürn’e kare açı yapacak. Satürn bazı düzenleri yıkmaya geliyor. Uzaklarda yaşayan akrabalarla ilişkileriniz, eğitim hayatınız ile ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Dünya görüşünüz, inançlarınız beklenmedik farkındalık ile değişime uğrayabilir. 24 Aralık tarihinde iş ve kariyer ile ilgili beklenmedik olaylara açık olmalısınız. Yılın ikinci yarısı boyunca önemli kişiler tarafından destekleneceksiniz. Önemli iş teklifleri gelebilir.

Yükselmek, terfi almak yeni işlere başlamak için güzel zamanlar. Yılın ikinci yarısı boyunca başarılı ve şanslı girişimler yapabilirsiniz. Aşk konusunda tutkularınız bu yıl fazlası ile ortaya çıkacak. Sevgi ve şehveti bir arada yaşayacaksınız. Sağlık olarak şifa bulacağınız bir yıl sizi bekliyor. Hasta olmak ve doktora gitmekten hoşlanmazsınız. Bu nedenle spora doğru beslenmeye önem vererek zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulmaya bakın. Bu sayede güçlü bir bedene sahip olduğunuzu görecek ve güçleneceksiniz.

Ay düğümleri 2021 yılında İkizler-Yay aksında devam ediyor. Bu durum sizin 1. ve 7. evinizde olacak. Bu da demek ki tutulmalar da bu evler üzerinde yaşanacak. Hayatınızda önemli dönüşümler olacak. 2002 yılına bir dönün bakalım. Neler oldu? Neler yaşandı? Bu dönemde kimilerinize yeni bir ilişki, evlilik gelirken kiminize ise iş hayatında köklü değişimler geliyor. Kötü giden ilişkileriniz var ise sonlanma yaşayabilirsiniz. Kendiniz ile ilgili değişimler yapabilirsiniz. Estetik konuları gündeminizde olabilir. Kilo verebilirsiniz. Bu yıl sizin yılınız olacak sevgili İkizler. Kuzey Ay düğümü sizi destekleyecek ve hayatınıza yeni bir yön çiziyor olacaksınız. 18 yıllık bir hayat döngüsünü inşa ediyorsunuz unutmayın.

2021 yılında Satürn Kova burcuna sizin 8. evinize giriş yapacak. Hayatınızda köklü değişimler tetiklenecek. Satürn sınav gezegenidir. 8. evde bilinçaltı, korkularımız, travmalarımız, sağlığımız ölüm ve benzeri konular yer alır. Öncelikle içsel dönüşümün yaşanacağı bir yıl sizi bekliyor. Yüzleşemediğiniz ne var ise yüzleşmelisiniz. Eksik yönlerinizi tamamlamalısınız. Cesaret edilmeyen, üzerine gidilmeyen konular gündeminiz olmaya başlayacak. Satürn burada kriz yaratmak için değil, güçlenmeniz için sizi zorlayacak. ‘Harekete geç, değişdönüş’ diyecek ve krizler ile nasıl baş etmeniz gerektiğini anlatacak size.

Naifliğinizi ve duygusallığınızı bir kenara bırakıp değişip, korkularınız ile yüzleşin diyecek. 2021 yılı maddi konuları tekrardan yapılandırma yılı olacak. Borç, kredi veya vergi ile uğraşabilirsiniz. Ödeyemeyeceğiniz borçların altına girmeyin. Dikkatli adımlar attığınız takdirde bu konuda güzel şanslar elde edecek ve önünüzü net bir şekilde görebileceksiniz.

Uranüs Boğa burcunda ilerliyor olacak. Satürn düzen demek ise Uranüs anilik anlamındadır. Ani olaylarla düzeni yıkma durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada destek size Jüpiter’den gelecek. Satürn maddi konularda sizi zorlarken Jüpiter yanınızda olacak ve finansal kaynak anlamında sizi destekleyecek. Sürpriz finansal kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ortaklı işler ticaret için güzel bir yıl ve değerlendirmelisiniz. Astrolojiye ilgi duyabilirsiniz, gizli ilimler, manevi konular gündeminiz olabilir. İçsel dönüşüm yılı olacak ve dönüştükçe mutlu olduğunuzu göreceksiniz.

Kasım ve Aralık aylarında iş alanlarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. 2021 yılı birçok Yengeç burcuna ev sahibi olma imkanı sunacak.

Ay düğümlerine bakacak olursak; İkizler-Yay aksında Yengeçlerin 6 ve 12. evlerinde meydana gelecek. Ay ve Güneş tutulmaları da bu evlerde yaşanacak. Yeni işler yeni fırsatlar var. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi. Kötü alışkanlıklardan kurtulma zamanı. Bilinçaltınız ile yüzleşme , korkularınız ile yüzleşme zamanı. 2002 yılına bir dönün bakalım. Aynı döngüleri o vakitte yaşamıştınız.

Satürn Jüpiter Kova burcunda sizin 7. evinizde olacak. İlişkilerdeki sorumluluklarınızı yerine getirmek konusunda Satürn’ün sınavlarına hazırlıklı olun. Sıkıntılı ilişkiler varsa bunları da sizin önünüze serecek. Satürn Uranüs karesi ağustos ayına kadar devam edecek. Satürn düzen, Uranüs ise sürprizler demektir. Beklenmedik krizler ile düzenleri yıkar. İkili ilişkilerde beklenmedik durumlara , ortaklı işlerde bazı durumlara hazırlıklı olun. Sağlığınıza dikkat edin. 2009 yılına tekrar bakın neler oldu. Yeni aşk, yeni iş neler yaşandı… Aynı döngülerin tekrarı niteliğinde. 2021 yılı Aslanların özel hayatlarından ziyade kendi çevrelerini oluşturacakları ve güzel yardımlar alacakları da bir yıl olacak. Bu yıl Merkür retro sizler için önem arz edecek çünkü para evinizin yöneticisi.

Zıt burcunuzda Kova transit geçiş yapan Satürn Jüpiter bazı konularda önlem almazsanız yılın zor geçmesine neden olabilir. İş ve para konularında düşünmediğiniz fırsatların önünüze çıkması sayesinde çok fazla uğraş vermeden büyük başarılara imza atabilirsiniz.

Aşk ilişkilerinde bencil davranışlarınızı bastırmaz ve partnerinizin görüşlerine önem vermezseniz sıkıntılar yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Sizi bu konuda özellikle uyarmakta fayda var. Bu yıl Jüpiter bekar Aslanlara evlilik şansı verebilir. Aniden aşık olabilir, çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Tabii ki öncelikle kendinizle yüzleşmelisiniz. Geleceğe dair sözler vermek yerine akışta kalmayı öğrenmelisiniz. 2021 yılı kararlarınıza olan inancınızın da çok güçlü olacağı bir yıl. Bu yıl hayatınıza lüks ve rahatlık katmak için maddi konulara daha fazla eğileceğinizi gösteriyor.

Ay düğümlerine bakacak olursak; İkizler-Yay aksında siz Aslanların 5 ve 11. evlerinde meydana gelecek. Ay ve Güneş tutulmaları da bu evlerde yaşanacak. 2002 yılına gidin bakalım, ne oldu o zamanlarda.

Satürn Jüpiter Kova burcunda sizin 6. evinizde olacak. İş hayatınız ile ilgili verimsizlik ve yetersizlikle birlikte değişim isteği bu yılki sınavınız olacak. İş değiştirmek veya geliştirmek ve cesur olmak konusunda Satürn sizi sınavlara tabi tutacak. Enerjiniz düşebilir. Spor yapmalı, uyku düzenine uymalı, sağlıklı beslenmelisiniz. Bu dönem bir hayvan sahiplenebilirsiniz. Satürn Uranüs kareleri 6. Ev konularında sizi zorlayacak. İş ve sağlık konularında dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Ocak 2009 ve Ocak 2010 yılları arasında hayatınızda neler oldu, neler yaşandı düşünün bakalım. Jüpiter de Kova’da ve 6. evinizde olacağı için işiniz hakkında güzel değişim ve gelişmeler olacak.

Bu dönem bazı evli Başak burçlarının ilişkilerinde iniş çıkışlar yaşanabilir. Üzülmeyin, eşiniz ile birlikte birbirinizi anlamaya fırsat yarattığınızda sorunların kendiliğinden çözüme kavuştuğunu göreceksiniz. Maddi sorunlarınızı da halletmiş olacak ve daha rahat bir nefes alacaksınız.

Sevgili Başak burçları, 2021 sizin için umut ve hayallerinize el uzatma yılı olacak. Uzun yıllar tayin bekleyen veya işsiz olan Başaklar umutsuzluklarını geride bırakarak yeni iş imkanları bulabilecekler. Bu yıl kimseye borç para vermeyin, kefil olmayın.

Zaman zaman negatif enerjiye teslim olarak depresyona yatkınlık gösterebilirsiniz. Burada sizlere çözüm önerim; hobilerinize yönelin, spor yapın ve hayatın tadını çıkarmaya bakın.

Bu yıl size kariyerinizde ciddi sıçrama vaat ediyor. Fırsatlar önünüze bir bir gelmeye başlayacak. Sorumluluklarınızı alın ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye bakın. Bu yıl iç ç ve dış dünyanız gerçek anlamda yeniden düzenlenecek.

Ay düğümleri İkizler Yay aksında ve siz Başakların 4. ve 10. evinizde olacak. Burada 2002 yılını bir hatırlayın neler oldu? Tekrarı yaşanabilir. Ailevi ilişkiler, taşınma konuları, ebeveyn sağlığı gibi konular gündeme gelebilir. Kötü giden bir evlilik var ise sonlanabilir.

2021 yılında iyi etki alacak burçlardan biri de sizsiniz sevgili Teraziler. Zorlu geçen 2.5 yılın ardından biraz nefes alma zamanı. 2020 yılının son ayında gökyüzü olaylarına son hızla devam ediyor ve önemli bir kavuşum gerçekleşiyor. Jüpiter-Satürn kavuşumu. Bu da sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Yani bu evi kapsayan hobiler, aşk, eğlence, çocuklar, yaratıcılık, şans konuları aktive olacak. Yıl genelinde bu konulardan yana fırsatlar elde edebileceksiniz. Fakat şöyle de bir durum var. Satürn gezegeni bu konularda sorumluluklarınızı sorgulayacak.

Bir çok Terazi evlilik için adım atarken, ilişkisi olmayanlar kadersel eşlerini bulacaklar. Evli olan Teraziler ebeveyn olma konusunda kararlar alacak.

En çok desteklenen konularınızdan bir diğeri ise girişimcilik alanı. Satürn 5. evinizde Kova burcunda. Yaratıcı fikirleriniz o kadar fazla ki bu yüzden zihniniz sürekli hareketli olacak. Jüpiter’in destekleriyle beraber hobilerinizi mesleğe çevirip gelir getirecek işler ortaya koymanız olası. Sevdiğiniz işlerden gelir sağlamak size çok iyi gelecek. Sağlam gelirler elde ederken bunların sorumluluklarının da olduğunu unutmamalısınız. Evet Jüpiter sizi yıl boyu destekleyecek, lakin Uranüs ile yaptığı sert açı riskli gördüğünüz işlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor. Ayrıntıları görmeden, ani kararlar vermek sizin için sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ince eleyip sık dokuyun. Miraslar, beklenmedik ani gelen paralar ve şans oyunlarından yana yüzünüz gülebilir.

Ağustos-ekim ayları arasında hayata bakış açınız, statünüz, öğrenme ve öğretme yeteneğiniz de değişiyor. Olaylara farklı bakış açısı geliştirmek ile birlikte sosyal çevrede; neşeniz, enerjiniz ve yaşam dolu hallerinizle dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Bol bol sosyalleşecek ve yeni insanlar tanıma fırsatı yakalayacaksınız. Hayatınıza dahil ettiğiniz kişiler size fayda sağlayacak. Yaşam felsefeniz de değişimleri etrafınızdaki insanlarda fazlasıyla fark edecekler.

Yurt dışında yaşayan akrabalar ile ilgili herhangi bir gelişme meydana gelebilir, yabancı dil eğitimi almak istiyorsanız ya da yurt dışı ile ilgili girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak istiyorsanız da şans sizden yana olacak.

Kimi Teraziler iş için ani karar alarak taşınma ya da yer değişikliği yaşayabilirler. Bir mülk alıp satma ya da tadilat işeriyle uğraşabilirsiniz, belki de tek başınıza yeni bir eve çıkıp aileden ayrılmak isteyebilirsiniz. Düşünmeden hareket etmek değil bu yıl ki mottomuz.

19 Aralık 2021- 29 Ocak 2022 tarihlerinde yönetici gezegeniniz Venüs retro hareketinde olacak. Bu gerileme aile içinde biraz sürtüşmelere neden olabilir. Sevgiyle yaklaşmaya çalışırsanız her zaman için kazanan siz olursunuz.

Satürn’ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte aile ve ev hayatınızı ilgilendirecek olaylar gündeme gelecek. Fakat endişelenmenize gerek yok çünkü destekleyici bir etki de söz konusu olacak. Bu süreçte ebeveynlerin sağlık konuları, veya evliyseniz eşiniz ile aranızdaki diyaloglara dikkat etmelisiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İnişli çıkışlı bir dönemden geçeceğiniz aşikar. Fakat Jüpiter’den destek alacaksınız. Jüpiter Kova burcuna geldiğinde Satürn’den gelen sınavlarınızı hafifletecek.

Bir beyin fırtınası yapalım; 2009-2010 yıllarında yaşadığınız döngünün bir benzeri bu sene önünüze gelebilir. O senelerde yaşadığınız konular tezahür edebilir. O dönemi ve yaşadıklarınızı hatırlamak ilerleyeceğiniz yolda size katkı sağlar. Bekar bir Akrep burcu iseniz bu dönem aşk hayatınız kıpırdanmaya başlayacak. Özelikle bu aralar katıldığınız davetler ve eğlenceli arkadaş ortamlarında yeni kişilerle tanışıp bir ilişki başlatabilirsiniz. Bu ilişki size her yönden uğurlu gelebilir.

Bu dönemde ortak kazançlardan elde ettiğiniz gelirler değil, kendi gelirlerinizle ilgilenmeniz gerekecek. Büyük borçların altına girmemeye özen gösterin. Parayla ilgili riskli konulardan uzak durmanız gereken ve ortak bir iş girişimi yapmaktansa kendi başınıza girişim gerçekleştirmenizin fayda sağlayacağı bir dönem.

Zihin karışıklığınızın azaldığı ve daha etkin fikirler üretip kararlar alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu dolunayda neyi başlattıysanız, ki bunların aile, ev ve yuva konularının olması çok kuvvetli, 22 Ağustos’ta oluşacak dolunayla beraber artık verdiğiniz kararlar, başlattığınız işler için eyleme geçip kesinlik kazandıracaksınız.

2021 yılı biterken değişimi ve değiştiğinizi iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Dış görünüşten, düşünce tarzınıza kadar her şey değişecek bu yıl sizler için. Satürn 3. evinizde ilerliyor olacak ve 3. ev konuları gün yüzüne çıkacak. İletişim, ifade tarzınız, kardeşler, çocukluk arkadaşları, kuzenler ile alakalı her konu gündeminize oturabilir. Eğitim konuları, ticaret sınavlarınız bu yıl saydığımız bu alanda olacak. 2021 yılında araba kullanırken dikkatli olmanızı özellikle vurgulamak isterim.

Uranüs’ün Satürn ile kare açıları ağustos ayına kadar devam edecek. İçinde ticareti barındıran her konu ile ilgili zaman zaman zorlanacaksınız. Dikkatli olmakta fayda var. Aklınıza ilk geleni hemen pratiğe dökmek yerine biraz daha geniş bir perspektiften değerlendirmek yararınıza olacaktır. Gayrimenkul alım satımı ya da büyük bir eve taşınma söz konusu olabilir. Aileniz genişleyebilir. İç dünyanıza yolculuk yapabilirisiniz. Ruhsal konulara merak sarabilirsiniz. Ağustos ve ekim ayları arası harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Gelir gider tablonuzu gözden geçirmek isteyeceksiniz. Önceki senelere göre daha tutumlu ve tutarlı olmayı öğrendiğinizi fark etmeniz hayatınızdaki değişimlerin başında gelecek. Parasal yönden kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Alım satım için iyi zamanlar ağustos, eylül ve ekim… Kasım ayında dikkatli olmanızda fayda var.

Online işlere ağırlık verebilir, mesleğinizi geliştirmek adına eğitimler alabilirsiniz. Yıldızlar 2021’de ilişkinizi düzene koymanız için sizi destekleyecek ve cesaret verecek. Geçmiş yıllara oranla hem fiziksel hem ruhsal olarak çok güçlü hissedeceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Sevgili Yaylar, 2021 yılı sonuna kadar en büyük değişimleri yaşayacaksınız. Bazılarınızın alışkanlıkları değişiyor olacak. Dış görünüşünüzle ilgili radikal kararlar alabilirsiniz ve bu size çok iyi gelecek. Sürprizlere hazırlıklı olun.

Ay düğümleri İkizler Yay aksında ve siz Yayların yükselen burcunuzda ve 7. evinizde olacak. Ay ve Güneş tutulmaları da burada olacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde problemler karşınıza çıkabilir. İlişkilerinize gerekli özeni göstermeniz konusunda sizi zorlayacak. Emek verin ki karşılığını alın. Köklü değişimler yaşayacaksınız, hazırlı olun.

2018 yılından bu yana sizin burcunuzda yer alan Satürn, burcunuzdan çıkarak Kova burcunuza geçiş yapacak. Bu durum sizin 2. evinizde gerçekleşecek ve yeni sınavlar ile gelecek. Maddi manevi değerler ile bağlantılı konular ve kariyeriniz gündeminiz olacak. Satürn olduğu evde sizi sınavlara tabi tutar. Maddi kaynaklarınızı doğru kullanmayı öğreneceksiniz. Satürn 2. evden geçerken başlatılan her durum kalıcı olacaktır. Kariyerinizde başlatacağınız her durum kalıcı ve güçlü olacak. Öz değerleriniz ile ilgili sınavlarınız olacak. Sizi değersiz hissettiren kişilerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Kendinizin farkına varın ve ne kadar yetenekli olduğunuzu fark edin.

Ağustos 2021 yılına kadar Satürn Uranüs ile kare açılarda olacak. Finansal konularda bazı aniliklere hazır olun. Cesur olun, girişimci olun. Siz Oğlaklar iki yıl boyunca hayatınızı yeniden yapılandırdınız yeniden inşa ettiniz. Satürn’ün olduğu alanda Jüpiter de yer alacak ve size destek olacak.

2009 Ocak-2010 Ocak zamanlarında kariyerinizde hayatınızda neler oldu bir bakın. Jüpiter kariyer konusunda size destek verecek. Zorlanacak, aynı zamanda fırsatları yakalayacaksınız. Kredi alacaksanız makul olanı yapın. Finansal alanınız sağlam olmalı, riskli durumlardan kaçınmalısınız. Bir taşınma gündeme gelebilir. 24 Aralık tarihinde maddi konularda dikkatli adımlar atın. Riskli işlere girmeyin. 22 Ağustos’a kadar para ile ilgili konuyu sona erdirecek ve önemli para işlerinizi tamamlama fırsatı bulacaksınız. Bu yıl daha önceki girişimlerinizin ve çabalarınızın meyvelerini alacağınız bir yıl niteliğinde. Online işlere ağırlık verebilir ve mesleğinize dair eğitimler alabilirsiniz. Bu yıl bazı Oğlaklar işten ayrılıp tazminat alabilir, bazıları emekli olup toplu para alabilir. Bu paraları iyi değerlendirmek, geleceğe yatırımlar yapmak için değerlendirin sevgili Oğlaklar.

Yeni işe girmek isteyenler Eylül ayı iyi zamanlar. Yatırım ve alım satım için Ağustos, Eylül iyi zamanlar 2021 yılı size sağlık konusunda şifa sunacak.

Ay düğümleri İkizler yay aksında ve siz Oğlak ların 6 ve12. Evinizde olacak.

2002 yılına bir dönün lütfen neler oldu.

Zihinsel olarak zorlanabilirsiniz, depresyon da olabilirsiniz.. Bu dönemde fiziksel sağlığınıza dikkat etmeli ve kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmalısınız. Disiplinli bir yaşam tercih ettiğiniz için bu konulara da dikkat etmelisiniz. 6. Ev iş hayatını da anlattığı için kariyer konusunda da özel dönemlerin olduğunu bilin.

Sevgili Kovalar, geçen 2.5 yıl boyunca hayatın kontrolü sizin elinizde değildi. 2021 yılında hayatı yeniden yapılandıracaksınız. Bu yıl hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Yeni başlangıçlar için yeni döngü başlıyor.

Bu yıl Satürn 1. evinizden geçerken evlenebilirsiniz. Kariyer konusunda kararlar alabilirisiniz. Dış görünüşünüze daha çok önem verip, kendinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularınız devam ediyor. Ruhsal değil, fiziksel sağlığa dikkat etmelisiniz.

Satürn Uranüs kareleri yaşayacaksınız. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklar, kötü giden ilişki ve evlilikler sonlanabilir. 24 Aralık’ta bulunacağınız önemli girişimlerde bazı sıkıntılı durumlar ile karşılaşmanız olası.

Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler var. 2021 en çok sizi değiştirecek gibi görünüyor. Köklü değişimler yapmanın, yepyeni bir yaşam tarzı kurmanın tam zamanı. Şans gezegeni Jüpiter ve yapılanma gezegeni Satürn yıl boyunca sizin burcunuzda gezerken, ilerlemek ve başarı elde etmek için size imkanlar sunacak. Hayatınıza teknolojiyi daha çok katabilirsiniz. Başarınızla adınızı duyurabilir, istediğiniz saygınlığı elde edebilirsiniz. Ekim ayı alım satım için iyi bir dönem, ağustos ayı riskli diyebiliriz. İş hayatınızda bugüne kadar yaptığınız işlerin dışında farklı iş imkanları gündeme gelebilir. Bu yıl sağlığınıza gereken önemi göstermelisiniz. Kilo alma eğiliminiz olacağı için beslenmenize dikkat etmenizde fayda var. Birçoğunuz yeni fikirler ortaya atabilir yeni projeler geliştirebilirsiniz. Ev değiştirme ve boşanmalar söz konusu olabilir. Ay düğümleri İkizler Yay aksında ve siz Kovaların 5 ve11. evinizde olacak. Güneş ve Ay tutulmaları da bu evlerde olacak. Bu durum kariyerinizle ilgili yeni fırsatlar elde etmenize yardımcı olacak. 5. ev ise size ‘aşkı ıskalama’ diyor. Beklenmedik ilişkileriniz olabilir. Çocuklarınızın hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızın ikinci yarısını inşa ederken geride bırakacağınız çok şey olacak bu değişim için gerekli unutmayın!

Bu yıl Satürn Kova burcuna 12. evinize giriş yapacak. Bazı konularda sonlanmanın yaşanacağı bir döngüye giriyorsunuz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınız ön planda olacak. Enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Hayalleriniz, rüyalarınız ve bilinçaltı düşünceleriniz sizin bu yılki sınavlarınız olacak. Ailenizde sağlığı iyi olmayan kişiler varsa, onlarda sağlık konularında destek olabilirsiniz. Sonlandırma için karar vermediğiniz hangi konu var ise bitişler yaşayacaksınız. Satürn 12. evde iken manevi konulara yönelme, eğitim alma, koçluk veya astroloji ile ilgilenebilirsiniz. Uranüs ve Satürn kareleri devrede olacak. Ani düzen değişiklikleri meydana gelebilir. Sürekli yanınıza olan ve tutunduğunuzu sandığınız ne var ise Uranüs-Satürn karesi bu konuda size değişin diyecek. Kontrol dışı gelişmeler olacağı için sağlık anlamında çok dikkatli olmanız gerekecek. Kariyer konusunda çevrenizle ilgili problemler olabilir. Çevrenizdeki bazı gereksiz olan arkadaşlıklarınızı sonlandıracaksınız.

2021 yılında büyük şans ve fırsatlar var. Nefes alacaksınız. Güzel bir ilişki veya kariyer anlamında iyi bir fırsat gelebilir. Jüpiter 1. evden geçerken çocuk veya kendiniz ile ilgili yeni başlangıçlar yapabilirisiniz. Bilinçaltı hareketli olacak. Vedalar, kopuşlar yaşanabilir ama bunun sizin için çok hayırlı olacağını bilin lütfen.

Sizin için güzel zamanlar 29 Aralık 2021 sonrasında başlayacak. Yeni bir iş veya girişim için hazırlık yapın ama acele etmeyin. Alım satı işlemleri için bu yıl uygun değil. Bu yıl etrafınıza karşı yabancılaşma yaşayabilir, yalnızlaşabilirsiniz. Gezmek size iyi gelecek.

Ay düğümleri İkizler Yay aksında ve sizin 4 ve10. evinizde olacak. Güneş ve Ay tutulmaları da bu evlerde yaşanacak. Ailevi ilişkiler, taşınma konuları, ebeveyn sağlığı gibi konular gündemde olacak. Gökyüzü sizi bir yerden zorlarken bir taraftan da destek olacak. Ailenin sağlığına dikkat etmenizde fayda var.

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