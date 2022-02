Çin astrolojisine göre Keçi Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Bu senenin en şanslıları arasındasınız!

Tek yapmanız gereken istekleriniz doğrultusunda harekete geçmek.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Sizin için epey zorlu bir sene olan 2021’i geride bırakırken, 2022’den beklentinizi yüksek tutabilirsiniz. Bir önceki yıla göre her alanda önemli bir ilerleme sağlamanızı destekleyecek şanslı yıldızlar tarafından çevrelenmişsiniz. Nezaket ve mutluluk yıldızları bu sene size ışık tutacak ve yolunuzu aydınlatacak; yeni yılı sizin için çok umutlu kılacak. Şanslı yıldızlar sayesinde, her şey planlarınız dahilinde giderken, birçok yardımcı insanı her an yanınızda bulacak ve size sayısız imkanı sağladıklarını göreceksiniz. Bu sene, her zaman yapmak istediğiniz şeyleri yapmak ve adeta hayallerinizi hayata geçirmek için çok iyi bir dönem olacak. İnsan ilişkilerinizdeki yeteneğinizle, yıl boyunca destek alacaksınız. Tek yapmanız gereken harekete geçmek. Rüzgar, deniz ve tekneniz mükemmel bir şekilde hazır; siz sadece yelkenleri açın ve yola çıkın.

Geçen seneden sonra bu sene para şansınız o kadar güçlü ki önemli kazançlar elde edecek ve bunun keyfini süreceksiniz. Bu sene aynı zamanda yardımsever insanların büyük desteğini alacaksınız ve adeta ödüllendirileceksiniz. Bu yılın size sunduğu fırsatlardan sonuna kadar yararlanmalısınız. Yeni planlar, projeler, her türlü ticari girişiminiz ve yatırımınız size büyük olasılıkla başarı ve kazanç olarak geri dönecek. Size yardım eden insanlar kadar, sizin de başkalarına yardım etmeniz ve destek vermeniz, her anlamda beklediğinizden çok daha fazla kazanç sağlayacak. Diğer taraftan hoşgörü yıldızının da sizin burcunuzda oluşu, aşırı harcamalara neden olabilir. Mali durumunuzu kontrol altına almaya ve israftan kaçınmaya çalışın. Yoksa kazandığınızdan fazlasını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hoşgörü yıldızı adından dolayı sizi yanıltmasın; bilinçsizce harcama eğilimi yaratabilir. Bu yıl elinizde çok fazla nakit bulundurmaktan da kaçının, çünkü nakit parayı çarçur etme eğiliminde olabilirsiniz. Kazançlarınızı yatırıma dönüştürerek, finansal olarak daha da güçlenebilirsiniz.

Gelişim yıldızının varlığı sizi değişim arayışına yöneltebilir. İş değiştirmek istiyor ve karar veremiyorsanız, bu sene kesinlikle o değişim seneniz olabilir. Gelişim yıldızı sizi her türlü iş değişikliği için destekler. Özellikle denizaşırı işler için niyetiniz varsa daha da güçlü bir yardım sağlar. İşinizden memnun değilseniz, yeni fırsatlar aramak, hatta belki kendi işinizi kurmak için harekete geçmenin tam zamanı. Bu tip iş planları içinde olanların senenin önemli ve güçlü etkisini kaçırmaması gerekiyor. İş insanları ve girişimciler bu seneden çok umutlu olabilir, beklenti ve hedeflerini hep daha yükseğe koyabilirler. Cesaretle ilerleyin; ancak aşırı özgüven ve telaşla hukuki ve teknik detayları atlamayın.

Şanslı yıldızlarla çevrili olduğunuz bu sene boyunca sağlığınız da gayet iyi durumda olacak. Neşe ve mutluluk, kalp sağlığı için çok önemli olduğundan, şansınız neşenizi, neşeniz de sağlığınızı koruyacak. Ancak küçük rahatsızlıklara ve gribe dikkat etmelisiniz.

Şubat ayı keçi burcu yorumu

Şubat ayıyla, bir önceki seneyi tamamen geride bıraktığınızı ve bambaşka bir enerjiye geçtiğinizi fark edeceksiniz. Şubat ayı sizin için çok hızlı ve etkileyici bir başlangıç yapacak olabilir. Çünkü senenin etkisini çifte katlayan etkiler taşıyor bu ay. Siz de artık geçen senenin tozlarını silkeleyin üstünüzden ve güvenle harekete geçin. Özellikle kariyer ve iş anlamında planlarınızı hızlıca geliştirin. Etrafınızdaki yetenekli insanlarla iş birliği yapmak, onlardan öğrenmek ve beraber bir iş planı çıkarmak için çok doğru bir zaman. Bu ay kuracağınız iş birliklerinden harika sonuçlar alacağınıza inanın.

Mart ayı keçi burcu yorumu

Mart ayında bekarlar için aşk ve ilişki fırsatları çoğalacak. Etrafınız size ilgi gösterenlerle çevrilebilir. Eğer bir ilişki niyetiniz varsa, bu ay sizin için uzun vadeli bir ilişkinin adımları olabilir. Evlilik teklifi planlayanlar da bu ayı değerlendirmeliler. Güzel ve şanslı senenin rehavetine kapılıp konfor alanınızda kalmayın. Bu sene daima gelişim ve ilerlemeye yönelik adımlar atmalısınız. Şanslı seneniz diye şans kapınızı çalmayacak. Unutmayın şans; onun için çalışanları seçer.

Nisan ayı keçi burcu yorumu

Nisanda yalnızlık ve hastalık yıldızları sizi biraz zayıf düşürebilir. Bu ay enerjiniz de daha düşük olabilir. Bağışıklığınızı güçlendirmeye ve sağlıklı yaşamaya biraz daha dikkat edebilirsiniz. Bu ay, kendinizi bakıma aldığınız bir dönem olsun. Yalnızlık yıldızının etkisiyle kendi başınıza vakit geçirmek isteyebilir, bundan keyif alabilirsiniz. Bu ay, insan ilişkilerinizdeki becerileriniz ve başarılı iletişiminiz sonucunda, sizinle iş yapmış kişilerin tavsiyesiyle yeni müşteriler, yeni işler gelebilir. İşinizde terfi alabilir veya bir ekip çalışmasına atanabilirsiniz. İyi ilişkilerinizin meyvesini alacağınız bir ay olacak.

Mayıs ayı keçi burcu yorumu

Mayıs ayıyla, zaten iyi giden iş ve kariyer alanınız dünyaya açılma, uluslararası pazara girme, yurt dışından kaynak ya da yatırımcı bulma, yabancı bir ortaklık yapma gibi yeni ve etkili bir boyut daha kazanabilir. Yurt dışı pazarlarda tecrübeli kişilerden mutlaka fikir ve yardım isteyin. Önemli bir fırsat olabilir sizin için. İş yükü ve süreç sizi korkutmasın; konfor alanında kalmayı değil, ilerlemeyi seçin. Gelişim yıldızı ve şanslı etkiler sizin yanınızda. Bu ay seyahat yıldızının olması sizi hareket ve değişim anlamında da destekliyor. İşle ilgili yurt dışı bağlantılı gelişmeleri destekleyen seyahat yıldızı, sizi genel olarak hareketlendirmek isteyen bir etki taşır. Bu nedenle hayatınıza dahil etmek istediğiniz yenilikler için de iyi bir zaman olduğunu unutmayın. Günlük rutinlerinizi değiştirmek bile size iyi gelebilir. Ayrıca ay boyunca bavulunuzu hep hazır tutmayı ihmal etmeyin.

Haziran ayı keçi burcu yorumu

Haziran ayı senenin en keyifli ve güzel ayı sayılabilir. Her şeyin yumuşak ve uyumlu aktığı bir dönem var önünüzde. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için de bu sene ve haziran ayı güzel etkiler taşıyor. Bu ay işinize yeni bir kaynak, finansman ya da yatırım bulma şansınız devam ediyor. Bir önceki aydan devam eden güzel gelişmeler bu ay daha da hızlanabilir ve daha büyük bir boyut kazanabilir. Ailenizdeki yaşlılarla daha fazla ilgilenmeniz ve onlarla vakit geçirmeniz de iyi olacaktır.

Temmuz ayı keçi burcu yorumu

Temmuz ayı ile senenin yarısını geride bırakmak üzereyken, yoğun iş temponuz sebebiyle üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Bu da genel motivasyonunuzu ve ruh halinizi bozabilir. Bu ay her şeyi daha ağırdan almak, çok üstelememek daha doğru olacaktır. Sizin için daha stabil bir dönem. Biraz tatil, biraz keyif yapmak için değerlendirebilirsiniz. Senenin kalan kısmında yine yüksek enerjiye ihtiyacınız olacak ve temponuz artacak.

Ağustos ayı keçi burcu yorumu

Ağustos ayında senenin getirdiği etkiler tetikleniyor. Genel olarak hareketli bir ay olacaktır. Seyahat ederken veya hareket halindeyken biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Hareketliyken sizi etkileme potansiyeli taşıyan yıldızlar bu ay sizin burcunuzda. Eşyalarınızı kaybetmenize, hatta çaldırmanıza da sebep olabilecek bu yıldızların etkisini hafifletmek için hareket halindeyken dikkatli ve telaşsız olmaya özen gösterin. Seyahat ederken ya da önemli işleriniz için bir yere giderken, daha çok sabah saatlerini tercih edebilirsiniz. Karaciğerinizle ilgili hassasiyetiniz varsa bu ay daha iyi beslenmeye, dinlenmeye özen gösterebilirsiniz.

Eylül ayı keçi burcu yorumu

Eylül ayı ilişkinizde sıkıntı yaratabilir. Yanlış anlaşılmalar, ilgisizlik ya da dedikodular sizi etkileyebilir. Daha fazla sosyalleşme isteği duyacağınız bu ay boyunca, işle ilgili önemli bağlantılar kuracakken, aşk ve ilişki alanınızda bir türbülans yaşayabilirsiniz. Bu ay aynı zamanda bağışıklığınızın düşük olduğu dönemlerden biri. Özellikle üreme organları ile ilgili hassasiyetler oluşabilir. Bu dönemde, hem işinize hem de eşinize ya da ilişkinize dengeli vakit ayırmaya özen göstermelisiniz.

Ekim ayı keçi burcu yorumu

Ekim ayı senenin zorlu aylarından biri olabilir. Mümkünse yeni işlere ve yatırımlara girmemelisiniz. Harcamalarınızda artış olabilir ya da beklenmedik bir para çıkışı olabilir. Bu ay genel olarak işlerinizin önünde engeller çıkabilir. İlerleyemiyormuşsunuz ya geri gidiyormuşsunuz hissi oluşabilir. Bu ayın zorlu etkileri buna sebep olabilir. Çok önemli ve büyük kararları ya da işleri bu aya denk getirmemeyi deneyebilirsiniz. Özellikle 15 ve 27 Ekim, toprak cezası etkisinin yüksek olduğu günler. Bu günlerde, trafikte yollarda, spor yaparken daha dikkatli olun. Isınmadan spora başlamayın, trafikte gözünüz yolda olsun, kurallara uyun.

Kasım ayı keçi burcu yorumu

Kasım ayı, yoğun ve nispeten zorlu ekim ayının ardından, daha sakin ve sorunsuz geçecektir. İşlerin yeniden ilerlediğini, yeni tekliflerin geldiğini göreceksiniz. Para şansınızın oldukça güçlü olduğu aylardan biri. Motivasyonunuzu yeniden toparlayın ve iyi teklifleri mutlaka değerlendirin. Kazançlı işlerin adımını atmak için çok elverişli bir dönem. Özellikle 10 ve 22 Kasım’da yapacağınız anlaşmalar, başlayacağınız işler uzun vadeli ve yüksek getirili işler olmaya aday. Bu günleri değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Aralık ayı keçi burcu yorumu

Aralıkta yoğun iş temponuz beslenme düzeninizi bozabilir. Mide ve böbreklerinizin hassas olduğu bir ay olacak. Dolayısıyla uzun ve geç saatlere kadar çalışsanız dahi beslenmenize ve dinlenmeye özen gösterin. Bağışıklığınız da bu ay etkilenebilir. Yoğun su elementinin etkisinde geçecek aralık ayı, sizi fiziksel olarak yorabilir. Kendinizi sıcak tutarak, neşenizi bozmayarak, hareketsiz kalmamaya dikkat ederek, ateş elementinizi desteklemiş olursunuz. İşinizde ya da kariyerinizde bir anlık boşluğunuza denk gelecek hata, sizi geçici de olsa darboğaza sokabilir. İşlerinizi iki kez kontrol etmeyi, gerektiğinde fikir danışmayı ve önemli konuların üzerinde birkaç kez düşünmeyi ihmal etmeyin. Diğer yandan aşk çiçeği yıldızının etkisiyle aralık ayı romantizm, aşk ve sosyalleşme fırsatları da yaratacaktır. Aşk çiçeği etkisi özgüveninizi yükseltecek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı, sizin için değişim ve hareket isteyen etkileri getiriyor. Hem özel hem iş ilişkilerinizde zorlanmalar ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Toprak cezasının etkili olacağı bu ay boyunca sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat etmelisiniz. Sırt, bel ve boyun ağrıları çekebilirsiniz. Toprak elementini temsil eden trafikte, yollarda, dağlarda daha dikkatli olmalısınız. Özellikle 16 ve 28 Ocak günlerinde toprak cezası daha güçlü olacak. Bu günlerde dikkatinizi daha açık tutmaya çalışın. Keçi senesinde doğanlar, sizin için ocak ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her ocak ayında, üzerinizde bir Fare burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Fare burcunu, ocak ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.