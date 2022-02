Çin astrolojisine göre At Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Kariyer ve para şansınız bu sene çok iyi!

Komploculara karşı uyanık olmalısınız.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Otorite, zenginlik ve başarı yıldızlarının rehberliğinde hayatın her alanında ilerleme bekleyebilirsiniz. Özellikle kurumsal hayatta çalışan, terfi, unvan beklentileri olanlar için ya da akademik çalışmalar yapıp unvan beklentileri olanlar için şanslı bir sene olacak. Bu yıl şansınız ve kazancınız çabalarınızla orantılı. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarır ve kazanırsınız. Ancak entrikacılar etrafta açığınızı kollayacak. Hedef olmamak için sözlerinize, eylemlerinize ve kimlere güvendiğinize dikkat edin. İftira yıldızının bu sene burcunuzda oluşu, arkanızdan gizli işler çevirenlere, dedikodulara açık hale getirebilir sizi. Kendi işinizi en iyi şekilde yapmaya devam ederseniz etkilenmezsiniz.

Bu sene, kazanç ve yatırım şansınızın tadını çıkaracaksınız. Güçlü kariyer ve unvan şansınız, yeni kariyer fırsatları, para şansınızı da destekliyor. Yeni yatırımlara girmek için de iyi bir sene. Yatırım yaparken hiç bilmediğiniz alanlar yerine daha hakim olduğunuz konuları tercih etmeye bakın. Kendi işini yapanlar için de bu sene büyüme, işlerine yeni kaynaklar yaratma imkanı olacak. Yeni fırsatlar ve işinizi büyütmek için, beklemektense, proaktif bir yaklaşımla kazanç fırsatlarını ve yeni kaynakları araştırmalısınız.

Kariyer, iş ve para açısından iyi bir sene olsa da iş yüküyle ve pek çok konuyla mücadele etmeniz gerekecek. Ayrıca iftira yıldızının etkisiyle özellikle işte size sorun çıkararak, ruh halinizi etkileyecek insanlar olabilir. Tüm bu etkiler stres seviyenizi yükseltecektir. Ciddi bir sağlık sıkıntısına işaret etmeyen bu sene boyunca, stresinizi azaltmak üzere, zihinsel ve ruhsal sağlığınıza da özen gösterirseniz sizin için her şey yolunda gidecektir. Siz ne olursa olsun kendi yargı ve karar mekanizmalarınıza güvenin. Ancak açık bir zihin için mutlaka meditasyon ve farkındalık çalışmalarından destek alın. Bu sade fakat etkili çalışmalar, sizi hem sağlık hem de işle ilgili önemli kararlarda destekleyecektir.

Aşk ve ilişki konusunda şansınız iş ve kariyer kadar güçlü olmasa da, bekarlar için yeni ilişki fırsatlarının öne çıkacağı zamanlar olacak. Bu dönemleri iyi değerlendirmek, sosyalleşmek ve gözünüzü dört açmak, arzu ettiğiniz ilişkiyi bulmanızı sağlayabilir. Evliler ve ilişkisi olanlar için, bu sene ailelerinin ilişkilerine gereksiz müdahaleleri ya da sözleri sıkıntı yaratabilir. Açık ve dürüst bir iletişim içinde olan çiftler, fazla etkilenmeden atlatacaktır. Ancak iftira yıldızının etkisine kapılıp, anlık duygularla hareket edenler ilişkilerinde sıkıntılar yaşayabilir.

ŞUBAT AYI AT BURCU YORUMU

Şubat ayı ile seneye uyumlu ve motive başlayacaksınız. 2022 Kaplan senesi sizin burcunuzla uyumlu bir birleşim yaratıyor. Şubat ayı, Kaplan senesinin Kaplan ayı olarak, uyumu güçlendiren bir dönem olacaktır. Dolayısıyla bu ay iş ve kariyerinizde hızlı bir gelişme ile seneye iyi ve parlak bir başlangıç yapabilir ya da kariyerinizi veya işinizi etkileyecek olumlu bir haber alabilirsiniz. Kendi planlarınızı ve hedeflerinizi belirlerseniz, daha hızlı ve istediğiniz yönde sonuçlar elde edebilirsiniz.

MART AYI AT BURCU YORUMU

Mart, romantizm ve ilişki isteyenler için harika bir ay olacak. Bu ay aşk çiçeği yıldızı sizin için parlıyor. Aradığınız yeni bir ilişki ise ya da eşinizle keyifli planlar yapmaksa bu ay şanslı ayınız; mutlaka değerlendirin. Eğer isteğiniz işte parlamak, öne çıkmak ise aşk çiçeği sizi de destekler. Çünkü yıldızın en güçlü etkisi sizi daha çekici ve ikna edici yapmasıdır. Önemli toplantı, sunum ve organizasyonlarınızı bu ay için planlayabilirsiniz, sosyal ağınızı ve iş ilişkilerinizi, bu ay daha güçlü kullanabilir, buluşmalar, toplantılar organize edebilirsiniz.

NİSAN AYI AT BURCU YORUMU

Nisan ayında hem pek çok işle aynı anda ilgilenecek enerjiniz hem de kendi kendinize kalma isteğiniz bir arada olacak. Yetenek ve becerilerinizi daha rahat ortaya koyabilir, kendinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda, bu durumu dengelemek için ve biraz da yalnızlık yıldızının etkisiyle kendi kendinize vakit geçirmeye de istekli olacaksınız. Bu ay, yeni bir hobi veya ilgi alanınız doğrultusunda yeni bir şeyler öğrenmek için çok elverişli. Böylece hem canlı ve istekli, yaratıcı tarafınızı öne çıkarabilir hem de yalnız ve verimli vakit geçirebilirsiniz. Elementlerin size taşıdığı etkilerle uyumlu yaşamak, hayattaki şansınızı da huzurunuzu da destekler.

MAYIS AYI AT BURCU YORUMU

Mayıs ayında iş ve kariyer alanınız bir kez daha öne çıkıyor. Performansınız, yöneticileriniz veya müşteri ve ortaklarınız tarafından takdir görecek. Yeni bir terfi, prim ile veya yeni bir müşteri ve proje ile kazanç elde etmeniz de söz konusu olacaktır. Önceden ektiğiniz pek çok tohum bu ay meyvesini verecek.

HAZİRAN AYI AT BURCU YORUMU

Haziran ayı sizin burcunuz gibi At ile temsil edilir. Bu ay karşılaşacak iki At burcu ceza etkisi yaratır. Kendi başınıza iş açmanıza neden olan bu etki, senenin iftira yıldızı ile birleşince, sizi aşk ve ilişki alanınızda zorlu etkiler bekliyor olacak. Bir dedikodu ya da iftira, bir yanlış anlaşma ilişkinize zarar verebilir. Bu ay sosyalleştiğiniz insanlara ve ortamlara dikkat edin. Elbette en önemlisi, ilişkiniz güvene dayalı ise bu zorluğu kolaylıkla atlatacağınıza inanın. Bu ay ceza etkisi kendi başınıza iş açma potansiyelinizi arttırıyor. Bu sebeple, trafikte, yollarda, hareket halindeyken ya da mutfakta keskin aletlerle iş yaparken daha dikkatli olmaya çalışın. Kazalara ve yaralanmalara daha açık olduğunuz bir dönem olacak. Ceza etkisi sizi gafil avlamasın. Ekstra bir koruma isteyenler bu ay boyunca üzerinde bir Keçi burcu sembolü taşıyabilirler.

TEMMUZ AYI AT BURCU YORUMU

Temmuz, senenin en şanslı, en keyifli ayı olacak sizin için. Para şansınızın zirvede olduğu bu ay boyunca, yeni bir iş veya yeni bir yatırım için çok doğru zaman. Eğer şartların uygun olduğunu görüyorsanız cesaretle ilerleyin ve biraz konfor alanınızın dışına çıksanız dahi yatırım fırsatını değerlendirin. Genel olarak hayatın tadını çıkarmak, sosyalleşmek, hobilerinizle ilgilenmek ve geçen ayın stresini atmak adına da uygun bir zaman.

AĞUSTOS AYI AT BURCU YORUMU

Ağustos ayı, senenin yoğun gündeme sahip aylarından biri olmaya aday. Değişim ve hareket enerjisi taşıyan seyahat yıldızınız bu ay boyunca çok güçlü olacak. Para ve yetenek şansınızın seyahat yıldızınız ile birleşmesi, uluslararası işler ve başarılar getirecektir size. Uluslararası bir konferansta konuşma yapmak, yurt dışında bir çalışma ya da projeye katılmak, işinizi yurt dışına açmak, yurt dışında iyi bir yatırıma girmek gibi hem seyahat yıldızının hem de para ve yetenek şansınızın etkilerini yaşamanız mümkün. Özellikle görsel medya, sosyal medya, reklam, sanat ve müzik alanlarında olanlar için bu ay pek çok önemli fırsatı yakalama şansı olacak. Çünkü seyahat yıldızı özellikle performans ve yetenek elementinizi öne çıkarıyor. Bu alanlarda olmayanlar da işlerinde bu alanlara yönelik bir yatırım veya çalışma içinde olurlarsa, işlerin iyi gideceğini göreceklerdir. Değişim enerjisini de destekleyen seyahat yıldızı ile niyetiniz varsa ev, ofis taşımak, biraz rutinlerinizin dışına çıkmak, hayatınıza yeni bir şey eklemek için de çok doğru bir ay olacaktır. Elbette ister iş ister keyif için bol bol seyahat planı da yapabilirsiniz. Bu ay bavulunuzu hep hazır tutun.

EYLÜL AYI AT BURCU YORUMU

Eylül ayında hukuki konularda sıkıntı yaratabilecek dava yıldızının etkisi boşluğunuzu yakalamaya çalışabilir. Her türlü evrak, imza, izin, vergi, ödemeler gibi başınıza hukuki veya otorite ile ilgili iş açabilecek konuda dikkatli olmaya bakın. Ayrıca riskli sporlar veya aktiviteler için de iyi bir ay sayılmaz; yaralanmalara ve kazalara karşı daha açık olduğunuz bir ay. Diğer taraftan hafif egzersizler ve yürüyüş için çok uygun bir dönem.

EKİM AYI AT BURCU YORUMU

Ekim ayında her alanda işler tam istediğiniz gibi gidecektir. Ekim ayını temsil eden burç ve 2022’nin Kaplan burcu sizin burcunuz ile üçlü uyum oluşturuyor. Dolayısıyla senenin iyi etkileri daha da güçleniyor olacak. Bu ay para şansınız çok güçlü. Özellikle gayrimenkul yatırımları düşünüyorsanız mutlaka fırsatları araştırın. Yatırım ve önemli bir kazanç elde etmek için çok elverişli bir ay sizi bekliyor. Bir işte çalışanlar için de ekstra prim ya da terfi ile maaş artışı söz konusu olabilir ya da beklenmedik bir gelir ile bu ay sürpriz yaşayabilirsiniz. Ekim ayı bir kez daha seyahat yıldızını tetikliyor. Yurt dışı bağlantılı işler için bir kez daha şansınızı denemek isterseniz bu ayın etkisini kullanabilirsiniz. Sürpriz gelişme yurt dışı bağlantılı olabilir.

KASIM AYI AT BURCU YORUMU

Kasımda entrika ve komplo peşinde olan kişiler sizden menfaat sağlamaya çalışabilir. Özellikle maddi talepler konusunda ya da iyi tanımadığınız kişilerin yatırım tavsiyelerini dikkatle değerlendirin. Bu ay yatırım için ya da borç vermek için doğru bir zaman olmayacaktır. İstemediğiniz para çıkışını ya da para kaybını önlemek adına, yardım ve hayır işlerine bütçe ayırabilirsiniz. Böylece sizden para çıkışı yaratmaya çalışan yıldızlar dengeye geleceği gibi, siz de hayırlı bir iş yapmış olursunuz.

ARALIK AYI AT BURCU YORUMU

Aralık ayı sizin için zıtlık ve değişim dönemi demek. Bu ayın enerjisi biraz türbülanslı bir dönem geçireceğinizi söylüyor. Bu dönemden daha fazla etkilenecek iki alan, hukuki konular ve ilişkileriniz olabilir. İftira yıldızı bu zıtlık ayınızda öne çıkabilir ve arkanızdan iş çevrilmesine, dedikodulara, iftiraya yol açabilir. Bu durum özellikle aşk ilişkinizi zorlayabilir. Sosyal hareketliliğin arttığı aralık ayında bu tip sıkıntılara sebebiyet vermemek için nerede kimlerle sosyalleştiğinize dikkat edin.

Dava yıldızı da bu ayın etkileri ile güçlenebilir ve küçük bir mesele büyüyebilir. Bu tip değişim ve zıtlık dönemlerinde hayata kendi irademizle hareket ve değişim getirmek, değişim ve hareket isteyen enerjilerin dengelenmesini sağlar. Bu nedenle rutinlerinizin dışına çıkın, sağlığınızı ve güvenliğinizi gözeterek seyahat edin. Spora başlamak, saçınızı değiştirmek, evinizi taşımak, sağlıklı beslenmeye geçmek, yeni bir günlük rutin geliştirmek gibi her türlü yenilik bu ayı daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. At senesinde doğanlar, sizin için aralık ayları zıtlık ve çatışma dönemi olduğundan, hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her aralık ayında, üzerinizde bir Öküz burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Öküz burcunu, aralık ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz. Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayında, geride bıraktığınız senenin kazanımlarının ve başarınızın keyfini sürmenin zamanıdır. Ancak bir durgunluk, hareketsizlik hali olabilir ya da çeşitli engeller sizi bu keyfi sürmekten alıkoyabilir. Çok dert etmeyin ve üstünde durmayın. Çıkacak engeller sizi çok zorlamayacak durumlar olacaktır. En iyisi bu ay boyunca olabildiğince sakin, basit planlar yapmak, ailenizle beraber vakit geçirmek ve hep beraber geride kalan seneyi değerlendirip, başarılarınızı kutlamak olacaktır.