En inatçı 3 burç: Bu burçlara bir şey kabul ettirmek imkansız!

Bir dahaki sefere özellikle inatçı bir insanla karşılaştığınızda, onunla bitmek bilmeyen tartışma yerine, onun yıldız falına bakmanız faydalı olabilir. Astrologlara göre bunlar, hafif inatçıdan tamamen inatçıya kadar en inatçı zodyak işaretleridir. Listede hangi inatçı işaretlerin yer aldığını ve sonunda hatalı olduklarını kabul etmelerini nasıl sağlayabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam etmelisiniz; ancak hiçbir şey için söz veremeyiz!

EN İNATÇI 3 BURÇ

"Boğa gibi inatçı" deyimi boşuna ortaya çıkmadı. Boğa burcu bir kez kararını verdiğinde, onu başka türlü bir şeye ikna etmek neredeyse imkansızdır. Tıpkı hayvanlar gibi, özellikle birisi onlara meydan okuduğunda kolayca sinirlenirler.

Astrolog Briana Saussy, "Boğa burcunun fikrini değiştirmeye çalışarak zamanınızı boşa harcamayın" diye uyarıyor. Bu dünya burcu kendisini esnek olmayan bir burç olarak görmüyor; bunun yerine hayatlarını yaşamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyorlar.

Saussy, Akrepleri "kapsamlı araştırmacılar" olarak tanımlıyor. Bu onları son derece zeki ve araştırma projelerinde usta kılıyor ama aynı zamanda her şeyin kanıtına sahip oldukları anlamına da geliyor.

Akrep fikirlerinizi memnuniyetle dinleyecektir ancak söyleyeceğiniz hiçbir şey onları etkilemeyecektir. Duygusal derinlikleri inançlarını besler, dolayısıyla fikirlerini desteklerken acımasız olabilirler. Ve her şeye tutunurlar; böylece onlarla tartışmaya çalıştığınızı asla unutmazlar.

Rodriguez, "Oğlaklar inatçıdır ancak bunun temel nedeni son derece disiplinli ve odaklanmış olmalarıdır" diyor. Bir hedef belirlerlerse veya yapılacaklar listesini tamamlamaları gerekiyorsa, hiçbir şey onları bunu yapmaktan alıkoyamaz.

Ancak yaklaşımlarında genellikle dar görüşlü olduklarından dolayı başkalarıyla sorunlar ortaya çıkar. Rodriguez, bu özel özelliğin onları değişime veya kendilerinin incelemediği yeni fikirlere karşı dirençli kıldığını ekliyor.

EN AZ İNATÇI 2 BURÇ

1. Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Ah, Balık burcu, kozmik deniz kızlarımız, kendilerini başkalarının duygularının derinliklerine kaptırırken dünyevi alemimizde yürüyebiliyorlar. Hafta sonu planlarınız hakkında yalan söylediğinizi veya yeni bir iş konusunda endişeli olduğunuzu hissederler. Zodyakın dört değişken burcundan biri olan Balık, herhangi bir odanın enerjisine uyacak şekilde şekil değiştirebilir. Sezgisel su işaretleri kendilerini mürettebatının düşünceleri ve duygularıyla empati kurarken bulacaklar. Hangi TV şovunu izlemek istediklerini kaygan işarete sorarsanız, uyarlanabilir Balık size neşe getirecek seçime uymaya isteklidir. Balık, başkalarını yücelttiğinde doyuma ulaşır. Ancak iş yalnız zamanlarına gelince, Balıklar nasıl rahatlayacakları ve kaçacakları konusunda özel davranırlar (bu nedenle onlara yüzerek uzaklaşabilecekleri bol miktarda alan bıraktığınızdan emin olun).

2. İkizler (20 Mayıs - 21 Haziran)

Rüzgar gibi İkizler burcunun düşünceleri de uzun süre aynı yerde kalmaz. Yaşam boyu öğrenme arayışları sırasında inançlarının değişmesine isteklidirler. İkizler tarafından temsil edilen taşlar, karar verme aşamasında sürekli olarak parçalanır. İkizlerden biri kumsalda uzanmak istiyor, diğeri ise bir sörf tahtası alıp dalgalara çıkmak istiyor. Yani sen sörf yapmayı önerdiğinde Gem, birisinin kendi iç bağını koparmasına seviniyor. Yeni konseptlere ve maceralara duyulan özlem, kendiliğindenlik İkizler burcunun heyecanıdır. Taahhütler, sağlam planlar ve sarsılmaz görüşler onlara göre değil...