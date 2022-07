Haftalık burç yorumları (11 Temmuz- 17 Temmuz 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 11 Temmuz Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 11 Temmuz- 17 Temmuz 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

Sevgili Koç; haftaya neşeli başlıyorsunuz. Seyahat, yurt dışı, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise yalnız kalmak isteyebilirsiniz. 16 Temmuz’da aile ve evinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca düşünceleriniz gerçeğe dönüşebilir. İlişkinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor ve ani güzel gelişmeler var. Maddi kaynaklarınızla ilgili beklendik artışlar gerçekleşebilir, ayrıca kariyerinizle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Sevgili Boğa; haftaya maddi kaynaklar, borç ve ödeme konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; seyahat konuları gündeminize gelebilir, eğitim alanına d a yönelebilirsiniz. Hafta sonunda ise; bol bol sosyalleşebilirsiniz. 16 Temmuz’da yakın çevre, seyahat, eğitim, kardeşlerinizle ilgili önemli kararlar erebilirsiniz ayrıca bu konularda düşünceleriniz temiz olsun, gerçeğe dönüşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz ve vereceğiniz kararlar sizin için maddi açıdan büyük getirileri olabilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat konularında belirsizlikler belirli hale gelirken ani değişimler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden ise hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek destekler gelebilir.

Sevgili İkizler; haftaya ilişki, ortaklık, yakın arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında ise, maddi kaynaklar ayrıca seyahat, yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise, kariyer ve iş hayatınızla ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir. 16 Temmuz’da; maddi kaynaklarınızla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili söz ve düşünceleriniz çok önemli olacak, gerçeğe dönüşebilirler. Aşk ve ilişkilerle ilgili ise kalıcı kararlar alınabilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; borç, ödeme, vergi, tazminat, miras, ortağın ya da eşin parasıyla ilgili belirsiz konular ani gelişmelerle belirli hale geliyor. Kariyer hayatınızla ya d a kaderinizle ilgili ise hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar ama iletişimde sorunlarla fırsatları tepebilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Diyete başlamak için güzel bir haftadasınız. Bayramdan dolayı fazla yemek sizi olumsuz etkileyebilir. Hafta ortasında; ilişki, ortaklık ya da yakın arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama harcamalarınız çok artabilir. 16 Temmuzda ağzınızdan çıkan her kelime çok önemli olacak ve hayatınızın her alanında olumlu ya da olumsuz her kelime gerçekliğe dönüşebilir. Pozitifte kalın, dilekler dileyin. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kalıcı kararlar alabilirsiniz ayrıca gizli bir aşk gündeminize gelebilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; ilişki, evlilik, partner ya da ortaklıkla ilgili belirsiz konular aniden belirli hale gelebilir. Sosyal çevrenizden gelebilecek ani destekleri sakın kaçırmayın. Ayrıca yurt dışı ve seyahatlerle ilgili de güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, çocuk, tatil konularıyla başlıyorsunuz ve neşelisiniz. Hafta ortasında gündelik uğraşlarınız artabilir ayrıca partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda ise, maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bu hafta gizli kalmış ne varsa önünüze serilebilir, mucizeler sizinle ama düşünceler temiz olsun. Ayrıca ilişkinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ve evlilik konusunda adım atabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle ortak kararlar alabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; çalışma hayatınız, gündelik işlerle ilgili kariyer hayatınızı da olumlu etkileyecek ve hayallerinizin parasını kazanmasını sağlayabilecek gelişmeler var. Belirsiz konular belirli hale gelirken gergin hissedebilir ve fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz, sakin kalın.

Sevgili Başak; haftaya aile ve evinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; eğlence, flört, çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz. Ama sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama hayalleriniz ve dilekleriniz çok önemli olacak, sözleriniz güzel olsun. Dilek zamanı. Ayrıca kariyer ve iş hayatınızda kadınlardan gelecek destekle olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsa gibi konularda belirsizlikler belirli hale geliyor. Partner ya da ortaktan hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar elde edebilirsiniz ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili beklenmedik ani gelişen ama sizi çok güzel etkileyecek gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Terazi; haftaya yakın akrabalar, kardeşlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz artabilir. Eğitim konusunda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında ise; ailenize v e evinize zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca tatil, eğlence, aşk konusunda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; gündelik işler, çalışma hayatınız ön plana çıkabilir. 16 Temmuzda kariyer ve iş hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca ağzınızdan çıkan her kelime çok önemli olacak. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili güzel dilekler dileyin, gerçeğe dönüşsün. Aşk, hobi, çocuk ya da tatil konusunda kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı, eğitimle ilgili kalıcı uzun vadeli güzel kararlar alabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; aile ve kariyer hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte zorlanabilirsiniz çünkü çıkardan çok adalet takıntısı yapabilirsiniz ama çıkarlarınızı ve gelen fırsatları doğru değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca beklendik yerlerden büyük para akışları gerçekleşebilir belki ev alma ya da taşınma alma kararı alabilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya maddi kaynaklar ve para konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler ve aileniz ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobi konularıyla ilgilenerek güzel zaman geçirebilirsiniz. 16 Temmuzda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca bu konularda sözleriniz çok önemli olacak gerçeğe dönüşebilirler. Maddi kaynaklarınızla ilgili önemli yatırım kararları alabilirsiniz ve bu durum ailenizi olumlu etkileyebilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; yakın çevre, eğitim, kardeşler ya da yakın akrabalarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Partner ya da ortakla beklenmedik ve hayatınızı olumlu etkileyen kararlar alabilirsiniz ama sizin şüpheci yaklaşımınız kaos yaratabilir.Aşk, çocuk, hobi, borsayla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek adımlar atabilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya dinç ve enerjik, neşeli başlıyorsunuz. Hafta ortasında maddi kaynaklar, iş konuları ön plana çıkabilir ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise; eğlence, tatil, çocuk, aşk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. 16 Temmuzda; maddi kaynaklar, borçlar ya da okült konularla ilgili önemli kararlar gündeminize gelebilir. Bu konularda dilekler dileyebilirsiniz çünkü düşünce ve dilekleriniz gerçeğe dönüşebilir. Partner ya da ortakla uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; para ve kariyerinizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde gelir-gider konusuna dengeye gelmenizi tavsiye ediyorum ayrıca çalışma hayatınızdaki ani gelişmelerle kazançlarınız artabilir. Bu dönemde değişimlere kucak açın. Ev yad a ailenizle ilgili hayaller için ise adımlar atabilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya içe çekilerek ve duygusal olarak yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında kendinizle ilgilenmeye başlıyorsunuz ve kendinizi duygusal olarak iyi ifade edebileceksiniz bu süreçte maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kadınlardan gelebilecek yardımları kabul edin. 16 Temmuzda; ikili ilişki, partner ya da ortakla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca bu konuda düşünceleriniz temiz olsun. Gerçeğe dönüşebilirler. Çalışma ve iş hayatınızla ilgili maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyen destekler alabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; ilişki, ortaklık konularında ani beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ani bir aşk hayatınıza girebilir. Ayrıca eğitim, yakın çevre konularında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlarınız var kaçırmayın. Yeni bir ortaklık kurabilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında yalnız kalmak isteyebilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ama sonrasında çok daha güzel gelişmeler var. Hafta sonunda ise maddi kaynaklarınızla ilgili bereketini arttıracak adımlar atabilirsiniz. 16 Temmuzda çalışma ve iş hayatınız, gündelik işlerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ve düşünceleriniz, sözleriniz çok önemli olacak, gerçeğe dönüşebilir. Mide problemlerine ise dikkat edin. Ayrıca aşk, hobi, çocuk, eğlence konularında kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, psikolojik süreçler, ruhsal konularla ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Ayrıca arkanızdan dönen dolaplar önünüze serilebilir. Bu sizi korkutmasın çünkü krizi fırsata dönüştürebilirsiniz ve aile ve evinizle ilgili beklenmedik güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama bu fırsatları değerlendirip, değerlendirmemek size bağlı olacak. Maddi konularda ise hayallerin izi gerçeğe dönüştürecek adımlar atabilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya kariyer ve iş hayatınızda ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında ise bol bol sosyalleşebilirsiniz ama bazen yalnız hissedebilirsiniz. Hafta sonunda ise kendinizi güzel ifade edebilirsiniz ve çevrenizdeki insanlarla duygu paylaşımınız artabilir. Çok daha duyarlı hissedebilirsiniz, sezgileriniz artabilir. 16 Temmuzda; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında kaderinizi etkileyecek önemli kararlar alabilirsiniz ayrıca bu konularda dilek ve düşünceleriniz gerçeğe dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin. Aile ve ev hayatınızı etkileyen önemli kararlar alabilirsiniz, yeni bir ev alabilir, aile hayatınızda huzuru arttıracak kararlar alabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; sosyal çevre, topluluk, derneklerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale geliyor. Eğitim, seyahat, yakın çevre konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek adımlar atabilirsiniz. Destek ise sosyal çevrenizden geliyor.

