Haftalık burç yorumları (12 Aralık- 17 Aralık 2022): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 12 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 12 Aralık- 17 Aralık 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

12 Aralık- 17 Aralık 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya aşk, hobi, çocuk, eğlence konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz ve güzel gelişmeler sizinle olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları ve evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Bağırsak bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner ya da ortağınızla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ani güzel olaylar gerçekleşebilir ve maddi kaynaklarınız artabilir. İlişkilerde ise ani iletişim sorunlar gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya ev ve aile konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Finans, vergi, ödemeler, ortağın ya da eşin parasıyla ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla ilgilenebilir ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık ve evcil hayvan konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ise ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama bu sebeplerden dolayı ani harcama yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz. Partner ya da ortakla yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında güzel gelişmeler yaşayabilir, kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda ise bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Finans alanında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz, ani sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya para, maddi kaynaklar konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki aktif dönemde ise maddi kaynaklarınızda kalıcı gelir elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; kardeşler, eğitim, seyahat, sosyal medya konuları gündeminize gelebilir. Sağlık konusunda ise bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ev ve aile konuları ön plana çıkacak. Ayrıca partner ya da ortakla sosyalleşebilir, dernek ya da topluluklara dahil olabilirsiniz. Gizli düşmanlarınızdan dolayı ise ilişkinizde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Asılsız söylentilere dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Çevrenize karşı duyarlı olabilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilir, kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Aşk, evlilik, ortak konularında kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, kazançlarınız ön plana çıkabilir. Aşk, çocuk, eğlence, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yakın çevrenizle, kardeşinizle ilgilenebilirsiniz. Seyahat edebilir, eğitim alanına yönelebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ve kariyerinizde ise ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, çocuklarla ilgilenmek, kişisel bakım yapmak size çok iyi gelecektir. Ayrıca ev ve ailenizin düzeniyle ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Daha aktif ve atak olabilirsiniz. Kendinizi rahatlıkla ifade edebilir, çevrenize yardım etmek isteyebilirsiniz. Diyete başlayabilir, sağlıklı beslenme programı yapabilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili ise bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para ve kazançlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Aşk, hobi, ilişkiler, çocuk, tatil, hukuk konularında ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobi, borsa konularında ise kalıcı ve uzun vadeli güzel kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, şifalı bitkilerle kürler yapmak çok iyi gelecektir. Sağlık olarak da biraz halsiz hissedebilirsiniz. İletişimde ise dikkat etmelisiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ayrıca kandırılmaya açıksınız. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Sanat, hobi, ilişkilerle ilgilenebilirsiniz. Ev, toprak, yatırımlarla ilgili ani güzel kararlar alabilirsiniz. Seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk konularında ise ani sorunlar gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Ev ve ailenizle ilgili kalıcı yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, topluluk ve derneklerde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Tatil, aşk, eğlence, borsa, çocuklar, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, sanatla ilgilenmek size iyi gelecektir. Partner ya da ortakla ani güzel kararlar alabilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, eğitim konusuyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca anlaşmazlıkları çözebilirsiniz. Ama ani beklenmedik harcamalar, borçlar gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak çevre ya da akrabalarla ilgilenebilirsiniz. Bu konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Aile, ev, gayrimenkul konularında bazı aksiliklerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki ani durumlarla maddi kazançlarınız artabilir. Partner ya da ortaktan dolayı ise harcama yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya finans, sağlık, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Duygusal olarak huzursuz hissedebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler olabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerde ise beklenmedik hayal kırıkları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınız gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi, tatil, borsayla ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışa hayatınızda ise bazı aksilikler gerçekleşebilir. Akciğer, nefes, eller, kollarla ilgili bazı sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya partner, ortak, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili ise kalıcı, güzel kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları gündeminize gelebilir ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ev ve ailenizle ilgili ani güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca manevi anlamda farkındalığınız artabilir. Aşk, çocuk, tatil, borsa, hobi konularında ise ani talihsizlikler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya çalışma hayatı, gündelik rutinlerinizle, yanınızda çalışanlarla ya da evcil hayvanınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortak, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; para, finans, sağlık, ameliyat, cinsellik, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle ani seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aile ve evinizle ilgili ise ani sorunlar yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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